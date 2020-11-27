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Для мене краще скласти мандат, ніж бути в коаліції з ОПЗЖ, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для мене краще скласти мандат, ніж бути в коаліції з ОПЗЖ, -

При коаліції з ОПЗЖ відразу ж і з фракції, і з партії "Слуга народу" вийде безліч депутатів.

Про це парламентарій розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Чернєв заявив, що при коаліції з ОПЗЖ відразу ж і з фракції, і з партії вийдуть безліч депутатів.

"Скажімо, для мене краще скласти мандат, ніж бути з ОПЗЖ. Це якась зовсім вже космічна історія! Точно так само в нашій фракції є люди, які кажуть, що ніколи і ні за що не будуть у коаліції з "Європейською солідарністю". Це інший фланг цієї історії. Але суть її в тому, що просто арифметично не складається така "ширка". Тому що в будь-якому випадку буде відкол більшої частини", - підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послом США в Київ може повернутися Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні, - "слуга народу" Чернєв

За словами Чернєва, мета того, що відбувається навколо КС - розвернути Україну від західного світу до Росії.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Єгором Чернєвим читайте тут.
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Топ коментарі
+16
уверен шо когда вопрос встанет вы передумаете)
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26.11.2020 16:49
+6
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26.11.2020 16:51
+6
Слова, только слова. И чем принципиально отличается "СН" от ОПЗЖ?
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26.11.2020 16:54
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уверен шо когда вопрос встанет вы передумаете)
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26.11.2020 16:49 Відповісти
+100500
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26.11.2020 16:51 Відповісти
Вообще, не совсем понятно, как такая коалиция возможна, хотя, у нас всё возможно :-/
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26.11.2020 16:50 Відповісти
ой.. та вас убедят что это хорошо и так надо )))
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26.11.2020 16:53 Відповісти
И конверт с баксами - для убедительности Для меня лучше сложить мандат, чем быть в коалиции с ОПЗЖ, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 4688
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26.11.2020 16:55 Відповісти
(два...для бОльшей убедительности)
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26.11.2020 16:57 Відповісти
Для мотивации, убеждать их не надо, убеждений у них нет.
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Слова, только слова. И чем принципиально отличается "СН" от ОПЗЖ?
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26.11.2020 16:54 Відповісти
Напоминаю что Порошенко стоял в истоках Партии Регионов,так что всякое может быть
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26.11.2020 16:56 Відповісти
У витоків ПР стояв Рибак.
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26.11.2020 16:57 Відповісти
Петро тоже,он везде успел побывать
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26.11.2020 16:59 Відповісти
І в труси тобі встиг накласти.
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26.11.2020 18:32 Відповісти
А у истоков создания козломордии стоял Киевский князь Юрко Довгорукий.
Кто ж знал что место там проклятое.
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26.11.2020 17:01 Відповісти
Из песни слов не выкинешь. А еще Зеленский у Януковича шутом был и на рояле кой чем играл. И Ющенко Кучму отцов называл...
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26.11.2020 17:12 Відповісти
І що дибіл, ти хотів цим сказати?
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26.11.2020 17:48 Відповісти
Ну если на деле так.тогда респект
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26.11.2020 16:54 Відповісти
Еще один "прозревший". А ДО варианта коалиции с ОПЗЖ, типа, все норм было? Верной дорогой шли, товарисчи?
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26.11.2020 16:57 Відповісти
А почему от никого не слышно ,,что я складываю мандат,, или как там отказываюсь от бепутатства а только ужожу от одной партии в другую?Ведь народ то голосовал за этого урода в одной партии и народ не имеет права этого урода снять из депутатов при переходе в другую.
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26.11.2020 16:59 Відповісти
Так народ голосовал за конец єпохи бедности и 4000$ з/п.

Шо с єтим будем делать?
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26.11.2020 17:04 Відповісти
,,Народ голосовал,,?Та за все времья независимости Украины народ голосовал но все то что существовало как подсчитали голоса.Практически сейчас в стране имеем развитой комунизм,это уже дети и внуки тех членов КПСС что были при управлении УКПСС.Ведь после провозглашения Независимости Украины из них ни один не потерял свое кресло а только стал ,,НЕЗАЛЕЖНИМ.,, чтобы его не арестовало КГБ после путча в кацапии.
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26.11.2020 17:16 Відповісти
"Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов/ И это нормально: олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами.
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26.11.2020 17:04 Відповісти
Олігархи завжди поладять, та й не вірю я в олігархів-патріотів. Основна ціль - нажива, хоч якими лозунгами не прикривайся.
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26.11.2020 19:48 Відповісти
Чернев, а зачем слагать свой мандат, по моему если у тебя действительно есть проукраинская позиция, а твои партбоссы продались, то воспользуйся своей законной возможностью защищать в ВР Украину. Собери таких же как ты и делайте свою фракцию. Пусть вы не всецело стоите на одних позициях с ЕС но ... вам есть на чем объеденить свои действия по отстаиванию УКРАИНСКИХ государственных интересов. Ведь ОПЗЖ и МАБЙАХ даже и не скрывают своих кремлядских мечтаний о воссоединении с Московией, превратив Украину в КОЛОНИЮ, а т.н. Батькивщина в лице тов.Капительман всегда готова продаться тому, кто больше заплатит, т.н. "Голос" то ли поет, то ли гнусавит и неясно в какую сторону. Так что поле для плодотворной государственнической деятельности самое широкое
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26.11.2020 17:10 Відповісти
Так слуги вже в неформальній коаліції з опзж і за коломойського.
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26.11.2020 17:36 Відповісти
Не знаю, как для тебя, а для твоих боссов и коллег по партии это в порядке вещей...
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26.11.2020 18:33 Відповісти
Так ,так ,складай мандат,доведи,що ти не тримаєшся за нього...
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26.11.2020 19:38 Відповісти
Для меня лучше сложить мандат, чем быть в коалиции с ОПЗЖ, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9925
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26.11.2020 19:47 Відповісти
"МОНО" СН В РАДІ МАЄ ДУЖЕ РІЗНОРІДНИЙ СКЛАД ВІД ПАТРІОТІВ ЯКИХ ДУЖЕ МАЛО ДО РУСОФІЛІВ ТА ГРУПИ КОЛОМОЙСЬКОГО РАЗПАД НЕМИНУЧИЙ ЧЕРНЕВУ ВАРТО ОБ"ЄДНАТИ ОДНОДУМЦІВ В ГРУПУ
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26.11.2020 20:24 Відповісти
называется эта коалиция - партия регионов
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26.11.2020 21:40 Відповісти
 
 