Історія з "вагнерівцями" має бути детально розслідувана - будь-які підозри очорнюють нас в очах партнерів, - "слуга народу" Чернєв

У фракції монобільшості вважають, що історія зі спецоперацією з "вагнерівцями" повинна бути детально розслідувана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю розповів нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Що стосується моєї особисто позиції щодо вагнерівців. Ця історія повинна бути детально розслідувана. Я, в тому числі, і за створення ТСК. Тому що це - дуже резонансне питання", - підкреслив нардеп.

За словами Чернєва, якщо в Офісі президента "є кроти, які дозволили злити цю інформацію, то це питання національної безпеки".

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"І тут потрібно відкрито провести розслідування, і винні мають бути покарані. Будь-які підозри дійсно очорнюють нас в очах наших партнерів. Тому розслідування необхідне", - додав парламентарій.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням

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