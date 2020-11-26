В Одесі відновили документи українки, яку 7 років змушували жебракувати в Росії, - міграційна служба

В Одесі міграційна служба відновила документи жінці, яку 7 років змушували жебракувати в Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що в 2013 році невідомі зловмисники запропонували жінці підробіток на зборі полуниці. Жінка погодилася, і її обманним шляхом вивезли до Москви (РФ). Потім у неї відібрали паспорт і змушували жебракувати на вокзалах.

"Це відбувалося протягом семи років, поки жінку не помітили російські волонтери, які допомогли їй звернутися в посольство України в РФ, де оформили документи на повернення в Україну", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що співробітники міграційної служби провели низку перевірок і 24 листопада потерпіла отримала свою ID-картку.

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