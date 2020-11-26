Найманці РФ з початку доби відкривали вогонь із кулемета в районі Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО
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Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз порушили режим припинення вогню.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі населеного пункту Мар'їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
У районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, в районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували більш як 10 гектарів території і передали на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.
Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.
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-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
Космос кирдык. Цитатка из очень рашистского СМИ.
Совещание, на котором был представлен проект (а точнее - прожект) новой российской космической станции, прошло под председательством президента РАН Александра Сергеева.
Накануне Сергеев выступил на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, в ходе которого раскритиковал нехватку финансирования на разработку новых космических проектов.
"Недавно было совещание относительно федеральной космической программы, которая сильно урезается, и что особенно обидно, большому секвестру подлежат статьи, связанные с научным космосом. По этой федеральной программе на 2016-2025 годы планировалось выйти на финансирование 12-15 млрд рублей в год под задачи научного космоса", - сетовал Сергеев.
По словам главы РАН, финансирование научного космоса сейчас снижено фактически до минимума, хотя именно научный космос всегда был визитной карточкой страны и составлял ее престиж.
"К 2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 млрд рублей вместо 15 млрд. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в НАСА. В этих условиях быть конкурентами не представляется возможным", - отмечал Сергеев.
Кстати, вы уже заценили новые видосики и флешмоб от Зе?
Правда по приколу? И главное позитивно!!!
Кстати, пора запретить эти новости якобы с фронта. Что за негатив?!!