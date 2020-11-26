У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спілкування з німецькими партнерами показує їхній досить глибокий взаємозв'язок із Російською Федерацією. Вони прагматичні, слабо схильні до впливу позиції України.
Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, заявив нардеп "Слуги народу", голова Постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
За словами парламентарія, 5 років тому ситуація була зовсім іншою.
"5 років тому це дуже добре сприймалося. Ми відстоювали європейські цінності, були східним флангом НАТО, фактично Європи, і так далі. Але зараз, через 7 років санкцій, втрат зазнають економіки не тільки Російської Федерації, а й країн, які вводять ці санкції. Тому німці мислять набагато прагматичніше. І тут потрібно вже і нам пропонувати прагматичніші рішення. Скажімо, якщо ви відмовляєтеся від Північного потоку-2, то натомість отримуєте...", - зазначив "слуга народу".
Чернєв додав, що розкриваються і більш глибинні взаємозв'язки.
"Скажімо, у німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Російською Федерацією за Другу світову війну... Тому що Російська Федерація поводиться вкрай проактивно; за будь-якого зручного випадку нагадує Німеччині: мовляв, ви нам винні! Тут поставте пам'ятник, тут - меморіальчик, а там - ще й центр пам'яті", - підкреслив нардеп.
"Ми, вже розуміючи цю історію, також починаємо діяти проактивно. Більш того, монополізація наслідків Другої світової війни Російською Федерацією зачіпає вже і Польщу. Поляки запитали: а якщо є меморіал загиблим у Другій світовій російським воїнам, то чому немає польським? І ми точно так само говоримо: давайте ставити українські меморіали. І це вже вводиться в порядок денний. Одним словом, це така комплексна взаємодія, яку ти можеш відчути виключно спілкуючись віч-на-віч. Лише тоді ти розумієш глибинні процеси", - підкреслив Чернєв.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Єгором Чернєвим читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Рухнула Берлинская стена. Это событие глубоко взволновало молодого ученого-физика. В этот исторический для немцев момент Ангелу Доротею заметил тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль. Германскому лидеру нужны были свежие, не успевшие надоесть избирателям, лица, представители новых федеральных земель. Кандидатура доктора Меркель соответствовала осуществлению его планов.
Ангела Меркель отлично справлялась с новыми обязанностями. Она агитировала людей, встречалась с рыбаками на Балтике, разговаривая с ними прямо в пивных. .."
Про 600 євро не знаю, в 90-х марками платили, євро ж не було тоді ще...
эту кровь смывать не надо?
Цікаво, а німці не несуть відповідальність за другу світову перед Україною ? -- Нет , потому что этого не требуют украинцы . Вот перед евреями они несут , потому что евреи это требуют , даже дали евреям пару миллионов евро на борьбу с ковитом с формулировкой для пострадавших от Второй Мировой войны.
А что украинцы ?
В Дании есть такой остров Борнхольм, там стоит памятник русским богатырям освободивших его от немцев .
И где украинцы ? Где украинское посольство? Факт фальсификации на лицо и что на это Украина ?
И так датчане понимают , что это были русские освободители , не было там украинцев , белорусов , грузинов и других национальностей, только русские
После капитуляции Германии в 1945 году советские войска заняли датский остров Борнхольм - так Кремль попытался установить контроль над проливами Балтийского моря. Но эта оккупация продлилась менее года.
Этот материал был опублмкован в издании "Новое время" в рамках цикла История с НВ.
Кто же виноват , что украинцы не знают свой истории и нет у них памяти ?
Что им скажут москали , то и повторяют .
Москали которые най больше убивали украинцев в их истории ещё и братья .
А американцы враги .
Это не шизофрения , а что тогда ?
Запад сейчас разбит на два конкурирующих лагеря - англо-саксонский и немецко-французский. Первый возглавляет США а входят туда Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, скандинавские страны (кроме Финляндии), Польша, Румыния, страны Балтии.
Немецко-французский лагерь это Германия, Франция, Италия, Австрия и еще некоторые другие.
Немцы с французами мечтают вырваться из под мягкой американской опеки, которая установилась по результатам Второй Мировой, и поиграть в собственные сверхдержавные проекты. А для этого им нужен доступ к огромным запасам ресурсов из Рашки. Англо-саконы хотят им в этом помешать, окружив Рашку кольцом стран, которые по историческим причинам и вполне справедливо ее ненавидят. Украина - одна из таких стран.
Именно поэтому Германия с Францией никогда не признают Голодомор. Будут чинить всяческие препятствия вступлению Украины в НАТО и ЕС. Именно поэтому русачков в Германии уже 5 миллионов и они там себя чувствуют как рыба в воде, а попасть туда нашему - это тот еще квест. (Кстати, угадайте почему в Британии так много поляков и прибалтов?). Именно поэтому идет борьба за Северные Потоки. Именно поэтому случился Брекзит. Ну и там много чего еще.
Скажу определенно, если немецко-французский лагерь возьмет верх, они нас сами затолкают под власть Рашки прямо в ГУЛАГ. И плевать им на демократию, права человека и прочие духовные скрепы нынешнего Запада. Такое кстати, могло произойти, если бы Трамп осуществил свой план по самоизоляции США от внешнего мира.
Вообще-то это взляд на мировую политику очень похожий на кремлёвские розовые сопли .
***** с трудом представляет , что где-то в мире народ что-то может определять , а не только кучка денежных мешков и политиков с ними связанных !
Но вот факт - Шрёдеру в Германии мало кто руку подаст ... А уж во Франции и Италии -- тем паче !
Кстати, Рашка себе сильно поднасрала, травонув Навального. Похоже этот парень был эдаким смотрящим от Германии на территории Рашки. Ну, такая же роль как у нашего упыря Медведчука, который пытаеться быть смотрящим от Рашки на территории Украины.
Бо война шла на 2/3 "театра боевых действий" это территориы Украины . Украинцев погибло в той войне не намного меньше , чем московитов . А уж мирных граждан намного больше украинцев , чем любых других ! Что 90% угнанных в Германию моложёжи были украинцами .
Это наиболее пострадавшая территория и народность и в 1-й и во 2-й Мировых войнах! (кто бы там не пытался приватизировать образ жертвы )
Але все одно слава великим крігмайстерам Гальдеру, Гудеріану, Клейсту, Манштейну та іншим генералам, що були гідними їхніх предків Вільгельма Завойовника, Фрідріха Барбаросса, Альбрехта фон Валленштайна та Отто Бісмарка. Світ завжди пам'ятатиме, як панцери Тигр та Пантера трощили й чавили кацапню. Ihr Heldentum wird nicht vergessen werden.
І так, ми пам'ятаємо Райнхарда Гейдріха та Вальтера Шелленберга. Ви завжди живі у наших серцях, хлопці!
Я згадав у своєму коменті: а) полководців Райха, і б) двох діячів, які були виключенням на фоні інших лідерів. Гітлера, Гіммлера та інших я не згадав, що характерно. На превеликий жаль, Гейдріха було вбито у 1942, а Шелленберг не мав таких повноважень, щоб відвернути катастрофу.
І так, я не нацист. Що не заважає мені тверезо та в цілому з повагою оцінювати Райх у серії аспектів. У мене все.
У кацапів - безглузда справа.
В Євросоюзі - у деяких країнах це заборонено...
І що характерно, там особливо не ********** згадувати, що саму концепцію альянсу ЄС було сформовано у Рейху не без участі Генріха Гіммлера. Ось такий пердімонокль
Німці взагалі то прагматики , їх кацапи цікавлять виключно як ""бензоколонка" з дешевими цінами на паливо ,, і як ринок збуту .
Лицемеры.
Везде делалось упор что он лично УБИЛ больше 30 000 (!!!) тысяч евреев и то что он УКРАИНЕЦ. При этом то что он был пленным Красноармейцам, гражданином Украины НИКОГДА не был, его вина не доказана, более того он отсидел в Израиле и его отпустили. НО буквально перед 2014 россияне в Архиве что то на него якобы нарыли хотя до этого ничего не могли найти.
Одним словом несмотря на его вину, или не вину, видно что это спланированная операция РФ, которая ставила цель замарать Украину и украинцев, причем правительство Януковича всячески подыгрывало этому. После этого слова Украина и украинец ассоциировались с нацистами не только у европейцев и Американцев но даже у немцев. Не знаю как в других странах но в Германии эта история была крайне раскручена. Но если Netflix снял сериал то наверное не только в Германии".
И это одна из немногих таких "странных" историй, особенно в период 2010-2015.
Думаєте марно промоскальське керівництво України утискає іноземного інвестора? Тут все просто. ***** створив ситуацію при якій найкращі умови мають ті інвестори, які співпрацюють з ним, а решті інвесторів ************* не дають розвиватися на території всіх залежних від ерефії країн. Але, дають змогу продавати вже вироблений на ерефії товар західних інвесторів по всіх країнах СНГ та Україні. Тут як в грі в поганого та доброго поліцая, ***** говорить західним інвесторам що, без нього вони не можуть заробляти грубі гроші на цьому просторі і таким чином робить їх залежними від себе. Скрєпи то вторинне.
Таким чином, українських корумпованих чиновників потрібно розглядати не інакше, як посіпаками ***** мацковського. Які утисками українського малого та середнього бізнесу, створенням перешкод західним інвесторам та допомогою просування кацапських торгових мереж і фінансових установ на українському ринку приймають участь в окупації на стороні агресора.