Заступник голови ОП Тимошенко про кисень у лікарнях: "Проблема, яку ми пропустили"
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко визнав, що влада упустила вирішення проблеми із забезпеченням лікарень для інфікованих коронавірусом киснем.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я згоден, що це проблема, яку ми пропустили. Потрібно було цим займатися в першу чергу. Зараз надолужуємо втрачене. Думаю, у нас це вийде", - сказав Тимошенко.
Заступник голови ОП вважає, що за ситуацію з киснем у відповіді як центральна, так і місцева влада.
"Це солідарна відповідальність. Тому що МОЗ відповідальне за боротьбу із коронавірусом, але у зв'язку з тим, що у нас іде децентралізація (а вона передбачає відповідальність на місцях), – [з'являється] двовладдя. До чого в підсумку це призводить? Немає відповідального, того, хто один відповідає за весь процес. Саме в цьому була вся проблема. Тому спільно з Міністерством охорони здоров'я почали все це поєднувати воєдино. Я займаюся регіональною політикою тепер, МОЗ централізовано відповідає за боротьбу із коронавірусом, ми з'єднали все це воєдино і почали пушити цю тему і швидко здійснювати закупівлю і установку кисневих станцій", – сказав Тимошенко.
Він допустив, що через цю проблему можуть бути зроблені кадрові перестановки.
"Я думаю, що будуть зроблені висновки. Не можу назвати прізвища [відповідальних], бо не я приймаю ці рішення за підсумком. Це рішення президента, Кабінету Міністрів та інших структур, які можуть бути причетні до того, що влітку ми це не зробили", - відповів Тимошенко.
Заступник голови ОП стверджує, що кожен день в Україні додається від 3 тис. ліжок з киснем.
Будь ласка, зачекайте...
На нашем Азоте наладили выпуск медицинского кислорода
ШО, теперь Ахметов не даёт кислород ?
Азот - это фирташ
Помнишь ты заявлял, что из фонда ни коп. на дороги не пошло?
Децццкый сад вторая чётверть .
Это ошибка === жизни тысячей украинцев .
Молодёжь задыхающаяся по больницам без кислорода -- ваше ссуки , преступление .
Засуньте ваши "дороги" глубоко се в анус , сссуки "новообличные" !
"Тренеруйтесь на кошках" , если ещё защитники фауны вас в клочья не роздерут !
НЕУЖЕЛИ вернувшись , врачи не объяснили власти про кислород ?
- или их не слышали ?
- или они не были в больницах ?
Децентралізація винувата...
Тобто знову Порошенко...
Не недолуга зелена плісніва, яка дев'ять місяців грабувала бюджет, замість роботи, а місцева влада, в якої вони поцупили купу грошей, у коронавірусний фонд та розпиляли на асфальті.
Брехлива зеленська kurva...
1.
Конец списка.
Потрібно ще мати на увазі що, система вищої освіти у нас в основному заточена на отримання диплому, а не знань та вмінь. Крім того, на так вже й багато вишів формують у своїх випускників розуміння алгоритмів. В головному це, має місце в технічних дисциплінах, а ось фінанси, економіка та управління, як правило не мають поняття про таке явище. Тому, при всьому бажанні, найчесніші чиновники (якщо вони існують в природі), тупо не здатні прорахувати послідовність виконання операцій. От і маємо, мільярди виділених коштів, які виконавці не здатні правильно освоїти. Тому, вони і шукають найпростіші та найпримітивніші шляхи навіть в схематозі.
Чому кинули гроші на дороги? Бо це, накатана схема, а нової з використанням медицини вони не здатні винайти. Тут, як в тому старому анекдоті де, мусори складали протокол по ДТП:
Лежить труп на дорозі, а голова на тротуарі, мєнт пише: "ноги- на проєзжей часті; туловіще- на проєзжей часті; голова- на тра, тре, тру" Ногою спихує голову з тротуару і задоволений додає: "голова- на проєзжей часті". Так і з коштами переведеними на будівництво доріг.