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насилля (263) Міністерство соціальної політики (594) Лазебна Марина (136)

Цього року зафіксовано сплеск домашнього насильства. Кількість звернень зросла на 66%, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цього року зафіксовано сплеск домашнього насильства. Кількість звернень зросла на 66%, - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що впродовж 2020 року в Україні спостерігається зростання звернень через домашнє насильство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"У кожній другій родині, яка перебуває в складних життєвих обставинах, є прояви насильства. Через пандемію ситуація погіршилася. Ми побачили зростання рівня домашнього насильства. Тільки за цей рік ми бачимо сплеск звернень із приводу насильства на 66%", - повідомила Лазебна.

За даними Мінсоцполітики, серед усіх звернень про домашнє насильство - від жінок 86%, чоловіків - 12% і 2% - діти.

"Враховано 197 звернень про вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю. 23000 осіб охоплено соціальними послугами з приводу домашнього насильства в центрах соціальних служб", - повідомили в Мінсоцполітики.

Повідомляється, що зараз в Україні соціальні послуги через здійснення домашнього насильства надають 396 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, діють 29 притулків для надання постраждалим допомоги, 2 центри медико-соціальної реабілітації та 10 центрів денного перебування потерпілих.

Читайте також: Через пандемію COVID-19 в Україні зріс рівень домашнього насильства, - Венедіктова
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Топ коментарі
+5
А если каждый мужик возьмет в привычку каждый раз стукать в соотв. службу о психологическом насилии - когда баба выедает ему мозги... то статистика будет вообще иной.))
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26.11.2020 16:44
+3
мужики, заявляйте о психологическом насилии, хватит это терпеть В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9221
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26.11.2020 16:49
+3
А вот нифига. Равноправие, так равноправие))))
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26.11.2020 16:51
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Вот что значит стоило только Пороху Украину передать в руки зебилов.(
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26.11.2020 16:41 Відповісти
И не говори. Я при Порохе вообще забыл слово "преступность". Двери в квартиру не закрывал и деньги на подоконнике оставлял. И, кстати, трава была зеленее и небо голубее.
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26.11.2020 17:00 Відповісти
А мне при Порохе вообще было 20 лет. А тут этот чертов Зе... И снова - 58.

Где он только взялся? Или Госдеп или Путин нам его подбросили - 100%. Ведь Порошенко правильный, умный. Он настоящий патриот. Он говорит на украинском и носит вышиванку. А свои миллиарды он заработал исключительно кристально-честным путем. А вот с народом Петру Алексеевичу не повезло конкретно. Народ - наглая тупая сволочь, нихера не понимающая в олигархах. Взял и повелся на путинскую агитацию и выбрал клоуна. Как можно обменять кристально-чистого миллиардера на "членограя"? Уму непостижимо! А ведь Петр Алексеевич каждое утро просыпался с одной мыслью: что мне еще хорошего сделать для народа Украины?

Специально для порохоботов "алаверды": Зе такой же предатель Украины, как и ваш "сывочолоый крыголам".
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26.11.2020 18:06 Відповісти
Я на счет Зе не согласен, что "такой же". Зе - это просто наивный, дурноватый клоун-романтик, которого волею судеб (оочень бородатых) вынесло на вершину властного Олимпа. А вот Пэтя нее. Пэтя - это продуманная, грамотная нерпа. От Пети были реальные и обоснованные ожидания эффективных реформ в стране. С Пети спрос как со знающего.
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27.11.2020 10:34 Відповісти
А если каждый мужик возьмет в привычку каждый раз стукать в соотв. службу о психологическом насилии - когда баба выедает ему мозги... то статистика будет вообще иной.))
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26.11.2020 16:44 Відповісти
женился - терпи)
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26.11.2020 16:47 Відповісти
А вот нифига. Равноправие, так равноправие))))
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26.11.2020 16:51 Відповісти
А думаете повсеместное накручивание населения на предмет дурантина только успокаивает?
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26.11.2020 16:46 Відповісти
мужики, заявляйте о психологическом насилии, хватит это терпеть В этом году зафиксирован всплеск домашнего насилия. Количество обращений возросло на 66%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9221
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26.11.2020 16:49 Відповісти
А вот, что у Ницше об этом написано: " Если бы супруги не жили вместе, удачные браки встречались бы чаще."
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26.11.2020 21:10 Відповісти
Так, а як по-іншому?
Саме нещодавно наприймали законів про віджим у чоловіків майна на підставі звернень про "домашнє насильство".
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27.11.2020 09:43 Відповісти
 
 