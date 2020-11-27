Цього року зафіксовано сплеск домашнього насильства. Кількість звернень зросла на 66%, - Мінсоцполітики
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Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що впродовж 2020 року в Україні спостерігається зростання звернень через домашнє насильство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"У кожній другій родині, яка перебуває в складних життєвих обставинах, є прояви насильства. Через пандемію ситуація погіршилася. Ми побачили зростання рівня домашнього насильства. Тільки за цей рік ми бачимо сплеск звернень із приводу насильства на 66%", - повідомила Лазебна.
За даними Мінсоцполітики, серед усіх звернень про домашнє насильство - від жінок 86%, чоловіків - 12% і 2% - діти.
"Враховано 197 звернень про вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю. 23000 осіб охоплено соціальними послугами з приводу домашнього насильства в центрах соціальних служб", - повідомили в Мінсоцполітики.
Повідомляється, що зараз в Україні соціальні послуги через здійснення домашнього насильства надають 396 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, діють 29 притулків для надання постраждалим допомоги, 2 центри медико-соціальної реабілітації та 10 центрів денного перебування потерпілих.
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Где он только взялся? Или Госдеп или Путин нам его подбросили - 100%. Ведь Порошенко правильный, умный. Он настоящий патриот. Он говорит на украинском и носит вышиванку. А свои миллиарды он заработал исключительно кристально-честным путем. А вот с народом Петру Алексеевичу не повезло конкретно. Народ - наглая тупая сволочь, нихера не понимающая в олигархах. Взял и повелся на путинскую агитацию и выбрал клоуна. Как можно обменять кристально-чистого миллиардера на "членограя"? Уму непостижимо! А ведь Петр Алексеевич каждое утро просыпался с одной мыслью: что мне еще хорошего сделать для народа Украины?
Специально для порохоботов "алаверды": Зе такой же предатель Украины, как и ваш "сывочолоый крыголам".
Саме нещодавно наприймали законів про віджим у чоловіків майна на підставі звернень про "домашнє насильство".