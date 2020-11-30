Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитку в розмірі $3,5 млрд.
Про це йдеться в офіційному відкритому зверненні власника і президента групи DCH Олександра Ярославського до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голів депутатських фракцій ВРУ.
У тексті цього документа Олександр Ярославський заявляє: "Запорука процвітання України в сучасному світі технологічної революції - збереження і розвиток промисловості і, перш за все, високотехнологічного машинобудування. У той же час в реальному житті ми, на жаль, спостерігаємо процеси, які суперечать цьому стратегічному вектору забезпечення глобальної конкурентоспроможності української економіки.
Вже майже три місяці минуло з того часу, як китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" надіслали Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на $3,5 млрд з державою Україна. У світовій практиці, як правило, саме такий строк визначають для доарбітражного врегулювання ситуації, яке в цьому випадку так і не відбулося.
Відповідно, китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їхньому числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, що порушують двосторонню українсько-китайську Угоду про підтримку та взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 р., і не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі.
Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що українська влада не має жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" зробили свій внесок у розвиток української економіки та відродження промисловості. З високим ступенем імовірності так вирішить і міжнародний арбітражний суд.
Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений у її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти майбутньому несприятливому розвитку подій, що може завдати вельми серйозної шкоди фінансовому становищу нашої держави і її міжнародному реноме.
Тим більше, що дуже значна шкода наявна уже зараз.
ПАТ "Мотор Січ" – одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст – сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій у модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає усе більш складною та незворотною.
"Мотор Сiч" і українське авіабудування загалом заслуговують на кращу долю, ніж повільна смерть через дефіцит інвестиційних ресурсів і технологічну деградацію.
У вас як історичних діячів, яким український народ довірив важелі державного управління, є шанс припинити ескалацію конфліктної ситуації й ухвалити знакове та далекоглядне рішення – покласти край порушенню прав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Cіч". І чим швидше це буде зроблено, тим краще для України, Запорізького регіону та багатотисячного колективу підприємства.
Якщо в когось через брак інформації є якісь побоювання стосовно відповідності комерційної угоди приватних юридичних осіб національним інтересам України, то група DCH, придбавши 25 % + 1 акцію ПАТ "Мотор Січ", є гарантом дотримання цих інтересів. В інвестиційному портфелі DCH достатньо прикладів успішного антикризового управління, коли фінансові вливання й ефективний менеджмент повертали промислові підприємства до життя, щоб бути впевненими в успіху й цього разу.
Я вірю, що цей шанс буде використаний, а подвійні стандарти та політично вмотивоване переслідування законного бізнесу залишаться в минулому. І прошу вашої участі в долі ПАТ "Мотор Січ", поки ще не пізно".
Будь ласка, зачекайте...
Хоча я би просто порушив справу по шахрайству, визнав китайців потерпілими, а "продавця" шахраєм. А поки її розслідували би, усі ці міжнародні суди води би напились...
"Я за Зеленского во втором туре выборов голосовал ибо считал и считаю до сих пор Порошенко еще худшей кандидатурой на место президента. Как показала практика, надежды на Зеленского тоже себя не оправдали."
Ахахаха! За зеленого! Та ще й щось там собі вважав! АХахахахах! Зебобік намагається створити уявлення, що земаса про щось думала, коли обирала клоуна-наркомана на посаду президента! АХахахахахах! І надії були! Бог ти мій. Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. В епоху інтернету, коли можна нескінченно розвиватись, нас оточують імбіцили та дауни, та ще й такій кількості 73%
и китайцзы с Ярославским пойдут лесом.. а Япославский окажется крепко должным китайским инвесторам, за то что взял много миллионов "напорешать" и не чего не вышло..
каким то вопросам безопасности технологий.
То какие претензии Ярославского и китайцев к государству Украина ?
Варягов звать пора. Переплутав з печенегами.
Вот не пойму, чем нам осталось гордится? А ну да, ми пісні гарно співаем.
Едва и у Китая есть какие то планы по сотрудничеству с РФ. Им самим нужны технологии. Но не более. Лучше не тешьте себя мечтами что китайцы модернизируют завод и будут делать на нём двигатели для своего рынка. Они так не работают.
Для США Моторсич - опасен, поскольку обладает технологиями, которые не должны попадать к противникам и конкурентам США. Они его спасать и что то вкладывать уж точно не станут. Скорее поспособствуют тому чтоб окончательно развалился.
Утирки рукожопі самі нічого ні сконструювати, ні зробити НЕ МОЖУТЬ, та й не могли ніколи, а пихи на три Галактики вистачить, у..їбні 3.14здоголові.
А вот замена ТВ117 - Вк - 2500 - в 19 году было сделано 153 новых вертолёта с такими двигателями. А двигателей было произведено около 400 (по 2 на вертолёт). Так что в 19 году украинские двигатели ТВ 117, были УЖЕ особо не нужны (разве что на замену по ремонту). Конечно бывали годы когда РФ производила и по 300 вертолётов (и тогда бы своих двигателей не хватило, и пришлось бы покупать у Украины). Ну так 5 лет назад Россия двигатели вообще не могла производить самостоятельно, задача нарастить до 800 - выглядит гораздо менее сложно.
Ні фі...а собі ...
Усе китайцям ...