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Найманці РФ з початку доби відкривали вогонь із кулемета в районі Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз порушили режим припинення вогню.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі населеного пункту Мар'їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, в районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували більш як 10 гектарів території і передали на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ тричі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували РПГ і здійснили дистанційне мінування забороненими мінами, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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Наемники РФ с начала суток открывали огонь из пулемета в районе Марьинки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2412
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26.11.2020 17:32 Відповісти
Все вопросы к Кравчуку...
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26.11.2020 17:34 Відповісти
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
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26.11.2020 20:23 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ...
Космос кирдык. Цитатка из очень рашистского СМИ.

Совещание, на котором был представлен проект (а точнее - прожект) новой российской космической станции, прошло под председательством президента РАН Александра Сергеева.

Накануне Сергеев выступил на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, в ходе которого раскритиковал нехватку финансирования на разработку новых космических проектов.

"Недавно было совещание относительно федеральной космической программы, которая сильно урезается, и что особенно обидно, большому секвестру подлежат статьи, связанные с научным космосом. По этой федеральной программе на 2016-2025 годы планировалось выйти на финансирование 12-15 млрд рублей в год под задачи научного космоса", - сетовал Сергеев.

По словам главы РАН, финансирование научного космоса сейчас снижено фактически до минимума, хотя именно научный космос всегда был визитной карточкой страны и составлял ее престиж.

"К 2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 млрд рублей вместо 15 млрд. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в НАСА. В этих условиях быть конкурентами не представляется возможным", - отмечал Сергеев.
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26.11.2020 17:34 Відповісти
Дивна якась історія - учора послухала Арестовича з восславлєнієм Вови на Апострофі й Серьожу Лещенка в інтервью Рману Цимбалюку. Якесь почуття паралалей від двох аферистів , а хто з них двох у підпіллі у ЗЕлених на справжній праці на Україну, хтось підкаже? Дуже чекаю на думку учасників цього обговорення. Написала про це на цю гілку - бо тема занадто чутлива особливо у темі з Арестовичем.- РАДНИКОМ КОЗИРА!
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26.11.2020 17:35 Відповісти
Найманці РФ з початку доби відкривали вогонь із кулемета в районі Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9720
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26.11.2020 17:41 Відповісти
Война по прежнему идет, а в данный момент главарь запрещенной компартии Украины Симоненко преспокойно вешает лапшу на уши на медведчуковском НюсеВане и никому из структур безопасности страны до вражеской пропаганды на тв-каналах дела нет((
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26.11.2020 17:42 Відповісти
Какая разница?

Найманці РФ з початку доби відкривали вогонь із кулемета в районі Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6296
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26.11.2020 17:55 Відповісти
Так, это херня неинтересная,
Кстати, вы уже заценили новые видосики и флешмоб от Зе?
Правда по приколу? И главное позитивно!!!
Кстати, пора запретить эти новости якобы с фронта. Что за негатив?!!
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26.11.2020 19:30 Відповісти
Територію від мін очистили, а потім шмаркля наказує відступати. Отака війна...
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26.11.2020 20:40 Відповісти
 
 