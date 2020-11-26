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ПВК "Вагнер" (1476) Чернєв (101)

Історія з "вагнерівцями" має бути детально розслідувана - будь-які підозри очорнюють нас в очах партнерів, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Історія з

У фракції монобільшості вважають, що історія зі спецоперацією з "вагнерівцями" повинна бути детально розслідувана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю розповів нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Що стосується моєї особисто позиції щодо вагнерівців. Ця історія повинна бути детально розслідувана. Я, в тому числі, і за створення ТСК. Тому що це - дуже резонансне питання", - підкреслив нардеп.

За словами Чернєва, якщо в Офісі президента "є кроти, які дозволили злити цю інформацію, то це питання національної безпеки".

Читайте також: Спецоперація щодо "вагнерівців": Єрмак заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця

"І тут потрібно відкрито провести розслідування, і винні мають бути покарані. Будь-які підозри дійсно очорнюють нас в очах наших партнерів. Тому розслідування необхідне", - додав парламентарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Получил вызов на допрос в ГБР по делу о "возможном разглашении гостайны". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Єгором Чернєвим читайте тут.
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Топ коментарі
+8
Тогда придется повесить президента по законам военного времени.
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26.11.2020 17:11
+6
Він розмістив діаграму з результатами виборів, а я запитав його чому не котиків, як всі нормальні дівчата? История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 61
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26.11.2020 17:25
+4
Всі знають, що це Єрмак. Він навіть найняв суперексперта Арестовича, щоб той допоміг зачистити наслідки її провалу і створити інформдиверсію проти Ар"єва, Бутусова та інших, що ті буцім-то працюють на росію. Спецслужби західних партнерів в курсі усіх справ, вони вже пояснили Бубочці на зустрічі з МІ-6, що все бачать і знають. Колись всі мають понести покарання за державну зраду.
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26.11.2020 17:16
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НЕ очерняют, а уже очернили.
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26.11.2020 17:09 Відповісти
Золотой человек єтот Черняев)
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26.11.2020 17:11 Відповісти
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9861 Напрасно мы этого Чернева в депутаты протащили. Прыдатель.
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Be my guest. Кто ж мешает?
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Тогда придется повесить президента по законам военного времени.
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Да. За яйца.
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26.11.2020 17:12 Відповісти
Зачем так мучать преступника предателя, можно классическим вариантом как принято у всех народов мира.
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26.11.2020 17:15 Відповісти
Э, не-ет. Торопиться не надо..

История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 135
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26.11.2020 17:20 Відповісти
Ну сначала суд будет а потом как Хусейна История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 92
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26.11.2020 17:23 Відповісти
Если наш суд, то ему ничего не грозит. История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 2563
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26.11.2020 17:24 Відповісти
Новый реформированный суд надеюсь будет, иначе Украина никогда не выберется из этого болота.
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26.11.2020 17:26 Відповісти
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3316 А откуда ему взяться? Ну, вот петя 5 лет исполнял. Теперь этот. Не будет тут никакого суда.
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26.11.2020 17:30 Відповісти
Никогда не говори никогда.
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26.11.2020 17:32 Відповісти
Яиц нет, за шею...
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26.11.2020 17:16 Відповісти
очернить черняева, которого выбрала чернь...
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Не при этой власти, а потом да, обязательно. Ладно с вагнеровцами, вы про свой "опрос" расскажите, что там с будапештским меморандумом, и СЭЗ на бамбасе, когда уже?
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26.11.2020 17:12 Відповісти
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована / Четыреждыуклонисту -главнокомандующему это не понравится: "Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера/ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г .
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26.11.2020 17:14 Відповісти
Всі знають, що це Єрмак. Він навіть найняв суперексперта Арестовича, щоб той допоміг зачистити наслідки її провалу і створити інформдиверсію проти Ар"єва, Бутусова та інших, що ті буцім-то працюють на росію. Спецслужби західних партнерів в курсі усіх справ, вони вже пояснили Бубочці на зустрічі з МІ-6, що все бачать і знають. Колись всі мають понести покарання за державну зраду.
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26.11.2020 17:16 Відповісти
суперексперта Арестовича История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 6196 надеюсь это стеб История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 656
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26.11.2020 17:17 Відповісти
Сьогодні Арестович забанив мене на ФБ за "незручні питання". )))
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26.11.2020 17:20 Відповісти
Якщо запитання в дусі а-ля Порошенка то звичайно що забанив.
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26.11.2020 17:22 Відповісти
Він розмістив діаграму з результатами виборів, а я запитав його чому не котиків, як всі нормальні дівчата? История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 61
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26.11.2020 17:25 Відповісти
История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 403
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26.11.2020 17:26 Відповісти
ЕксперД Арестович не хоче чути іншої думки. Це ще раз показує який він експерт.
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26.11.2020 17:30 Відповісти
Арестович ще недавно був порохоботом,як вилікувався-чудо,це не так просто
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26.11.2020 17:34 Відповісти
таких експертів як Арестович в Україні 73% История с "вагнеровцами" должна быть детально расследована - любые подозрения очерняют нас в глазах партнеров, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9067
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26.11.2020 17:37 Відповісти
Він не вилікувався, він захворів зебілізмом або в Арестовичі перемогла Люся - тобто актор потягнувя до рідного жанру.
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26.11.2020 17:39 Відповісти
от ссыкло
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26.11.2020 17:26 Відповісти
и это еще инаугурации Байдена не было,а зеленые твари уже переобуваются))
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26.11.2020 17:32 Відповісти
Оно и понятно не хотят повторить ужасную судьбу Каддафи и Саддама Хусейна
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26.11.2020 17:40 Відповісти
Сразу после раследования Майдана займутся и этим делом. Не спешите, дел еще на два с лишним века.
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26.11.2020 19:39 Відповісти
Еще один "предатель" фракции!!!!
На выход этого врага политики партии!!!!
Арахамия же сказал = ни Ермака ни вагнер расследовать не дам!!!
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27.11.2020 16:46 Відповісти
 
 