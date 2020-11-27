Якщо не запровадимо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій

Можливості системи охорони здоров'я України на межі – вона вже не може надати госпіталізацію всім потребуючим тяжким пацієнтам із COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповів доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій.



"З огляду на поточну ситуацію у нас, локдаун розглядають якщо і не довгостроковий, то хоча б на два-три тижні. Це потрібно не для того, щоб побороти COVID-19, а для стабілізації кількості хворих на певному рівні, щоб система охорони здоров'я не зірвалася в піке. Уже ми бачимо, що навантаження надмірне. Люди телефонують, пишуть, просять про допомогу з госпіталізацією, киснем, концентраторами тощо. Тобто госпіталізувати пацієнтів уже нікуди. І навіть за нині – це все ще квіточки, ягідки будуть потім. Я не лякаю, а просто кажу, якщо ми нічого не зробимо, то через два-три тижні будемо думати: як же класно було з 15 тисячами хворих", – заявив експерт.



За словами лікаря, "карантин вихідного дня" не дасть змоги розвантажити систему охорони здоров'я.

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"Уже переповнено стаціонари. Не думаю, що "карантин вихідного дня" спрацює, тому що питання в тому, як виконують рекомендації. Ми бачимо, люди стали більше дотримуватися правил самозахисту, стає менше скептиків. Але є маса ситуацій – у колі сім'ї, друзів, на роботі – коли нехтують запобіжними заходами. Хочеться зняти маску, мати контакт, обійнятися. Є маса моментів, зокрема робітників, які вимагають зустрічей, коли неможливо розв'язати все онлайн. Контакти відбуваються й інфекція поширюється. Зараз ми говоримо, що треба хоча б зафіксувати кількість хворих, щоб не так швидко вона зростала. Заповнення ліжок не показник. Поставити розкладачку не проблема. Потрібно розв'язувати питання з киснем, концентраторами та медпрацівниками", – зазначив Лапій.



Він вважає, що відкладати обмежувальні заходи до новорічних свят уже не можна.

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"Локдаун – питання у площині епідеміології, а не політики. Завдання держави вжити заходів, щоб малий бізнес не залишився сам на сам зі своїми проблемами, щоб не протиставляти такий ефективний захід, як локдаун, економіці і чийомусь приватному бізнесу. Не треба змішувати ці категорії. У нас регулярно проводять 70-80 тис. тестувань, кількість нових випадків стає дедалі більшою. Зараз ми вже говоримо не про цифру нових випадків, а про здатність системи медицини, а вона вже не може надати госпіталізацію. Ідеться не про ситуацію із президентом чи іншими політиками, коли максимальна температура 37,2 °С, а про дійсно серйозні випадки, коли людям потрібен кисень. І їх уже нікуди класти. Якщо відкладати до новорічних свят, ситуація не покращиться. Вона буде тільки погіршуватися. До свят цілий місяць, а ми вже зриваємося в піке. Чекати не можна. Локдаун потрібен зараз", – підкреслив лікар.



Він підкреслив, що не варто порівнювати ситуацію з коронавірусом і щорічною епідемією грипу, коли після новорічних канікул кількість хворих сама собою зменшується, оскільки між способами поширення цих вірусів є важливі відмінності.



"Чому під час новорічних свят знижується захворюваність на грип? Тому що на них припадають шкільні канікули. На грип переважно хворіють діти, і найкращим місцем поширення інфекції є організовані дитячі колективи. Але навіть під час пікової захворюваності на грип далеко не всі діти хворіють – вважають, щонайбільше 20%. Дорослі в більшості мають той чи інший імунітет (бо один вірус може циркулювати кілька сезонів поспіль) і навички гігієни, які не сприяють поширенню хвороби. А коли ми говоримо про коронавірус, то маємо враховувати, що все населення планети Земля не має до нього імунітету", – резюмував Лапій.



