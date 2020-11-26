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Заступник голови ОП Тимошенко про кисень у лікарнях: "Проблема, яку ми пропустили"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Заступник голови ОП Тимошенко про кисень у лікарнях:

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко визнав, що влада упустила вирішення проблеми із забезпеченням лікарень для інфікованих коронавірусом киснем.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я згоден, що це проблема, яку ми пропустили. Потрібно було цим займатися в першу чергу. Зараз надолужуємо втрачене. Думаю, у нас це вийде", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП вважає, що за ситуацію з киснем у відповіді як центральна, так і місцева влада.

"Це солідарна відповідальність. Тому що МОЗ відповідальне за боротьбу із коронавірусом, але у зв'язку з тим, що у нас іде децентралізація (а вона передбачає відповідальність на місцях), – [з'являється] двовладдя. До чого в підсумку це призводить? Немає відповідального, того, хто один відповідає за весь процес. Саме в цьому була вся проблема. Тому спільно з Міністерством охорони здоров'я почали все це поєднувати воєдино. Я займаюся регіональною політикою тепер, МОЗ централізовано відповідає за боротьбу із коронавірусом, ми з'єднали все це воєдино і почали пушити цю тему і швидко здійснювати закупівлю і установку кисневих станцій", – сказав Тимошенко.

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Він допустив, що через цю проблему можуть бути зроблені кадрові перестановки.

"Я думаю, що будуть зроблені висновки. Не можу назвати прізвища [відповідальних], бо не я приймаю ці рішення за підсумком. Це рішення президента, Кабінету Міністрів та інших структур, які можуть бути причетні до того, що влітку ми це не зробили", - відповів Тимошенко.

Заступник голови ОП стверджує, що кожен день в Україні додається від 3 тис. ліжок з киснем.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Вы много проблем пропустили. Еще больше создали.
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26.11.2020 17:13
+14
Зебіли, саме завдяки вашому вибору...
Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 4167
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26.11.2020 17:16
+11
Имеют право на ошибку, знаем...
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26.11.2020 17:14
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Вы много проблем пропустили. Еще больше создали.
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26.11.2020 17:13 Відповісти
Если преЗЕдент ЛОХ-ДАУН чего ожидать?
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26.11.2020 19:48 Відповісти
Продавцы воздуха. Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 3926
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26.11.2020 17:14 Відповісти
Имеют право на ошибку, знаем...
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26.11.2020 17:14 Відповісти
пусть валят все на Пороха, это он виноватый - зэбилы проглотят. Здоровья порохоботам!
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26.11.2020 17:31 Відповісти
Зебіли, саме завдяки вашому вибору...
Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 4167
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26.11.2020 17:16 Відповісти
Хороша табличка буде на могилі Злиденського. Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 2155
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26.11.2020 17:22 Відповісти
или какая разница
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26.11.2020 17:32 Відповісти
При Сталине вы бы рассказывали это расстрельной команде. Но слава Богу Сталин сдох.
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26.11.2020 17:16 Відповісти
ну тупые
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26.11.2020 17:17 Відповісти
У кого-то есть приличные слова на это покаяние пацанов?
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26.11.2020 17:18 Відповісти
в углу пусть еще постоять - а соль из-под колен можно убрать .
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26.11.2020 17:19 Відповісти
и насыпать кукурузы
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26.11.2020 17:21 Відповісти
Так ще ж вчора казали, що все чікі-пікі і з киснем, і з ліжками. То що сталося за добу? Вже не можна приховати реальність?
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26.11.2020 17:18 Відповісти
Кирилл, вы просрали все, что можно и облажались везде, где можно.
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26.11.2020 17:20 Відповісти
Северодонецкий "Азот" начал поставку медицинского кислорода
На нашем Азоте наладили выпуск медицинского кислорода
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26.11.2020 17:20 Відповісти
Запорожсталь всегда поставлял кислород в больницы бесплатно
ШО, теперь Ахметов не даёт кислород ?
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26.11.2020 18:37 Відповісти
А я тут при чем?
Азот - это фирташ
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26.11.2020 19:52 Відповісти
пропустили ,мля...о вашем уровне говорит вот это

Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 6871
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26.11.2020 17:20 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 9776
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26.11.2020 17:21 Відповісти
брехня. он нюхает.
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26.11.2020 17:27 Відповісти
Бо може собі дозволити.)
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26.11.2020 17:41 Відповісти
это не стеб? 🤣
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26.11.2020 17:22 Відповісти
може и стебутся над мудрым наридом...но аккаунт оповский
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26.11.2020 17:28 Відповісти
Но самое худшее это то, что вы брехуны и понтовики без мозгов.
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26.11.2020 17:21 Відповісти
Ребята пришли к власти, не понимают куда попали, только учаться, как на кошках, хотя в реальности - люди
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26.11.2020 17:22 Відповісти
Если бы и учились на кошках-собачках пиару то еще пол-беды ...
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26.11.2020 17:24 Відповісти
Ребята? Ребята в песочнице играются. Здесь же наглые и циничные земрази.
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26.11.2020 18:06 Відповісти
Как вы Зеленского на президентство пропустили? Вот то проблема из проблем...
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26.11.2020 17:24 Відповісти
А вы?
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26.11.2020 18:06 Відповісти
Зебилы-ковидники, enjoy! Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 1091
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26.11.2020 17:24 Відповісти
а пополнить свой банковский счет в офшоре на вэлыкому крадивныцтви не пропустили?
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26.11.2020 17:26 Відповісти
Нічого собі.'' Мають право'' і на таку помилку, що приводить до смертей? Українці все стерплять?
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26.11.2020 17:32 Відповісти
Кирилл, ну ты нашел ресурс нашей страны, где размещены все принятые законодательные акты, в том числе тот, в котором выделяется 31 млрд. грн. на дороги из ковидного фонда?
Помнишь ты заявлял, что из фонда ни коп. на дороги не пошло?
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26.11.2020 17:33 Відповісти
Прапустілі,патамушта клоуни. І дебіли... Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили" - Цензор.НЕТ 1468
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26.11.2020 17:39 Відповісти
Внезапно))
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26.11.2020 17:42 Відповісти
Хто такі "МИ", і яке офісу *********** діло до справи з компетенції Кабміну? Зеленський знову лізе свинячим рилом не в свою справу? Точно як Порошенко, і вже точно немає жодної різниці.
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26.11.2020 17:58 Відповісти
ты сам чьих будешь? Бахини?
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26.11.2020 18:08 Відповісти
я правильно понимаю... вы имеете права на еще одну ошибку?
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26.11.2020 18:01 Відповісти
"Извините , тётёнка учительница , я больше так не буду" !!!

Децццкый сад вторая чётверть .

Это ошибка === жизни тысячей украинцев .
Молодёжь задыхающаяся по больницам без кислорода -- ваше ссуки , преступление .

Засуньте ваши "дороги" глубоко се в анус , сссуки "новообличные" !

"Тренеруйтесь на кошках" , если ещё защитники фауны вас в клочья не роздерут !
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26.11.2020 18:05 Відповісти
Зараз пердяча мавпа випустить позитивний відосік про те, що кисень є скрізь, особливо в хвойних лісвх.
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26.11.2020 18:26 Відповісти
выпишите ему премию...тысяч так 100...(возьмите из того же безразмерного коронавирусного фонда.. из денег предназначенных именно на кислород.....не на асфальт.....не перепутайте!!!)
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26.11.2020 18:26 Відповісти
Бо коли Порошенко лагодив апарати ШВЛ по всій країні, клоуни займались розкраданням бюджету.
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26.11.2020 18:28 Відповісти
Аваков в апреле возил врачей в Италию на несколько недель
НЕУЖЕЛИ вернувшись , врачи не объяснили власти про кислород ?

- или их не слышали ?

- или они не были в больницах ?
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26.11.2020 18:33 Відповісти
То есть ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА потрачены зря- налогоплательщики задыхаются без кислорода
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26.11.2020 18:34 Відповісти
Ага...
Децентралізація винувата...
Тобто знову Порошенко...
Не недолуга зелена плісніва, яка дев'ять місяців грабувала бюджет, замість роботи, а місцева влада, в якої вони поцупили купу грошей, у коронавірусний фонд та розпиляли на асфальті.
Брехлива зеленська kurva...
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26.11.2020 18:55 Відповісти
ЭТО ВЫ ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ НАРОДА И УКРАИНЫ !!!!!!!
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26.11.2020 19:05 Відповісти
Холин я. Но собрать команду не смог.
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26.11.2020 19:30 Відповісти
"Дайтє їм єщьо 100 днєй!!!"
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26.11.2020 19:38 Відповісти
Це називається халатність, котра підпадає під Кримінальний кодекс.
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26.11.2020 20:46 Відповісти
Ниже приведен список проблем, которые они не пропустили.

1.

Конец списка.
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26.11.2020 22:22 Відповісти
вы и есть самая большая пробелма Украины
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26.11.2020 23:03 Відповісти
А є щось таке, що ці нехороші рєдіски не пропустили? Чемпіони, мля...
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26.11.2020 23:33 Відповісти
Зато дороги "построїли", правда, барани зелені?
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27.11.2020 09:33 Відповісти
Люди, розум яких заточений виключно на схеми відмивання коштів на власну користь апріорі не здатні думати про щось інше. Всі оці "ефективні господарники" насправді пропрацьовувати алгоритми забезпечення функціонування держави. І це, не залежить від того, яке прізвище президента чи прем'єра при владі в даний момент. Тому що, всі документи готують не вони, а середня ланка керівництва, яка практично не змінюється разом з владою.
Потрібно ще мати на увазі що, система вищої освіти у нас в основному заточена на отримання диплому, а не знань та вмінь. Крім того, на так вже й багато вишів формують у своїх випускників розуміння алгоритмів. В головному це, має місце в технічних дисциплінах, а ось фінанси, економіка та управління, як правило не мають поняття про таке явище. Тому, при всьому бажанні, найчесніші чиновники (якщо вони існують в природі), тупо не здатні прорахувати послідовність виконання операцій. От і маємо, мільярди виділених коштів, які виконавці не здатні правильно освоїти. Тому, вони і шукають найпростіші та найпримітивніші шляхи навіть в схематозі.
Чому кинули гроші на дороги? Бо це, накатана схема, а нової з використанням медицини вони не здатні винайти. Тут, як в тому старому анекдоті де, мусори складали протокол по ДТП:
Лежить труп на дорозі, а голова на тротуарі, мєнт пише: "ноги- на проєзжей часті; туловіще- на проєзжей часті; голова- на тра, тре, тру" Ногою спихує голову з тротуару і задоволений додає: "голова- на проєзжей часті". Так і з коштами переведеними на будівництво доріг.
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27.11.2020 11:38 Відповісти
 
 