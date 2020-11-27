Якщо не запровадимо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Можливості системи охорони здоров'я України на межі – вона вже не може надати госпіталізацію всім потребуючим тяжким пацієнтам із COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповів доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій.
"З огляду на поточну ситуацію у нас, локдаун розглядають якщо і не довгостроковий, то хоча б на два-три тижні. Це потрібно не для того, щоб побороти COVID-19, а для стабілізації кількості хворих на певному рівні, щоб система охорони здоров'я не зірвалася в піке. Уже ми бачимо, що навантаження надмірне. Люди телефонують, пишуть, просять про допомогу з госпіталізацією, киснем, концентраторами тощо. Тобто госпіталізувати пацієнтів уже нікуди. І навіть за нині – це все ще квіточки, ягідки будуть потім. Я не лякаю, а просто кажу, якщо ми нічого не зробимо, то через два-три тижні будемо думати: як же класно було з 15 тисячами хворих", – заявив експерт.
За словами лікаря, "карантин вихідного дня" не дасть змоги розвантажити систему охорони здоров'я.
"Уже переповнено стаціонари. Не думаю, що "карантин вихідного дня" спрацює, тому що питання в тому, як виконують рекомендації. Ми бачимо, люди стали більше дотримуватися правил самозахисту, стає менше скептиків. Але є маса ситуацій – у колі сім'ї, друзів, на роботі – коли нехтують запобіжними заходами. Хочеться зняти маску, мати контакт, обійнятися. Є маса моментів, зокрема робітників, які вимагають зустрічей, коли неможливо розв'язати все онлайн. Контакти відбуваються й інфекція поширюється. Зараз ми говоримо, що треба хоча б зафіксувати кількість хворих, щоб не так швидко вона зростала. Заповнення ліжок не показник. Поставити розкладачку не проблема. Потрібно розв'язувати питання з киснем, концентраторами та медпрацівниками", – зазначив Лапій.
Він вважає, що відкладати обмежувальні заходи до новорічних свят уже не можна.
"Локдаун – питання у площині епідеміології, а не політики. Завдання держави вжити заходів, щоб малий бізнес не залишився сам на сам зі своїми проблемами, щоб не протиставляти такий ефективний захід, як локдаун, економіці і чийомусь приватному бізнесу. Не треба змішувати ці категорії. У нас регулярно проводять 70-80 тис. тестувань, кількість нових випадків стає дедалі більшою. Зараз ми вже говоримо не про цифру нових випадків, а про здатність системи медицини, а вона вже не може надати госпіталізацію. Ідеться не про ситуацію із президентом чи іншими політиками, коли максимальна температура 37,2 °С, а про дійсно серйозні випадки, коли людям потрібен кисень. І їх уже нікуди класти. Якщо відкладати до новорічних свят, ситуація не покращиться. Вона буде тільки погіршуватися. До свят цілий місяць, а ми вже зриваємося в піке. Чекати не можна. Локдаун потрібен зараз", – підкреслив лікар.
Він підкреслив, що не варто порівнювати ситуацію з коронавірусом і щорічною епідемією грипу, коли після новорічних канікул кількість хворих сама собою зменшується, оскільки між способами поширення цих вірусів є важливі відмінності.
"Чому під час новорічних свят знижується захворюваність на грип? Тому що на них припадають шкільні канікули. На грип переважно хворіють діти, і найкращим місцем поширення інфекції є організовані дитячі колективи. Але навіть під час пікової захворюваності на грип далеко не всі діти хворіють – вважають, щонайбільше 20%. Дорослі в більшості мають той чи інший імунітет (бо один вірус може циркулювати кілька сезонів поспіль) і навички гігієни, які не сприяють поширенню хвороби. А коли ми говоримо про коронавірус, то маємо враховувати, що все населення планети Земля не має до нього імунітету", – резюмував Лапій.
Будь ласка, зачекайте...
Але, модератор. Забаньте навсегда этого( Антон Куприянов) провокатора.
Такое впечатление, что ты и есть из ОПЗЖ. Верните, суки, Пороха. Навыбирали шизики долбо"бов, а теперь , как в том фильме: " И только мертвые с косами стоят..."
То-то и оно. К ответу тех , кто не обеспечил эти койки подводкой кислорода,тех, кто
ещё полгода назад ,не закупил кислородные концентраторы ,тех кто на различных
телешоу вешает нам лапшу на уши ,как всё хорошо в Украине в части готовности к борьбе
с эпидемией.
Если ты большой учёный - покажи свои достижения, лекарства, вакцины и прочее.
Если их у тебя нет - язык в задницу и скажи спасибо, что народ ещё кормит тебя, бездельника, и твою сраную эпидемию, а не разогнал к такой матери.
виирусологи где,инфекционист?
и да,какие цифры пандемии? 15К/мес при 30 млн(офиц.47) населения???
а) коронавірус це не епідемія а хвороба, причому її збудник не природнього походження а створений штучно.
б) Оскільки вірус штучний, то він не підкоряється відомими епідемілогічним законам а тому всі ці "передбачення"-гівно варті.
в) з нашою культурою поведінки та дослухання до порад влади (яку всі дружно ненавидять) локдаун приведе не до зниження захворювання, а до остаточного колапсу бізнесу, який і так вже на ладан дихає.
г) хвороба явно вийшла з під контролю і не лише в нас а в цілому світі.
ДОГРАЛИСЯ!
У той час члени групи не знали, що їм взагалі не дозволять розслідувати походження коронавірусу. Керівництво ВООЗ пішло на поступки Комуністичній партії Китаю (КПК): вони не будуть ставити під сумнів початкові заходи реагування Китаю і навіть не відвідають ринок диких тварин в Ухані.
совсем страх потеряли, решили устроить в Украине голод, это вам не Беларусь, в Украине народ быстро устроит вам такой локдаун, что до ростова не добежите..
В Торонто, наприклад, цими днями люди відстоюють право закусочної торгувати, адже великі мережі, де щодня ходять тисячі людей - чомусь відкриті, а закривають лише малі бізнеси. Подивіться навколо себе, у вас так само - всілякі Епіцентри відкриті, а кондитерська на розі вашої вулиці - закрита.
носи намордники, даже на ночь не снимай, клеем прицепи себе на рыло, а лучше - в акваланге сиди дома и не выходи на улицу совсем)
а моз лучше закрыть, это опг, которая не имеет к медицине и охране здоровья никакого отношения, и - нужна только для того, чтобы прикрывать воровство и коррупцию, прикрываясь статьями и расходами на медицину..
Об этом рассказал ведущий научный сотрудник ГУ "ННЦ" Институт кардиологии им. академика Стражеско" Национальной академии медицинских наук Украины Максим Соколов
И чтой-то никто не паникует по этому поводу
Или умершие от СС заболеваний не такие же люди, не такие страдальцы?
Число заразившихся ковидом - 18, 5 млн
Умерло 700,7 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
А истерики в сто раз больше.
Может стоит трошки успокоиться?
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру.
Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек
От гриппа умирает столько же людей, но никакой сверхистерики...
Странно
Я в Ухані було - якщо вікна не відкриті, приходила міліція, била кийками тих хто їх закривав, відкривали вікна, і заварювали некомпетентних дебілів у власних квартирах.
Тому комунячий китай зупинив спалах епідемії. Тому що некомпетентні маси не мають права диктувати власні забаганки і умови компетентним розумним людям.