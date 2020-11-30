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Новини Політика України
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арбітраж (145) ВР (11736) Кабмін (6265) Китай (1923) Мотор_СІч (116) Ярославський (106)

Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитку в розмірі $3,5 млрд.

Про це йдеться в офіційному відкритому зверненні власника і президента групи DCH Олександра Ярославського до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голів депутатських фракцій ВРУ.

У тексті цього документа Олександр Ярославський заявляє: "Запорука процвітання України в сучасному світі технологічної революції - збереження і розвиток промисловості і, перш за все, високотехнологічного машинобудування. У той же час в реальному житті ми, на жаль, спостерігаємо процеси, які суперечать цьому стратегічному вектору забезпечення глобальної конкурентоспроможності української економіки.

Вже майже три місяці минуло з того часу, як китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" надіслали Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на $3,5 млрд з державою Україна. У світовій практиці, як правило, саме такий строк визначають для доарбітражного врегулювання ситуації, яке в цьому випадку так і не відбулося.

Відповідно, китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їхньому числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, що порушують двосторонню українсько-китайську Угоду про підтримку та взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 р., і не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі.

Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що українська влада не має жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" зробили свій внесок у розвиток української економіки та відродження промисловості. З високим ступенем імовірності так вирішить і міжнародний арбітражний суд.

Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений у її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти майбутньому несприятливому розвитку подій, що може завдати вельми серйозної шкоди фінансовому становищу нашої держави і її міжнародному реноме.

Тим більше, що дуже значна шкода наявна уже зараз.

ПАТ "Мотор Січ" – одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст – сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій у модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає усе більш складною та незворотною.

"Мотор Сiч" і українське авіабудування загалом заслуговують на кращу долю, ніж повільна смерть через дефіцит інвестиційних ресурсів і технологічну деградацію.

У вас як історичних діячів, яким український народ довірив важелі державного управління, є шанс припинити ескалацію конфліктної ситуації й ухвалити знакове та далекоглядне рішення – покласти край порушенню прав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Cіч". І чим швидше це буде зроблено, тим краще для України, Запорізького регіону та багатотисячного колективу підприємства.

Якщо в когось через брак інформації є якісь побоювання стосовно відповідності комерційної угоди приватних юридичних осіб національним інтересам України, то група DCH, придбавши 25 % + 1 акцію ПАТ "Мотор Січ", є гарантом дотримання цих інтересів. В інвестиційному портфелі DCH достатньо прикладів успішного антикризового управління, коли фінансові вливання й ефективний менеджмент повертали промислові підприємства до життя, щоб бути впевненими в успіху й цього разу.

Я вірю, що цей шанс буде використаний, а подвійні стандарти та політично вмотивоване переслідування законного бізнесу залишаться в минулому. І прошу вашої участі в долі ПАТ "Мотор Січ", поки ще не пізно".
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Топ коментарі
+15
а чому не Богуслаєва з синочком?
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26.11.2020 16:57
+10
Один баран у сусідній гілці написав:
"Я за Зеленского во втором туре выборов голосовал ибо считал и считаю до сих пор Порошенко еще худшей кандидатурой на место президента. Как показала практика, надежды на Зеленского тоже себя не оправдали."
Ахахаха! За зеленого! Та ще й щось там собі вважав! АХахахахах! Зебобік намагається створити уявлення, що земаса про щось думала, коли обирала клоуна-наркомана на посаду президента! АХахахахахах! І надії були! Бог ти мій. Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. В епоху інтернету, коли можна нескінченно розвиватись, нас оточують імбіцили та дауни, та ще й такій кількості 73%
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26.11.2020 17:07
+7
А я пропоную посадити Ярославського.
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26.11.2020 16:55
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А я пропоную посадити Ярославського.
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26.11.2020 16:55 Відповісти
а чому не Богуслаєва з синочком?
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26.11.2020 16:57 Відповісти
Час вже цьому досвідченому господарнику баланду сьорбати !!)))
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26.11.2020 16:59 Відповісти
мало того що роздерибанив унікальне підприємство ще й підставив Україну при Порошенко було +3 млрд при зеленому довбні -3.5 млрдів "совпадєніє"? ці косоокі мудаки вивели той ******вірус щоб зруйнувати світову економіку саме вони стоять за бункерним пацюком.
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26.11.2020 17:16 Відповісти
і їх теж, а острів можна віддати китайозам в рахунок компенсації, їи вистачить. чи макарошки не продали? не слідкував за цією фігнею.
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26.11.2020 22:26 Відповісти
обоснуй
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26.11.2020 19:16 Відповісти
Це ніяка не інвестиція, а диверсія проти країни. Усі причетні мають сидіти, а потім ми подивимося на їх арбітражі, коли буде зафіксовано склад злочину. Які нах.р 3,5 лярда? Куди і у що китайці їх вклали??? Там скоріше за усе взагалі віртуальні гроші ходили...
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26.11.2020 20:49 Відповісти
НУ це ж не Ярославський продав Мотор Січ, а взагалі чув що з футбольною командою України зробили? Ноги витерли! Вважаєш в міжнародному арбітражу буде інакше? В тих "лярдах" вже гарні відкати заклали
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26.11.2020 22:26 Відповісти
Угу, ось так, без інтересу він буде подібне радити... подивимося. Це тема США, тому в трибунал ми підемо із Вашингтоном за спиною, проти підставних китайців із Кремлем на пару.
Хоча я би просто порушив справу по шахрайству, визнав китайців потерпілими, а "продавця" шахраєм. А поки її розслідували би, усі ці міжнародні суди води би напились...
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27.11.2020 12:19 Відповісти
А сам уже сидиш?
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26.11.2020 20:56 Відповісти
А тебе кацап то .бе?
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26.11.2020 21:05 Відповісти
Справа в тому що відродження економіки України не входить в плани зеленої влади !!!)))
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26.11.2020 16:58 Відповісти
Когда-то зеленский со сцены предлагал объявить кому-то войну, а затем сразу сдаться. Так вот, время пришло.
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26.11.2020 17:01 Відповісти
Дайте же возможность Ярославскому заработать, не все же время Бене...
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26.11.2020 17:07 Відповісти
Один баран у сусідній гілці написав:
"Я за Зеленского во втором туре выборов голосовал ибо считал и считаю до сих пор Порошенко еще худшей кандидатурой на место президента. Как показала практика, надежды на Зеленского тоже себя не оправдали."
Ахахаха! За зеленого! Та ще й щось там собі вважав! АХахахахах! Зебобік намагається створити уявлення, що земаса про щось думала, коли обирала клоуна-наркомана на посаду президента! АХахахахахах! І надії були! Бог ти мій. Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. В епоху інтернету, коли можна нескінченно розвиватись, нас оточують імбіцили та дауни, та ще й такій кількості 73%
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26.11.2020 17:07 Відповісти
Я так же у партнеров спрашиваю- за кого отдал. ? Ответ примерно аналогичный. Да дауны и имбицилы - существуют, бараны, 73%. И говорю это в глаза - не боясь испортить отношения . Бараны...
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26.11.2020 17:17 Відповісти
Чому такі дауни існують в 21 сторіччі. -- надо понимать , что это гены . В Украине оказалось украинцев только 25 % , 73% это малороссы с московии .
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26.11.2020 17:31 Відповісти
яким чином це стосується цієї новини?
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26.11.2020 19:17 Відповісти
нужно написать жалобку в наш Конституционный суд и признать антиконституционным Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. ..
и китайцзы с Ярославским пойдут лесом.. а Япославский окажется крепко должным китайским инвесторам, за то что взял много миллионов "напорешать" и не чего не вышло..
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26.11.2020 17:12 Відповісти
а зеленскому похер, его кремль посадил в кресло преЗЕдента чтобы уничтожить Украину
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26.11.2020 17:12 Відповісти
Фантастика! Но такая, блин, правдоподобная!!!
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26.11.2020 19:49 Відповісти
А нахєра це підприємство взагалі продавати? А якщо вже і вирішили продати,то продайте американцям,чи німцям. Гірше не буде.
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26.11.2020 17:14 Відповісти
Никому кроме китайцев он не нужен. А Америка не позволит продать китайцам. Это патовая ситуация. Завод придется ликвидировать.
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26.11.2020 17:43 Відповісти
Ну вам там,звісно,видніше.Тільки от я не розумію,коли продамо китайцям, то де будемо брати двигуни для власних літаків та гелікоптерів?
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26.11.2020 18:05 Відповісти
Не волнуйтесь. Украина не сможет продать китайцам. Завод уже можно закрывать. Главное обхитрить китайцев так, чтобы не платить компенсации. Западные партнеры должны помочь.
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26.11.2020 18:13 Відповісти
Камела Харіс ??
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26.11.2020 19:27 Відповісти
кацапа, тобі Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 5853
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26.11.2020 22:29 Відповісти
прибарахлиться можно. внукам хватит(с) Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 8028
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26.11.2020 17:44 Відповісти
А Ярославский в курсе что акции китайцев заблокированы судом? Думаю что осведомлен, также как и о том что это американцы были инициаторами чтобы сбу акции стопорнула по

каким то вопросам безопасности технологий.
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26.11.2020 17:26 Відповісти
А кто вообще продал мотор сич китайцем ? Государство ?
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26.11.2020 17:28 Відповісти
Богуслаев продал (кто только ему подарил это предприятие - непонятно), потому что ему запретили продукцию продавать расее.
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26.11.2020 17:34 Відповісти
Он имел право продавать , что принадлежит народу Украины ? Он же не построил это завод ?
То какие претензии Ярославского и китайцев к государству Украина ?
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26.11.2020 18:13 Відповісти
Он имел право продать, потому что владел пакетом акций. Только вопрос, кто ему позволил завладеть контрольным пакетом акций стратегического предприятия? Антимонопольный комитет все эти годы зря получал зарплату, откаты и взятки.
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26.11.2020 18:20 Відповісти
И я про это , как он получил заводик , который строил вес народ ?
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26.11.2020 18:33 Відповісти
Пізно пити боржомі ...
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26.11.2020 19:28 Відповісти
У нас тысячи заводов, которые строил весь народ, получили мутные личности. Ничего удивительного.
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26.11.2020 19:31 Відповісти
Китайцы так инвестируют, что украинцы будут на Мотор Сичи делать авиационные двигатели и снабжать ими паРашу, которая сейчас испытывает нехватку этих двигателей для своих военных самолётов и вертолётов!!!
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26.11.2020 17:32 Відповісти
китайчатина хотіла перевезти все виробництво до себе і продавати двигуни кацапам
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26.11.2020 22:31 Відповісти
Ха-ха 3 раза. Комунистическое ворье времен Кучмы завело страну в пропасть. Продали разворовали все что можно и не можно. Еще много поколений уераинцев будет это дерьмо разгребать. Даже такое предприятие как Моторсич, сумели в частные руки передать. Красавцы. Пора печенегов звать. Опять. Украинцы не способны не воровать и приумножать.Спираль мля.
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26.11.2020 17:36 Відповісти
І де там, власне, у цьому крадійстві українці? Богуслаєв кацап, Ярославський жид, взагалі крали 20 відсотків кацапи і 80% жиди, українцям не дісталось НІ-ЧО-ГО. Реприватизація аж проситься до впровадження, бо доки не повернемо власність українцям, нас будуть грабувати і далі.
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26.11.2020 17:52 Відповісти
Назвіть хоть одну державну компанію у США, яка щось путнє виробляє. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 2765
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26.11.2020 19:30 Відповісти
Де там власне українці? А Вы думаете в цепочке безудержного воровства и оформления , стояли одни марсиане? Пришли два человека и вот так переписали на себя стратегически важный завод?
Варягов звать пора. Переплутав з печенегами.
Вот не пойму, чем нам осталось гордится? А ну да, ми пісні гарно співаем.
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26.11.2020 20:45 Відповісти
Назвіть хоть одну державну компанію у США, яка щось путнє виробляє. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 5074
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26.11.2020 19:30 Відповісти
богусраєв за свої побудував?
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26.11.2020 22:32 Відповісти
Кажуть, що в основі більшості великих капіталів лежить крадійство, або кримінальний злочин. Але це не відміняє моє питання: Назвіть хоть одну державну компанію у США, яка щось путнє виробляє.
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27.11.2020 14:07 Відповісти
той сраєв, не побудував, і успішним підприємство не зробив, тому питання трохи недоречне.
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27.11.2020 14:45 Відповісти
Таке відчуття, що півтори роки тому країна перетворилась на знімальний майданчик реаліті-шоу жахів. Такого дикого, жорстоко, кривавого. Так і хочеться вимкнути телевізор. Звіздець повний, всюди і у всьому...
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26.11.2020 17:48 Відповісти
Да хрен там пока суд будет те кто у власти уже уедят куда то а платить будет народ Украины с налогов
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26.11.2020 17:49 Відповісти
Багато гасел, замало конкретики. "Китайський інвестор" - приблизно дорівнює російський. Треба розібратись и не здіймати галасу.
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26.11.2020 17:50 Відповісти
та вже давно розібрались, китайчатина хотіла виробництво до себе перенести, вже навіть почали будувати цехи, а двигуни кацапні продавати.
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26.11.2020 22:34 Відповісти
А давайте спитаємо олігарха-крадія Ярославського, що отримав властіть від кучманоїдної "прихватизації" задарма, який у нього в цій справі особистий інтерес? Бо так піклується про китайців, так бідкається, але ж не альтруїст точно.
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26.11.2020 17:54 Відповісти
Инвестор Китай - нужно посоветоваться с партнёрами!
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26.11.2020 17:54 Відповісти
пошел этот Ярик в жопу. Китайцам МоторСич нужна чтобы поставлять двигатели русне, так как они так и не импортозаместились. Американцы резонно предложили заблокировать сделку, в противном случае под вопросом окажется ежегодная военная субвенция Украине от США, что логично ибо зачем помогать деньгами тому, кто сам себе не хочет помогать, продавая двигатели своему же врагу
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26.11.2020 17:58 Відповісти
Двигатели России прекрасно продаёт и сама Украина (без помощи китайцев). Правда России их надо всё меньше, поскольку быстро наращивается производство собственных (пройдёт не более 3 - 5 лет - и РФ они станут от Украины вообще не нужны).

Едва и у Китая есть какие то планы по сотрудничеству с РФ. Им самим нужны технологии. Но не более. Лучше не тешьте себя мечтами что китайцы модернизируют завод и будут делать на нём двигатели для своего рынка. Они так не работают.

Для США Моторсич - опасен, поскольку обладает технологиями, которые не должны попадать к противникам и конкурентам США. Они его спасать и что то вкладывать уж точно не станут. Скорее поспособствуют тому чтоб окончательно развалился.
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26.11.2020 18:48 Відповісти
я про эти 3-5 лет слышу уже лет 15)) в итоге не придумали ничего лучше кроме как захватить Снежное и выпилить оттуда полностью завод по производству лопастей. Я уверен что рано или поздно мы перестанем быть нужны российскому говнострою, но только лишь по причине того, что русские деградируют настолько, что не смогут производить даже отвертки для отверточной сборки китайского говна
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26.11.2020 19:36 Відповісти
сруцкіє - ані такіє . У ніх врємя тєчьот медлєнєє сагласно уравнєнію Лоренца. ***...ді утирочні, ще й щось вякають.
Утирки рукожопі самі нічого ні сконструювати, ні зробити НЕ МОЖУТЬ, та й не могли ніколи, а пихи на три Галактики вистачить, у..їбні 3.14здоголові.
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26.11.2020 20:02 Відповісти
Нет, если придраться - и в правду не скопируем всё, никогда. Потому как двигатели для Ми 26 - не стали даже пытаться копировать. Их надо слишком мало чтоб тратить на копирование пару млрд $, да к тому же Украина сама их продаёт.

А вот замена ТВ117 - Вк - 2500 - в 19 году было сделано 153 новых вертолёта с такими двигателями. А двигателей было произведено около 400 (по 2 на вертолёт). Так что в 19 году украинские двигатели ТВ 117, были УЖЕ особо не нужны (разве что на замену по ремонту). Конечно бывали годы когда РФ производила и по 300 вертолётов (и тогда бы своих двигателей не хватило, и пришлось бы покупать у Украины). Ну так 5 лет назад Россия двигатели вообще не могла производить самостоятельно, задача нарастить до 800 - выглядит гораздо менее сложно. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 9385
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26.11.2020 20:08 Відповісти
бугага, нарасчіваїт праізвацтва, хто - жопорука кацапня?
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26.11.2020 22:35 Відповісти
долги отдают только трУсы
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26.11.2020 18:31 Відповісти
Звоните Ленке Зеркаль, придурки!
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26.11.2020 18:46 Відповісти
3,5 млрд х 27 = 94,5 млрд грн з бюджета ...
Ні фі...а собі ...
Усе китайцям ... Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 786
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26.11.2020 19:36 Відповісти
Думаю, китайцы и Ярославский таки получат завод. Но он просуществует недолго. Китайцам нужно просто вывезти технологии. И адью. Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 128
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26.11.2020 19:39 Відповісти
Це він, типу залякує, щоб йому дозволили купити. Але замінити богуслаєва жидом ярославським, то змінити шило на мило. Обоє - рябоє.
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26.11.2020 19:54 Відповісти
Украина в жопе, а Богуслаев - на своём островке.
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27.11.2020 10:54 Відповісти
 
 