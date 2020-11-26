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Друга світова війна (275) Німеччина (4543) Росія (47279) Чернєв (101)

У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, -

Спілкування з німецькими партнерами показує їхній досить глибокий взаємозв'язок із Російською Федерацією. Вони прагматичні, слабо схильні до впливу позиції України.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, заявив нардеп "Слуги народу", голова Постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За словами парламентарія, 5 років тому ситуація була зовсім іншою.

"5 років тому це дуже добре сприймалося. Ми відстоювали європейські цінності, були східним флангом НАТО, фактично Європи, і так далі. Але зараз, через 7 років санкцій, втрат зазнають економіки не тільки Російської Федерації, а й країн, які вводять ці санкції. Тому німці мислять набагато прагматичніше. І тут потрібно вже і нам пропонувати прагматичніші рішення. Скажімо, якщо ви відмовляєтеся від Північного потоку-2, то натомість отримуєте...", - зазначив "слуга народу".

Чернєв додав, що розкриваються і більш глибинні взаємозв'язки.

Читайте також: Мета конституційної кризи - розвернути Україну від західного світу до Росії, - "слуга народу" Чернєв

"Скажімо, у німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Російською Федерацією за Другу світову війну... Тому що Російська Федерація поводиться вкрай проактивно; за будь-якого зручного випадку нагадує Німеччині: мовляв, ви нам винні! Тут поставте пам'ятник, тут - меморіальчик, а там - ще й центр пам'яті", - підкреслив нардеп.

"Ми, вже розуміючи цю історію, також починаємо діяти проактивно. Більш того, монополізація наслідків Другої світової війни Російською Федерацією зачіпає вже і Польщу. Поляки запитали: а якщо є меморіал загиблим у Другій світовій російським воїнам, то чому немає польським? І ми точно так само говоримо: давайте ставити українські меморіали. І це вже вводиться в порядок денний. Одним словом, це така комплексна взаємодія, яку ти можеш відчути виключно спілкуючись віч-на-віч. Лише тоді ти розумієш глибинні процеси", - підкреслив Чернєв.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Єгором Чернєвим читайте тут.
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Топ коментарі
+31
Хватит уже немцам бить челом, в войне СССР виновато не меньше, если не больше
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26.11.2020 17:58
+28
А за Украину они несут вину ?
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26.11.2020 17:59
+24
Цікаво, а німці не несуть відповідальність за другу світову перед Україною ?
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26.11.2020 18:03
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Хватит уже немцам бить челом, в войне СССР виновато не меньше, если не больше
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26.11.2020 17:58 Відповісти
У немецкіх партнерів Голова Німеччини - донька паи зі Штазі й політик, яка виросла на ідеалах Німецької Демократичної Республіки під контролем офісу шефів уХйла. Чекати від неї чогось- хіба що відходу від політики
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26.11.2020 18:04 Відповісти
Не кажить дурниць плз, Меркель ніколи не була в Штазі , вона б ніколи не стала б канцлером в такому разі . Тут всі архіви відкриті і журналюги розслідувателі дуже добре знають свою справу .
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26.11.2020 18:16 Відповісти
Украина пострадала от немецких фашистов , а теперь страдает от рашистов ( убито 13 000 ),с которыми ,вы заводы и газопроводы строите и подтанцовываете путлеру !
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26.11.2020 18:54 Відповісти
- "недопустимо, что бы безликая масса, ничего не давшая цивилизации, обладала самыми плодородными землями в мире". ( А.Шиклькрубер об украинцах, Майн Кампф)
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26.11.2020 19:43 Відповісти
Алоизыч умер. А вот ***** пока еще нет У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5442
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26.11.2020 19:45 Відповісти
как-то он с презрением и завистью к великой нации У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9047
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26.11.2020 19:48 Відповісти
и каждое слово как камень. хорошо заворачивал, собака У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6098
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26.11.2020 19:53 Відповісти
очень интересно у него как явно выраженный еврей со временем вживается в любое общество в любой стране и начинает делать деньхи
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26.11.2020 19:57 Відповісти
он австриец вообще то. но тебе ли не знать. У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9615
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26.11.2020 20:04 Відповісти
Алоизович був психічно хворим , тому плів свом язиком всяку абракадабру У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6280 .. А що дав світу він і його " істіні арійці" крім концтаборів .?
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26.11.2020 20:46 Відповісти
концтабори придумали кацапи
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26.11.2020 22:15 Відповісти
Ок) А ви на млрди євро хандлюєте з Кацапстаном ( краіна ворог!!) і кожен рік ця сумма зростає . Тобто вам мона заробляти бабло на кацапах а іншим не мона ?? Це з якого бодуна ??
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26.11.2020 21:13 Відповісти
я не кажу що Вона працювала на ШТАЗІ але її політична активна ще молоіджна діяльність у ГДР починалась під наглядом ШТАЗИ. Почитайте її биграфию, як молодою активісткою вона була у Раші . ЇЇ сходження в політиці- це все також каяття Німеччини після розвалу стіни обєднати країну ...
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26.11.2020 19:00 Відповісти
А тепер погляньте на п"яту колону рашистів у Німеччині, на того, хто стоїть у головуванні Газпрому з Німеччини ...
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26.11.2020 19:02 Відповісти
Отец Ангелы Меркель хотел совместить церковь с социализмом dw - священник у ГДР папа Ангели ( читаємо Кирило)
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26.11.2020 19:08 Відповісти
"Ангела - старший ребенок в семье. Вскоре после ее рождения родители переехали в ГДР ( ТОЛЬКО ОДНО ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ КЕМ БЫЛИ ЕЕ РОДИТЕЛИ. В Совок и зону совка переезжали как правило лишь симпатики и агенты ). .. Как все дети в ГДР Ангела была пионеркой, а затем вступила в Союз свободной немецкой молодежи (ССНМ). Ангела Доротея окончила школу в 1973 году с отличием и поступила на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. ..В школе Ангела вступила в ряды пионеров, которые через год покинула по собственному желанию. В юности Ангела Меркель входила в Союз свободной немецкой молодежи, занимала пост секретаря по агитации и пропаганде...Меркель и в университете училась отлично. При этом она совмещала учебу с активной работой в ССНМ. Она уже не была тихой неприметной девочкой. Во время учёбы в 1974 году на одной из встреч по молодёжному обмену со студентами-физиками из Москвы и Ленинграда, познакомилась со своим первым мужем, студентом-физиком из Фогтланда Ульрихом Меркелем. Еще учась в университете Ангела подумывала о политической деятельности, но в студенческие годы Меркель не была оппозиционеркой. Работая в Институте физической химии, она занимала какое-то время должность секретаря комитета Союза свободной немецкой молодежи - гэдээровского комсомола. Была ответственная за агитацию и пропаганду....
Рухнула Берлинская стена. Это событие глубоко взволновало молодого ученого-физика. В этот исторический для немцев момент Ангелу Доротею заметил тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль. Германскому лидеру нужны были свежие, не успевшие надоесть избирателям, лица, представители новых федеральных земель. Кандидатура доктора Меркель соответствовала осуществлению его планов.
Ангела Меркель отлично справлялась с новыми обязанностями. Она агитировала людей, встречалась с рыбаками на Балтике, разговаривая с ними прямо в пивных. .."
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26.11.2020 21:55 Відповісти
Ви можете писати тут цілий роман , але я вам кажу однозначно якби Мутті працювала на Штазі то ніколи не стала б Канцлерін . До речі архіви Штазі відкриті можна подивитись та почитати будь який матеріал.
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27.11.2020 00:02 Відповісти
Він був ідеаліст це пояснює багато речей
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27.11.2020 00:04 Відповісти
в нас є така сама агентесса КГБ Фаріон, яка з її слів розвалювала КГД ізнутрі У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6739 У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7883
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26.11.2020 19:44 Відповісти
Папа канцлера был сотрудником «Штази» и был завербован в обмен на молчание о сотрудничестве с нацистами. Меркель завербована Штази в университете, в качестве секретного сотрудника по наблюдению за студентами. Знакомство Меркель и резидента КГБ Путина состоялось во время работы канцлера в АН. -Ангелика Меркель - агент КГБ и ЦРУ?.07 июня 2017.
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26.11.2020 19:50 Відповісти
Я вас прошу не розказуйте кацапські казки
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26.11.2020 21:14 Відповісти
Я вас прошу не розказуйте кацапські казки/ самые большие патриоты новой родины-колбасные мигранты. Пример: 02.07.2019 10:11
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27.11.2020 10:52 Відповісти
Майстру , я на вживаю ковбасу ) та і в Украіні вона на порадок смачнійша( принаймі була , 25 років взад як я ще там жив не тужив -)
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27.11.2020 11:31 Відповісти
Вона ще й до того агент Моссада , румунськоі Сігуренци і бразільскоі АBIN
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26.11.2020 21:17 Відповісти
світового уряду і рептилоїдів, без них картина не повна
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26.11.2020 22:18 Відповісти
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26.11.2020 23:54 Відповісти
Вона ще й до того агент Моссада , румунськоі Сігуренци і бразільскоі АBIN/ без чепчика из фольги начинается диарея. Пример- от и ниже. 09.08.2016 00:08
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27.11.2020 10:54 Відповісти
Немцам надо дарить книги Суворова и Солонина, а особо путинлюбивых заставлять их выучивать наизусть. А заодно и Оуруэлла, чтобы понимали, куда ведет их политика потворствования чекистско-фашистской русне и нео-тоталитарной демократне Клинтонов-Обам-Соросов-Байденов.
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26.11.2020 18:31 Відповісти
Концтабори з'явились при Лєніну у 1918 році, у Гітлера аж у кінці 30-років.
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26.11.2020 19:04 Відповісти
А за Украину они несут вину ?
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26.11.2020 17:59 Відповісти
Отличный вопрос. Есть книга, забыл автора название, котороя показывает, что именно Польша, Украина и Беларусь стали главной жертвой второй мировой с точки зрения потерь человеческих и экономических ресурсов. Немцы виноваты не только в том, что напали .... но и в том что проиграли, хотя, конечно, расклад ресурсов был далеко не в их пользу.
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26.11.2020 18:35 Відповісти
против США у них не было шансов. и в 1-ю и во 2-ю Мировые США вытащило Европу из гавна (сохранило от тотального взаимоуничтожения) У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3740 а вот Британию Гитлер раскатал практически под ноль! без США сегодня уже никакой Британии не существовало бы, даже при наличии десяти Черчиллей У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7315
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26.11.2020 19:42 Відповісти
Не перед, а вместе
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26.11.2020 18:00 Відповісти
Короче, эта компания теперь с немцев живых не слезет. Это они ещё не сообразили французам за Наполеона предъявить и итальянцам за римскую империю.
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26.11.2020 18:00 Відповісти
Яка нах вина? Гітлер з Сталіним посрались, Європу не поділили.
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26.11.2020 18:00 Відповісти
Если так думать как ты то можно договориться до Порошенко с Путлером посрались..
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26.11.2020 22:00 Відповісти
Це не моя особиста думка а загальнопризнаний факт. Про пакт Молотова-Рібентропа чув?
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27.11.2020 08:59 Відповісти
Кацапы немцев за лохов считают ! )))
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26.11.2020 18:01 Відповісти
Цікаво, а німці не несуть відповідальність за другу світову перед Україною ?
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26.11.2020 18:03 Відповісти
І подібні дебіли від Слуг представляють Україну в Європі...
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26.11.2020 18:07 Відповісти
Пох на німців, коли 50% своїх шаряться по одноглазниках та клянуть порошенка за заборону цих помийок.
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26.11.2020 18:09 Відповісти
Але компенсацію тільки євреям платили )
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26.11.2020 18:09 Відповісти
Неправда, у знайомої покійна мати отримувала в 90-х дойчмарки, бо її у війну на роботи в Німеччину погнали...
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26.11.2020 18:38 Відповісти
Это Вы говорите не совсем правду ! Да была одноразовая подачка 600 евро за 4 года рабского труда
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26.11.2020 19:00 Відповісти
Чому я говорю не зовсім правду? Він пише, що платили ТІЛЬКИ євреям. Я пишу, що платили не тільки євреям і наводжу приклад українки. Платили? Платили! Я не кажу, багато це чи мало, один раз платили чи регулярно. Я про сам факт оплати говорю.

Про 600 євро не знаю, в 90-х марками платили, євро ж не було тоді ще...
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26.11.2020 19:13 Відповісти
Общение с немецкими партнерами показывает их достаточно глубокую взаимосвязь с Российской Федерацией. /Типа слуга народа Коломойского только что вылез из бункера и открыл : Оккупированный Крым .....посетили евродепутаты из Германии .0 7.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./ В 2019 г. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи./ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18/ Что Меркель, что Нетаньяха-путинские проститутки.
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26.11.2020 18:09 Відповісти
"пять лет назад ситуация была совсем иной" - зачем дальше что-то рассказывать?
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26.11.2020 18:15 Відповісти
Перед Еврейским народом германцы обязаны чувствовать свою вину, им от крови этого народа и за тысячу лет не отмыться.
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26.11.2020 18:17 Відповісти
ну,крови немецкого народа они больше пролили...не говоря уже о народах восточной европы.
эту кровь смывать не надо? У немецких партнеров между строк читается: вот мы же несем вину перед Россией за Вторую мировую войну, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 7797
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26.11.2020 18:22 Відповісти
а что скажет еврейский народ за пролитую кровь народов расейской империи после октябрьского переворота 1917 года? У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6921 Лейба Давыдович Бронштейн официально осужден еврейским народом как самый яркий и кровавый персонаж той эпохи? Это не считая кадрового состава ВЧК-ОГПУ-КГБ до начала сралинских чисток. У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5534
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26.11.2020 19:33 Відповісти
а вы кстати вкурсе что сделали Коломойские того времени с Германией до прихода Алоизыча? У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7394 или эта странная "любовь" немецкого народа к богоизбранной нации на ровном месте возникла? У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2136 (просто интересно ваше мнение У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 3123)
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26.11.2020 19:38 Відповісти
це питання в нікуди, зараз звинуватять в антисемітизмі.
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26.11.2020 22:22 Відповісти
кого меня? У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1684 я не против семитских народов - арабов, евреев и прочих! мне просто интересно, они оправдывают массовые убийства других народов, совершенные ихними единокровными соплеменниками или осуждают? У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2441 (тексты торы и ветхого завета сейчас не будем брать во внимание)
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26.11.2020 23:26 Відповісти
Таке враження,що автор просто дурень... У немецких партнеров между строк читается: вот мы же несем вину перед Россией за Вторую мировую войну, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 6076
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26.11.2020 18:22 Відповісти
это он рассказывает о давно описанном стокгольмском синдроме...про который он не слышал,и пытается описать явление своими словами.как умеет,по зеленому У немецких партнеров между строк читается: вот мы же несем вину перед Россией за Вторую мировую войну, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 7976
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26.11.2020 18:24 Відповісти
И поэтому, немецкие партнеры позволяют Фашисткой Федерации оккупировать территорию соседей? Так же, как в свое время Гитлер закрывал глаза на действия своего союзника Сралина?
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26.11.2020 18:23 Відповісти
Немцы мыслили прагматично в 39ом году, оккупируя с совком Польшу.
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26.11.2020 18:25 Відповісти
У немецких партнеров между строк читается: вот мы же несем вину перед Россией за Вторую мировую войну, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 3422
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26.11.2020 18:27 Відповісти
Украина, тем более, вместе с Польшей, имеют больше оснований и прав, представлять жертв агрессии германии и ссср, чем один из агрессоров, российская *********, все правильно делает Егор Чернев, но шут больше доверяет украинофобу дубинскому.
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26.11.2020 18:27 Відповісти
ua Ksenia VB
Цікаво, а німці не несуть відповідальність за другу світову перед Україною ? -- Нет , потому что этого не требуют украинцы . Вот перед евреями они несут , потому что евреи это требуют , даже дали евреям пару миллионов евро на борьбу с ковитом с формулировкой для пострадавших от Второй Мировой войны.
А что украинцы ?

В Дании есть такой остров Борнхольм, там стоит памятник русским богатырям освободивших его от немцев .

И где украинцы ? Где украинское посольство? Факт фальсификации на лицо и что на это Украина ?
И так датчане понимают , что это были русские освободители , не было там украинцев , белорусов , грузинов и других национальностей, только русские
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26.11.2020 18:27 Відповісти
"Освободили"(занимательная история как они его освободили) это конечно громко сказано но я с тобой согласен что россияне выжимают максимум а на украинцев те же немцы думают благодаря россиянам и российской пропаганде на немецком языке что Украина была союзником нацистом и что украинцы были даже хуже нацистов. Позиции Украины при этом не видно и неслышно.
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26.11.2020 22:08 Відповісти
Как 1945-м в Кремле решили оккупировать датский остров и что из этого вышло.

После капитуляции Германии в 1945 году советские войска заняли датский остров Борнхольм - так Кремль попытался установить контроль над проливами Балтийского моря. Но эта оккупация продлилась менее года.
Этот материал был опублмкован в издании "Новое время" в рамках цикла История с НВ.
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26.11.2020 22:11 Відповісти
Общие людские потери Украины в войне составляют до 14 миллионов человек.- Вторая мировая война для Украины: переосмысление. BBC. 6 мая 2015
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26.11.2020 18:32 Відповісти
И что с этого , если потомкам на их памят начихать ?
Кто же виноват , что украинцы не знают свой истории и нет у них памяти ?
Что им скажут москали , то и повторяют .
Москали которые най больше убивали украинцев в их истории ещё и братья .
А американцы враги .
Это не шизофрения , а что тогда ?
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26.11.2020 18:38 Відповісти
Вроде фигня - но нужная вещь!
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26.11.2020 18:33 Відповісти
Да скажите уже правду - нет там никакого чувства вины. Все дело в геополитике.
Запад сейчас разбит на два конкурирующих лагеря - англо-саксонский и немецко-французский. Первый возглавляет США а входят туда Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, скандинавские страны (кроме Финляндии), Польша, Румыния, страны Балтии.
Немецко-французский лагерь это Германия, Франция, Италия, Австрия и еще некоторые другие.
Немцы с французами мечтают вырваться из под мягкой американской опеки, которая установилась по результатам Второй Мировой, и поиграть в собственные сверхдержавные проекты. А для этого им нужен доступ к огромным запасам ресурсов из Рашки. Англо-саконы хотят им в этом помешать, окружив Рашку кольцом стран, которые по историческим причинам и вполне справедливо ее ненавидят. Украина - одна из таких стран.
Именно поэтому Германия с Францией никогда не признают Голодомор. Будут чинить всяческие препятствия вступлению Украины в НАТО и ЕС. Именно поэтому русачков в Германии уже 5 миллионов и они там себя чувствуют как рыба в воде, а попасть туда нашему - это тот еще квест. (Кстати, угадайте почему в Британии так много поляков и прибалтов?). Именно поэтому идет борьба за Северные Потоки. Именно поэтому случился Брекзит. Ну и там много чего еще.
Скажу определенно, если немецко-французский лагерь возьмет верх, они нас сами затолкают под власть Рашки прямо в ГУЛАГ. И плевать им на демократию, права человека и прочие духовные скрепы нынешнего Запада. Такое кстати, могло произойти, если бы Трамп осуществил свой план по самоизоляции США от внешнего мира.
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26.11.2020 18:34 Відповісти
Сильно упрощенная схема . Не учитывающая такого понятия , как народы - немецкий , французкий , итальянский , испанский , греческий . Как объянить , например испанцу , шо европейские ценности это херня -- главное немцам великий Райх помочь возродить .

Вообще-то это взляд на мировую политику очень похожий на кремлёвские розовые сопли .

***** с трудом представляет , что где-то в мире народ что-то может определять , а не только кучка денежных мешков и политиков с ними связанных !
Но вот факт - Шрёдеру в Германии мало кто руку подаст ... А уж во Франции и Италии -- тем паче !
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26.11.2020 18:51 Відповісти
Народы видят лишь общую картину. Тот же обычный немец или француз даже не отличит украинца от русского и на народном уровне отношение и к тем и к другим вполне благожелательное. Но политические решения принимает не народ а элиты. А мы видим, что немецкие элиты целенаправленно поддерживают Рашку. Конечно не до такой степени, как какая-нибудь Армения, Сербия или Беларусь, все же статус светоча демократии обязывает периодически высказывать "глубокую озабоченность" и даже накладывать не очень глубокие санкции, но тем не менее для меня вполне очевидно кто кому настоящий союзник.
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26.11.2020 18:59 Відповісти
Что касается похожести картины на "кремлёвские розовые сопли", то даже кремляди не всегда врут. Иногда они говорят правду.
Кстати, Рашка себе сильно поднасрала, травонув Навального. Похоже этот парень был эдаким смотрящим от Германии на территории Рашки. Ну, такая же роль как у нашего упыря Медведчука, который пытаеться быть смотрящим от Рашки на территории Украины.
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26.11.2020 19:08 Відповісти
Если бы этот "слуга народа" Чернев немного знал и историю и чуть-чуть географию , смог бы убедить "ненецких партнёров" , что 2/3 это "вины" немцам не мешало бы ощущать не перед *********** , а перед Украиной .
Бо война шла на 2/3 "театра боевых действий" это территориы Украины . Украинцев погибло в той войне не намного меньше , чем московитов . А уж мирных граждан намного больше украинцев , чем любых других ! Что 90% угнанных в Германию моложёжи были украинцами .
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26.11.2020 18:38 Відповісти
Не совсем верно. Не немцы что-то там несут, а немцам кто-то там несет.
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26.11.2020 19:00 Відповісти
А перед Украиной они вину не несут? У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 192
Это наиболее пострадавшая территория и народность и в 1-й и во 2-й Мировых войнах! (кто бы там не пытался приватизировать образ жертвы У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 641)
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26.11.2020 19:22 Відповісти
Немцы не партнеры и не друзья, а "сторона" в торговых контрактах. Давно пора было понять.
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26.11.2020 19:31 Відповісти
І досить вже німцям відчувати усілякі нав'язані комплекси провини, ось що я вам скажу. Єдине, чого варто встидатися - недочавили кацапію.
Але все одно слава великим крігмайстерам Гальдеру, Гудеріану, Клейсту, Манштейну та іншим генералам, що були гідними їхніх предків Вільгельма Завойовника, Фрідріха Барбаросса, Альбрехта фон Валленштайна та Отто Бісмарка. Світ завжди пам'ятатиме, як панцери Тигр та Пантера трощили й чавили кацапню. Ihr Heldentum wird nicht vergessen werden.
І так, ми пам'ятаємо Райнхарда Гейдріха та Вальтера Шелленберга. Ви завжди живі у наших серцях, хлопці!
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26.11.2020 19:54 Відповісти
Может вы еще нам про "Generalplan Ost" расскажете? И в ваших сердцах это как,вы нацист?
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26.11.2020 21:46 Відповісти
Уважніше прочитайте ще раз. Може, зрозумієте концепцію.
Я згадав у своєму коменті: а) полководців Райха, і б) двох діячів, які були виключенням на фоні інших лідерів. Гітлера, Гіммлера та інших я не згадав, що характерно. На превеликий жаль, Гейдріха було вбито у 1942, а Шелленберг не мав таких повноважень, щоб відвернути катастрофу.
І так, я не нацист. Що не заважає мені тверезо та в цілому з повагою оцінювати Райх у серії аспектів. У мене все.
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26.11.2020 22:25 Відповісти
Тигры и Пантеры так же давили в разном количестве украинцев,белорусов,чехов,поляков,бельгийцев и других кто не входил в коалицию с 3им Рейхом.За это вы уважаете Рейх?И какую катастрофу Шеллеберг не мог предотвратить,ввиду отсутствия полномочий или убитый Гейдрих?На своих местах вполне себе были преданными нацистами.
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26.11.2020 22:50 Відповісти
Осторожней, коричневый. Ты не там зиги кидаешь.
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26.11.2020 22:01 Відповісти
А де її кидати?
У кацапів - безглузда справа.
В Євросоюзі - у деяких країнах це заборонено...
І що характерно, там особливо не ********** згадувати, що саму концепцію альянсу ЄС було сформовано у Рейху не без участі Генріха Гіммлера. Ось такий пердімонокль У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8079
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26.11.2020 22:31 Відповісти
Зиги в Украине совсем не норма, и не приветствуются.
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27.11.2020 17:17 Відповісти
Вторая Мировая война, это лишь маленький эпизод в Великой Отечественной войне, где кацапы в одиночку разгромили Германию.
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26.11.2020 20:37 Відповісти
У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6012
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26.11.2020 21:05 Відповісти
Що не слуга народу так обов'язково - ідіот . Чому це ні в кого не читається мєжду строк , а тільки в цього Чернєва ?? У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 9907 .

Німці взагалі то прагматики , їх кацапи цікавлять виключно як ""бензоколонка" з дешевими цінами на паливо ,, і як ринок збуту .
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26.11.2020 20:59 Відповісти
І взагалі тут своє вагоме слово має сказати братан Отто:

У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5246
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26.11.2020 21:21 Відповісти
а за Украину не несут У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5367
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26.11.2020 21:11 Відповісти
Моего прадеда немцы убили, и непонятно, почему перед Украиной, с которой вывозили рабов и чернозем, немцы ничего не виноваты и не должны.

Лицемеры.
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26.11.2020 21:38 Відповісти
немцы не только не имеют перед украинцами чувства вины, как например перед русскими и евреями, более того большинство немцев считает что украинцы были самые лютые нацисты а все благодаря лютой российской пропаганде на немецком языке за последние лет 15. Причем во многих случаях пропаганда была изысканна и подавалась невзначай, как например в аккурат перед нападением на Украину в 2014, массово крутилась месяцами подряд история про "Кто такой украинец (!!!) Иван Демьянюк, о котором Netflix (!!!) снял сериал".

Везде делалось упор что он лично УБИЛ больше 30 000 (!!!) тысяч евреев и то что он УКРАИНЕЦ. При этом то что он был пленным Красноармейцам, гражданином Украины НИКОГДА не был, его вина не доказана, более того он отсидел в Израиле и его отпустили. НО буквально перед 2014 россияне в Архиве что то на него якобы нарыли хотя до этого ничего не могли найти.

Одним словом несмотря на его вину, или не вину, видно что это спланированная операция РФ, которая ставила цель замарать Украину и украинцев, причем правительство Януковича всячески подыгрывало этому. После этого слова Украина и украинец ассоциировались с нацистами не только у европейцев и Американцев но даже у немцев. Не знаю как в других странах но в Германии эта история была крайне раскручена. Но если Netflix снял сериал то наверное не только в Германии".

И это одна из немногих таких "странных" историй, особенно в период 2010-2015.
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26.11.2020 22:37 Відповісти
Давайте тогда уже и мы начнем перед РФ за войну извиняться...
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26.11.2020 21:59 Відповісти
шо воно несе... зайвий раз підтверджуючи аксіому -- притомних слег не буває: хтось менше, хтось абсолютно, але всі -- адийоти
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26.11.2020 23:16 Відповісти
победобессие головного мозга, навеянное рос. ящиком. Это диагноз.
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27.11.2020 03:50 Відповісти
Німці мають усвідомити свою провину перед українцями, територією яких їхня армія прокотилася двічі. Окупаційний режим охопив всі землі України. Натомість з російських областей, були окуповані лише західні. Рівень руйнувань і жертв там відповідно менший. До того ж, срср була так само агресором, по відношенню до українців, як і Німеччина.
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27.11.2020 10:18 Відповісти
Тому, кацапам і потрібно було СНГ аби тримати колишні радянські держави в залежності, а виступати перед зовнішнім світом, як єдиний правонаступник СРСР. Крім скрєп тут пряма економічна вигода. ***** створив систему при якій він продає економічно розвиненим державам величезний економічний ринок.
Думаєте марно промоскальське керівництво України утискає іноземного інвестора? Тут все просто. ***** створив ситуацію при якій найкращі умови мають ті інвестори, які співпрацюють з ним, а решті інвесторів ************* не дають розвиватися на території всіх залежних від ерефії країн. Але, дають змогу продавати вже вироблений на ерефії товар західних інвесторів по всіх країнах СНГ та Україні. Тут як в грі в поганого та доброго поліцая, ***** говорить західним інвесторам що, без нього вони не можуть заробляти грубі гроші на цьому просторі і таким чином робить їх залежними від себе. Скрєпи то вторинне.
Таким чином, українських корумпованих чиновників потрібно розглядати не інакше, як посіпаками ***** мацковського. Які утисками українського малого та середнього бізнесу, створенням перешкод західним інвесторам та допомогою просування кацапських торгових мереж і фінансових установ на українському ринку приймають участь в окупації на стороні агресора.
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27.11.2020 12:01 Відповісти
а мне промеж строк видится, шо каазламордию привлекли за развязывание совместно с гитлеровцами Второйй мировой войны... ДаЙОшь пересмтр нюрнбергского(однобокого) вердикта!!! А тупых зебилов привлечь по месту, за восхищение врагом всего украинства.
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27.11.2020 17:41 Відповісти
 
 