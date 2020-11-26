Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду
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Головна позаштатна інфекціоністка МОЗ, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка Ольга Голубовська заявила, що Україна перебуває у фазі інтенсивної передачі COVID-19 і в зимові місяці кількість інфікованих буде наростати.
Про це вона повідомила на IV Українському жіночому конгресі в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зараз ми в інтенсивній передачі інфекції (COVID-19. - Ред.) ... Ще пік, я думаю, грудень-січень ще буде, і він наростає ... він підійде через кілька тижнів. У нас смертність збільшується зараз, на жаль, у більше молодих людей - до 60 років. Це просто страшно", - зазначила вона.
Лікарка-інфекціоністка підкреслила, що "ми всі зараз в осередках (інфекції. - Ред.)", і сьогодні всі себе повинні сприймати як потенційно інфікованих.
"Тому необхідно дистанціюватися, захищатися, мити руки, зараз його сезон. Чому зараз більш важкі випадки захворювання - тому що в силу погодних умов людина отримує велику дозу збудника (вірусу)", - додала вона.
"Треба рахувати навіть не за кількістю хворих, тому що кількість хворих залежить від якості тестованих, тому що якщо ви багато будете тестувати безсимптомних форм - то це не означає, що це для нас трагедія. Для нас трагедія, коли зростає кількість важких хворих, і їх набагато більше, ніж можливість системи надавати саме їм медичну допомогу", - вважає лікар.
На думку Голубовської, саме "на ці показники треба спиратися в прийнятті рішень".
Будь ласка, зачекайте...
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Один із інтернет знайомих радив печений часник (аби можна було без печії їсти не одну головку). Спробував, самопочуття змінилося на краще. Потім бачив на татарському (кримському) каналі щось із їхньої кухні. І вони теж у плов (чи інше мясо) кладуть цілі у оболонці часничини. Потім видавлюють їх із оболонки і споживають з їжою. Тобто метод старий як світ. А лікування простуди особливим жиром ( із сітки, а в тих хто держит овець ще й з курдюка). Що у нас, що у казахів - звичайна народна медицина. Досить дієва. У нас ще печений гарбуз. От де ліки від усього.
До сказаного: у Криму, у степу раніше росло багато катрану. Це родич хрону.
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Начав с нуля, Хьюзы превратили свою компанию в международную корпорацию с дистрибьюторами во всех 50 штатах США, Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Сальвадоре, Гватемале, Перу, Коста Рике, Великобритании, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, России, Украине, Беларуси, Грузии, Армении, Монголии, Казахстане, Молдавии и других странах. Компания постоянно осваивает новые страны и рынки. NSP экспортирует свою продукцию в ряд зарубежных стран.
Добившись колоссального успеха в области производства препаратов из лекарственных трав, компания расширила свой ассортимент и стала выпускать витамины, диетические добавки, гомеопатические средства, лечебную и декоративную косметику, а также предметы личной гигиены. Сегодня старейшая компания подобного типа выпускает около 500 наименований препаратов для укрепления здоровья. Объем продаж среди подобных компаний является одним из самых больших в мире. Основной задачей компании является производство высококачественных биологически активных добавок к пище (БАД), необходимых для здоровья.Для обеспечения качества продукции NSP использует самые современные методы контроля на всех этапах производства. На стадии разработки БАД-ов привлекаются ученые и специалисты самого высокого класса, всемирно признанные авторитеты в области биохимии, фармакологии и диетпитания. Для производства продукции используется самое лучшее сырье и материалы.
Для контроля качества сырья применяются методы жидкостной и газовой хроматографии. Тщательно контролируется чистота производственного оборудования и соблюдение технологии изготовления продукции. Все предприятия оснащены самым современным оборудованием, гарантирующим высочайшее качество выпускаемой продукции.
коли ви захворієте ви зрозумієте мою правоту. більшість ******** українських лікарів можуть лише залікувати більше того я вірю що всі люди різні і є Бог який дає окремим людям здібності яких немає у інших людей.
до функцій крові відносять
Регуляторну - кров розносить по організмові фізіологічно активні речовини, які регулюють та об'єднують діяльність різних органів та систем, тобто здійснює гуморальну регуляцію функцій організму.
та Поживну - кров розносить по тілу поживні речовини від кишечнику або з місць їх накопичення (глюкозу з печінки). Завдяки цій функції кров відносять до трофічних тканин.
ще раз показали свою дурість
Кальций (дикальций фосфат, хелат, цитрат)............................................ 250 мг
Магний (оксид, хелат)............................................................................... 125 мг
Фосфор (дикальций фосфат).................................................................... 100 мг
Витамин D (холекальциферол)..................................................................133 МЕ
порівняйте зі складом молока
склад молока с 100 г
Витамин D2 МЕКальций113 мгМагний10 мгКалий143 мг
потому что медики нагнетают, без альтернатив на выживание...
а не медики при госказне не знают куда еще пихануть остатки ковидного фонда ибо год заканчивается...а в следующем шо будет после нависшего над наим (не над ними - над нами) локдауна...
с автоматичками и овчарками
степашка с ляшко-страшно вдвойне.
такшо маски не снимать,перчатки,и-сидеть дома.
погнщики аленей-в восторге!
давайте опуститесь до арестовича еще
И изначально виновными - добавил министр МВД.
А насчёт "омоложении" летальных случаев от Ковида причина очевидна и не медику , просто немножко знаний биологии . Когда резко падает сатурация . Без кислорода в крови и молодёжи тяжко живётся .
Эти ссученые "нові обличчя" , плять закопали в асфальт всю компанию по обеспечению кислородом больниц .
P.S.
Среди свадебных фотографов может и затесалась пара-тройка юристов , ещё меньше экономистов . А вот инженеров и просто учителей физики там зась ...
Откуда этим сосункам знать , что разводка кислородной сети по местам приёма больных это не такая уж элементарная инженерная задача . И что требуются спецы , шо кислород под давлением это взрыво-пожароопасная среда .
Что от декомпрессии кислород конденсируется .
Шо оне знают о проектной документации ?! Им не так просто объяснить , для чего нужно закупать кислородные редуктора , для чего манометры . Для чего нужно нагревать кислородную разводку после редукторов .
Посмотрите статистику смертей за этот и прошлый годы в Украине,и вы убедитесь,как нас всех лохобанят.
Статистика смертности 19 и 20 годов.
И почему мудрецы утверждают, что "есть ложь , есть наглая ложь , есть невообразимая ложь , а есть статистика" .
Статистика смертей это очень серьёзно и отвественно , чтобы брать на себя смелость её как-то интерпритировать . Нужен для этого минимальный фах !
Абсолютно безграмотные рекомендации с точки зрения клиницистики!!!
И.....ваш покорный слуга....тоже к этому причастен, разумеется с повышенной скромностью.