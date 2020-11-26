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МЗС направив РФ ноту протесту у зв'язку з вторгненням російського "гумконвою" на територію України

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МЗС направив РФ ноту протесту у зв'язку з вторгненням російського

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України і відправило ноту протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС .

"Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".

При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.

"З огляду на ці протиправні дії Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" у складі 14 вантажівок.

Читайте також: РФ відправила на окуповану територію Донбасу сотий "гумконвой" із 60 т вантажу
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Топ коментарі
+4
А почему не рояль?

МИД направил РФ ноту протеста в связи с вторжением российского "гумконвоя" на территорию Украины - Цензор.НЕТ 8839
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26.11.2020 17:54
+3
Ці всі протести України = пердіння в баюру. Якщо ми до сих пір на міжнародному рівні не визнали Росію агресором і не розірвали дипвідносини, то інакше ці протести назвати не можна.
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26.11.2020 18:29
+2
Импотенты
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26.11.2020 17:59
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А почему не рояль?

МИД направил РФ ноту протеста в связи с вторжением российского "гумконвоя" на территорию Украины - Цензор.НЕТ 8839
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26.11.2020 17:54 Відповісти
Учора Арестович за свіжм скандалом у ТКГ 25-го листопада, розповів, як там себе вів "пасрєднік"ОБСЄ - й вони наші це терплять?!!
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26.11.2020 17:57 Відповісти
Те, що провокує Арестович у своїх "росказнях" дуже ширше дає картину в порівнянні з тим , що надають нам донбаські блогери...
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26.11.2020 18:00 Відповісти
Импотенты
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26.11.2020 17:59 Відповісти
Ага. Ваши предложения.
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26.11.2020 18:17 Відповісти
Мое предложение простое: если не в состоянии купить беспилотники и втихаря уничтожать эти конвои,то хотя бы не показывайте противнику своими нотами какие вы импотенты.
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26.11.2020 18:54 Відповісти
На ворашньому засіданні в ТКГ, коли рашисти здійснили демарш зі скандалом, представники ОЬСЄ не давали слово Кравчуку, даючи найостаннішим ******* з ДІРОК . Сьогодні вони бачили це втргнення - ну й шо такоє?
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26.11.2020 18:06 Відповісти
До одного місця дверці...
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26.11.2020 18:10 Відповісти
Замість ноти, треба було іпонуть ракетами, які Є, дивись і попустило б.
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26.11.2020 18:29 Відповісти
Україна - не Ізраіль .
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26.11.2020 18:40 Відповісти
Ці всі протести України = пердіння в баюру. Якщо ми до сих пір на міжнародному рівні не визнали Росію агресором і не розірвали дипвідносини, то інакше ці протести назвати не можна.
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26.11.2020 18:29 Відповісти
А що нам бракує відправити такий самий гумконвой так само нахалкою в Расєю з вантажем сала і цистерною ПЕРВАКУ у прикордонні російські села. Та вони нас будуть там зустрічамти з квітами з радістю , що українці їм горілки і закуски привезли
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26.11.2020 18:43 Відповісти
Не пропустит никто) это у нас - имитация.
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26.11.2020 18:49 Відповісти
"Це не війна": Фокін пояснив, чому не бачить підтверджень нападу Росії на Україну на Донб асі.... по вылазило ему что ли?...
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26.11.2020 19:10 Відповісти
В связи с сотым гумконвоем направили сотую ноту.
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26.11.2020 19:12 Відповісти
Какая это по счету "нота" ?
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26.11.2020 19:43 Відповісти
типа хлеб свой не даром едят
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26.11.2020 23:08 Відповісти
ЗЕлені уроди,а наші БАЙРАКТАРИ де?
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26.11.2020 23:31 Відповісти
 
 