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Загибель українця після затримання поліцією в Польщі: розтин не допоміг встановити причину смерті

Новини Цензор.НЕТ Події

Загибель українця після затримання поліцією в Польщі: розтин не допоміг встановити причину смерті

У прокуратурі Польщі заявили, що розтин тіла 44-річного українця, який 10 днів тому помер відразу після затримання польською поліцією із застосуванням електрошокера, не дав можливості встановити точну причину смерті.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, яка контролює хід слідства, прокурор Кшиштоф Копаня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, результати розтину не дали можливість встановити причину смерті. Відтак здійснюватимуться подальші експертизи, відібрано біологічні зразки для проведення чергових аналізів", - заявив Копаня.

За його словами, попередня експертиза встановила: чоловік на момент трагічної події був тверезим. Утім, наразі немає результатів токсикологічних та гістопатологічних досліджень. Прокурор зауважив, що їх результати стануть відомі через кілька тижнів.

"Зараз триває опитування свідків, вивчаються відеодані, відтворюється перебіг трагічної події. Ми встановлюємо, за яких обставин вжито електрошокер, чи поліцейські вчинили правильно, і чи його застосування могло призвести до смерті", - наголосив представник Окружної прокуратури в Лодзі.

Він додав, що cитуація є "складною і нетиповою", а тому прокуратура має усе ретельно з’ясувати.

Станом на сьогодні, розслідування цієї справи передано до районної прокуратури міста Скєрнєвіце Лодзького воєводства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер
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Это полиция,если есть сопротивление властям то у них есть все полномочия мрименить даже оружие на поражение,без предупредительного,выстрела.Ведь там законы работают а не как у нас подозрения на закон из возможностью залога.
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26.11.2020 17:29 Відповісти
Недостатья...
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26.11.2020 17:30 Відповісти
В Дании был такой случай . Едут полицейские в машине по пешеходной улице в Копенгагене, это главная улица в городе , пешеходная зона. На встречу им уйдёт компания молодых эмигрантов и начали кричать в сторону полиции и их обзывать . Полицейские выходят с машины и сразу без предупреждения стреляют по компании . Одного из них ранили , но так что он овощем останется до конца жизни. Был суд . Полицейский полностью оправдали с формулировкой что молодые эмигранты угрожали полицейским и полицейские чувствовали себя в опасности .
А тут поляки применили электрошокер, почему его применили ? Просто так ? Знаючи поляков , в вполне возможно .
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26.11.2020 17:43 Відповісти
"вскрытие показало, что пациент умер при вскрытии".
медэксперты тупо выгораживают своих мусоров, чтобы ляхам не нужно было платить компенсацию семье погибшего за убийство.
Кто там кричал, что "поеду в польшу, там хоть справедливость и порядок". Вот вам и справедливость и порядок по-пански, там где холопы всегда страдают. Кстати, это уже не первый случай убийства поляками украинца, и как и в предыдущий раз, поляки своих не накажут.
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26.11.2020 18:08 Відповісти
Минздрав Украины рекомендует электрошокеры! Какое вскрытие?
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26.11.2020 19:43 Відповісти
Вскрытие показало,шо умер от вскрытия.И это не цинизм,и не шутка.
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26.11.2020 21:09 Відповісти
 
 