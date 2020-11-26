УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11586 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Боротьба з корупцією Конституційна криза
3 142 28
корупція (4072) Чернєв (101)

Мета конституційної кризи - розвернути Україну від західного світу до Росії, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мета конституційної кризи - розвернути Україну від західного світу до Росії, -

Нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, що в НАТО, МВФ та Євросоюзі очікують, що боротьба з корупцією в Україні продовжиться.

Про це нардеп заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Раніше Чернєв писав, що те, що відбувається в КС і навколо нього - це "антидержавний заколот у чистому вигляді в інтересах Коломойського й олігархів із ОПЗЖ".

"Абсолютно чітка мета: розвернути Україну від західного світу до Росії. Насправді в ЄС, НАТО, МВФ - основних організаціях, з якими ми хочемо співпрацювати і співпрацюємо, - один із найперших пунктів - це боротьба з корупцією. Не буде антикорупційних інституцій - не буде нічого. Подальшої взаємодії з цими інституціями не буде", - сказав парламентарій.

Читайте також: Загальна кількість "загону Коломойського" в Раді - приблизно 65 осіб, - "слуга народу" Чернєв

"Бунтівники це прекрасно розуміють. І вони дуже красиво зайшли з самого верху. Не боролися на рівні Кабінету Міністрів чи Верховної Ради, збиваючи закони. Там же багато людей, потрібно переконати 226 осіб! А тут - всього-на-всього 15 суддів, з яких потрібно отримати більшість. Ось тому вони пішли шляхом дискредитації. Їхня основна мета - дискредитація нас перед Заходом", - підкреслив Чернєв.

Повний текст інтерв'ю "слуги народу" Чернєва для Цензор.НЕТ читайте тут.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
ГЛАВНЫЕ МЯТЕЖНИКИ
Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Мятежники это прекрасно понимают, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3469
показати весь коментар
26.11.2020 17:40
+8
Какие мятежники?!
Это - видимая часть зЕлёных человечков *****!!! И то далеко не все, из видимых...
показати весь коментар
26.11.2020 18:30
+7
А Зебіли більше всіх кричали, що Порошенко деребанить все з олігархами, а виходить, що при ньому вони сиділи як миші під віником і закони були зроблені правильні, і в правильному напрямку рухалися. То що Зебіли, ваш Вован не тільки малорос, а ще і барига, мародер "русскомирець".
показати весь коментар
26.11.2020 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СПІСАК МЯТЄЖНІКОВ ! В СТУДІЮ ПЛІІІЗ!
показати весь коментар
26.11.2020 17:36 Відповісти
ГЛАВНЫЕ МЯТЕЖНИКИ
Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Мятежники это прекрасно понимают, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3469
показати весь коментар
26.11.2020 17:40 Відповісти
це лише папіньки - список слуг треба у владі Єрмака з вовою.
показати весь коментар
26.11.2020 17:46 Відповісти
хитрый татарин не мятежник ) Он и вашим и нашим ...)
показати весь коментар
26.11.2020 17:50 Відповісти
Какие мятежники?!
Это - видимая часть зЕлёных человечков *****!!! И то далеко не все, из видимых...
показати весь коментар
26.11.2020 18:30 Відповісти
Три богатыря
показати весь коментар
26.11.2020 18:39 Відповісти
Мета конституційної кризи - розвернути Україну від західного світу до Росії, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2298
показати весь коментар
26.11.2020 18:42 Відповісти
А Зебіли більше всіх кричали, що Порошенко деребанить все з олігархами, а виходить, що при ньому вони сиділи як миші під віником і закони були зроблені правильні, і в правильному напрямку рухалися. То що Зебіли, ваш Вован не тільки малорос, а ще і барига, мародер "русскомирець".
показати весь коментар
26.11.2020 18:43 Відповісти
То одних выбираем, то других, а всё яиц не хватает на "мятежников"...
показати весь коментар
26.11.2020 17:40 Відповісти
А у нас была борьба с коррупцией? Что-то не видели.
показати весь коментар
26.11.2020 17:43 Відповісти
У нас вечная борьба борьба с коррупцией, кстати довольно успешная!!!
Фамилии главных коррупционеров каждые 5 лет меняются! За маленьким исключением (кучма)...
показати весь коментар
26.11.2020 18:44 Відповісти
Просто удивительно,как много сегодня Чернова
К дождю или к снегу?
показати весь коментар
26.11.2020 17:44 Відповісти
Мятежники зелёной плесени - это красная плесень?
показати весь коментар
26.11.2020 17:45 Відповісти
"Их основная цель - дискредитация нас перед Западом". Зебильё- с вашей дискредитацией никто уже лучше вас самих не справится. Не будет антикоррупционных институтов - не будет ничего. Мятежники это прекрасно понимают, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 1610
показати весь коментар
26.11.2020 17:45 Відповісти
Аякже. Саме тому зелена монобільшість блокує прийняття закону Разумкова,(що міг перетворити той балаган в пшик за пару діб).
показати весь коментар
26.11.2020 18:00 Відповісти
Ну кто бы в этом сомневался , что это действо спрямовано на отрыв Украины от курса в ЕС и НАТО. и вы знаете - часть задумки таки удалась! денег мвф, благодаря мудрой политике нашего гарантика, в ближайшем будущем не предвидятся... в минске путлер на нашего главнокомандувача большой и толстый йух положил, судьи рады - сытые у них .бала, опзж торжествует и безнаказанно проводит митинги у посольства Штатов, коронвирус свирепствует, коек, лекарств и кислорода в больничках нету, ерамак и мендель расказывают о растущем влиянии в мире царька Украины зельца -1, растут зарплаты и пенсии у пересичных громадян, радуються жители луганды, гибнут солдаты в АТО (перемирие!!!) все хорошо прекрасная маркиза ...!!!!!
показати весь коментар
26.11.2020 18:24 Відповісти
Так это и ваша цель, не шифруйся, зелёная морда...
показати весь коментар
26.11.2020 18:28 Відповісти
Це мета зеленської влади, а кризис - інструменнт, який вами ж створений...
показати весь коментар
26.11.2020 18:35 Відповісти
Беня рулить, йому страшно йти до Європи, бо там нічого вкрасти, там все прозоро. А ще можуть порушити справу і видати американцям. Виходить тільки мутити і переховуватися то тут, то в Ізраїлі, можна і на паршію, там свої. Разом із собою тягне сорокамільйонний народ, правда народу тут 25%, остальне нарід гнилої ковбаси.
показати весь коментар
26.11.2020 18:46 Відповісти
Верховна Рада минулого скликання це вирішила і прийняла відповідні закони конституційною більшістю.
показати весь коментар
26.11.2020 19:08 Відповісти
Прозрів чи що? Чи пряник відібрали?
показати весь коментар
26.11.2020 19:25 Відповісти
Ніби і адекватний зелебобік,але довіри до них у мене немає,абсолютно!
показати весь коментар
26.11.2020 19:34 Відповісти
Ніби і адекватний зелебобік,але довіри до них у мене немає,абсолютно!
показати весь коментар
26.11.2020 19:38 Відповісти
Повернути від заходу,до смердючої росії.
показати весь коментар
26.11.2020 19:44 Відповісти
Давай, давай. Разворачивай сторону врага...
показати весь коментар
26.11.2020 20:26 Відповісти
47 депутатов опзж.
показати весь коментар
26.11.2020 20:57 Відповісти
 
 