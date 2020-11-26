УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11665 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Коронавірус і карантин
1 309 19
бізнес (819) ВР (11736) карантин (16095) підприємці (373) малий бізнес (107) Кравчук Євгенія (362) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, -

У Верховній Раді очікують, що Кабінет Міністрів до кінця цього тижня внесе законопроєкти щодо компенсаторних механізмів для бізнесу на випадок введення повного локдауну.

"Позиція депутатів така, що не можна вводити локдаун без ухвалення законів, про які говорив президент України (щодо стимулів для бізнесу в разі введення в країні жорстких карантинних заходів. - Ред.). Відповідно, ми чекаємо їх реєстрації. Очевидно, їх внесе Кабінет Міністрів і це має статися сьогодні, максимум - завтра, тобто до кінця тижня", - сказала заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом із тим вона підкреслила, що в "Слузі народу" розраховують на консенсус усіх фракцій щодо підтримки таких законодавчих актів, щоб "їх можна було проголосувати швидко, на наступному пленарному тижні, і щоб вони відразу ж набрали чинності, щоб не розтягувати цей процес на тижні, як це буває зі звичайними законопроєктами". При цьому Кравчук акцентувала на тому, що без ухвалення цих компенсаторних мехенізмів бізнесу буде вкрай складно піти на ще один локдаун.

Читайте також: Федоров розповів, хто отримає по вісім тисяч гривень COVID-допомоги: Загальний обсяг виплат становитиме 10 млрд грн
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
26.11.2020 16:32
+4
ну если зеленые решили помочь - хана бизнесу.
показати весь коментар
26.11.2020 16:31
+4
Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3899
показати весь коментар
26.11.2020 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можно - хуже не будет
показати весь коментар
26.11.2020 16:31 Відповісти
да ? ..ЗеЧмо уже выбрали
показати весь коментар
26.11.2020 16:31 Відповісти
Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2883
показати весь коментар
26.11.2020 16:32 Відповісти
ну если зеленые решили помочь - хана бизнесу.
показати весь коментар
26.11.2020 16:31 Відповісти
Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
26.11.2020 16:32 Відповісти
потому шо у тебя лисапед есть, а у меня нет Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5978
показати весь коментар
26.11.2020 16:36 Відповісти
патамушта зебилий царь
показати весь коментар
26.11.2020 16:36 Відповісти
А хто сяде за порушення конституції навесні?
показати весь коментар
26.11.2020 16:34 Відповісти
Так в казне ж денег нет. С чего помощь выплачивать? Асфальт снимать?
показати весь коментар
26.11.2020 16:35 Відповісти
снимать асфальт не надо, он весной сам отойдёт..
показати весь коментар
26.11.2020 16:37 Відповісти
Если опять , как весной , закроют рынки и разрешат работу супермаркетам , - то , думаю , что ФОПы больше терпеть не станут . ((
показати весь коментар
26.11.2020 16:36 Відповісти
А шо сделают? Без шапок будут ходить в мороз?
показати весь коментар
26.11.2020 16:39 Відповісти
Ты это к чему иноверец ? Украинцы - не кацапы . Перед боярами головы уже не оголяют и на колени не падают . Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7498
показати весь коментар
26.11.2020 16:52 Відповісти
компенсаторных махизмов Локдаун нельзя вводить без принятия законов о помощи бизнесу. Кабмин должен их внести в Раду до конца недели, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8561
показати весь коментар
26.11.2020 16:38 Відповісти
Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3899
показати весь коментар
26.11.2020 17:03 Відповісти
Шо опять бизнес каломойше, пинука, ахметова и мертведчука получат компенсацию из бюджета?
показати весь коментар
26.11.2020 17:09 Відповісти
А, то! ТРЦ понастроили, а площади сдавать некому, вот и придумали компенсацию!
Дерибан бабла по-зеленски!
показати весь коментар
26.11.2020 21:23 Відповісти
 
 