Заступник голови ОП Тимошенко про кисень у лікарнях: "Проблема, яку ми пропустили"

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко визнав, що влада упустила вирішення проблеми із забезпеченням лікарень для інфікованих коронавірусом киснем.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я згоден, що це проблема, яку ми пропустили. Потрібно було цим займатися в першу чергу. Зараз надолужуємо втрачене. Думаю, у нас це вийде", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП вважає, що за ситуацію з киснем у відповіді як центральна, так і місцева влада.

"Це солідарна відповідальність. Тому що МОЗ відповідальне за боротьбу із коронавірусом, але у зв'язку з тим, що у нас іде децентралізація (а вона передбачає відповідальність на місцях), – [з'являється] двовладдя. До чого в підсумку це призводить? Немає відповідального, того, хто один відповідає за весь процес. Саме в цьому була вся проблема. Тому спільно з Міністерством охорони здоров'я почали все це поєднувати воєдино. Я займаюся регіональною політикою тепер, МОЗ централізовано відповідає за боротьбу із коронавірусом, ми з'єднали все це воєдино і почали пушити цю тему і швидко здійснювати закупівлю і установку кисневих станцій", – сказав Тимошенко.

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Він допустив, що через цю проблему можуть бути зроблені кадрові перестановки.

"Я думаю, що будуть зроблені висновки. Не можу назвати прізвища [відповідальних], бо не я приймаю ці рішення за підсумком. Це рішення президента, Кабінету Міністрів та інших структур, які можуть бути причетні до того, що влітку ми це не зробили", - відповів Тимошенко.

Заступник голови ОП стверджує, що кожен день в Україні додається від 3 тис. ліжок з киснем.