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Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
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карантин (16095) COVID-19 (18065) Лапій (22) коронавірус (16712) локдаун (290)

Якщо не запровадимо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Якщо не запровадимо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій

Можливості системи охорони здоров'я України на межі – вона вже не може надати госпіталізацію всім потребуючим тяжким пацієнтам із COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповів доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій.

"З огляду на поточну ситуацію у нас, локдаун розглядають якщо і не довгостроковий, то хоча б на два-три тижні. Це потрібно не для того, щоб побороти COVID-19, а для стабілізації кількості хворих на певному рівні, щоб система охорони здоров'я не зірвалася в піке. Уже ми бачимо, що навантаження надмірне. Люди телефонують, пишуть, просять про допомогу з госпіталізацією, киснем, концентраторами тощо. Тобто госпіталізувати пацієнтів уже нікуди. І навіть за нині – це все ще квіточки, ягідки будуть потім. Я не лякаю, а просто кажу, якщо ми нічого не зробимо, то через два-три тижні будемо думати: як же класно було з 15 тисячами хворих", – заявив експерт.

За словами лікаря, "карантин вихідного дня" не дасть змоги розвантажити систему охорони здоров'я.

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"Уже переповнено стаціонари. Не думаю, що "карантин вихідного дня" спрацює, тому що питання в тому, як виконують рекомендації. Ми бачимо, люди стали більше дотримуватися правил самозахисту, стає менше скептиків. Але є маса ситуацій – у колі сім'ї, друзів, на роботі – коли нехтують запобіжними заходами. Хочеться зняти маску, мати контакт, обійнятися. Є маса моментів, зокрема робітників, які вимагають зустрічей, коли неможливо розв'язати все онлайн. Контакти відбуваються й інфекція поширюється. Зараз ми говоримо, що треба хоча б зафіксувати кількість хворих, щоб не так швидко вона зростала. Заповнення ліжок не показник. Поставити розкладачку не проблема. Потрібно розв'язувати питання з киснем, концентраторами та медпрацівниками", – зазначив Лапій.

Він вважає, що відкладати обмежувальні заходи до новорічних свят уже не можна.

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"Локдаун – питання у площині епідеміології, а не політики. Завдання держави вжити заходів, щоб малий бізнес не залишився сам на сам зі своїми проблемами, щоб не протиставляти такий ефективний захід, як локдаун, економіці і чийомусь приватному бізнесу. Не треба змішувати ці категорії. У нас регулярно проводять 70-80 тис. тестувань, кількість нових випадків стає дедалі більшою. Зараз ми вже говоримо не про цифру нових випадків, а про здатність системи медицини, а вона вже не може надати госпіталізацію. Ідеться не про ситуацію із президентом чи іншими політиками, коли максимальна температура 37,2 °С, а про дійсно серйозні випадки, коли людям потрібен кисень. І їх уже нікуди класти. Якщо відкладати до новорічних свят, ситуація не покращиться. Вона буде тільки погіршуватися. До свят цілий місяць, а ми вже зриваємося в піке. Чекати не можна. Локдаун потрібен зараз", – підкреслив лікар.

Він підкреслив, що не варто порівнювати ситуацію з коронавірусом і щорічною епідемією грипу, коли після новорічних канікул кількість хворих сама собою зменшується, оскільки між способами поширення цих вірусів є важливі відмінності.

"Чому під час новорічних свят знижується захворюваність на грип? Тому що на них припадають шкільні канікули. На грип переважно хворіють діти, і найкращим місцем поширення інфекції є організовані дитячі колективи. Але навіть під час пікової захворюваності на грип далеко не всі діти хворіють – вважають, щонайбільше 20%. Дорослі в більшості мають той чи інший імунітет (бо один вірус може циркулювати кілька сезонів поспіль) і навички гігієни, які не сприяють поширенню хвороби. А коли ми говоримо про коронавірус, то маємо враховувати, що все населення планети Земля не має до нього імунітету", – резюмував Лапій.
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Топ коментарі
+18
А лохдаун для эпицентров и велюров тоже будет?
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26.11.2020 18:02
+13
лариса,тебя опять понесло в голое отрицание...
если преступная зелень у власти некомпетентна-это еще не значит ,что ковида не существуе,и люди стране не умирают двумя-тремя сотнями ежедневно
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26.11.2020 18:29
+13
Локдаун не поможе оскільки
а) коронавірус це не епідемія а хвороба, причому її збудник не природнього походження а створений штучно.
б) Оскільки вірус штучний, то він не підкоряється відомими епідемілогічним законам а тому всі ці "передбачення"-гівно варті.
в) з нашою культурою поведінки та дослухання до порад влади (яку всі дружно ненавидять) локдаун приведе не до зниження захворювання, а до остаточного колапсу бізнесу, який і так вже на ладан дихає.
г) хвороба явно вийшла з під контролю і не лише в нас а в цілому світі.

ДОГРАЛИСЯ!
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26.11.2020 18:41
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Есть такой фильм ,,Матрица,, Там главный герой тоже поначалу считал, что все вокруг него ,,короновирусные,,.
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26.11.2020 18:20 Відповісти
А коли вже за віруси,будуть говорити вірусологи? А то всюди майстри на всі руки.а не вузькоспеціалізовані експерти.
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26.11.2020 18:17 Відповісти
Найкраще у геополітиці розбираються перукарі і таксисти, а у вірусології - пенсіонери і сантехніки
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26.11.2020 18:20 Відповісти
Доктор Фрейд А ще блогери.політологи,журналісти і інші.
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26.11.2020 18:22 Відповісти
Коли про епідемію говорить ЕПІДЕМІОЛОГ - це для Вас "не фахівець"?
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26.11.2020 18:53 Відповісти
Прошедшие выборы показали, что большинство уже думает, как было классно без ЗеМародера. Просто посадите ЗеОбезьяну в клетку... пусть оттуда видосики пишет.
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26.11.2020 18:18 Відповісти
А вместо него посадить пи.орасов из ********** ? ))
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26.11.2020 18:22 Відповісти
Рыги останутся там где и были, - в жопе. Вместо наркома будет ЕС.
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26.11.2020 18:29 Відповісти
👍
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26.11.2020 18:35 Відповісти
А есть уверенность? У меня нет. Наш тупой народ один хрен за очередного мудака проголосует, который им золотых гор наобещают.
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27.11.2020 12:04 Відповісти
Идиот, или провокатор? Да, я знаю таких пять человек из знакомых мне людей. Все умерли. При том, что это люди очень не бедные. Можно даже сказать, что двое из них очень богатые. Но их уже нет.

Але, модератор. Забаньте навсегда этого( Антон Куприянов) провокатора.

Такое впечатление, что ты и есть из ОПЗЖ. Верните, суки, Пороха. Навыбирали шизики долбо"бов, а теперь , как в том фильме: " И только мертвые с косами стоят..."
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26.11.2020 18:45 Відповісти
" Заполнение коек не показатель ".
То-то и оно. К ответу тех , кто не обеспечил эти койки подводкой кислорода,тех, кто
ещё полгода назад ,не закупил кислородные концентраторы ,тех кто на различных
телешоу вешает нам лапшу на уши ,как всё хорошо в Украине в части готовности к борьбе
с эпидемией.
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26.11.2020 18:19 Відповісти
сейчас я введу вам - локдаун Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий - Цензор.НЕТ 4427
Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий - Цензор.НЕТ 9709
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26.11.2020 18:20 Відповісти
то что в медицине полный провал мне лично глубоко пох - это проблемы не пересичных . а керманычей и пля, а если керманычи дебилоидные зебилы , то уже давно пора их отправить в локдаун , а не погружать в нищету целую страну....
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26.11.2020 18:24 Відповісти
Тож і так збираються локдаун в грудні вводити.
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26.11.2020 18:25 Відповісти
Судя по всему те цифры что озвучил министр здравоохранения после слов Зепрезидента в ,9,5 тысяч. Назвав пределом 12-15 тысяч и есть наш порог прихода зверька под названием 2 писец". Хотя потом на угоду рейтингам начали говорить о 20 тысячах, а потом и о 30 тысячах. Хотя все понимали что это полная " ж". Видимо как и ожидалось " карантин выходного дня" почти ничего не дает, тем более в краткосрочной перспективе. Дотянуть до числа 20-21 декабря что бы объявить карантин на рождественско- новогодние дни видимо не получится. Поэтому локдаун придется вводить ускоренными темпами и скорее всего с 1 декабря, а вот дальше не понятно. Минимум он должен продлиться 3 недели, хотя в идеале 4. А это значит до 20-27 декабря. А потом наоборот можно ослабить карантин в надежде что люди и так уйдут на каникулы и отпуска или продлить до 15 января. Тяжело понятно, непопулярно, но что то нужно делать. Но тут главное обеспечить строгое выполнение карантина. Неукоснительное. Иначе все " коту под хвост". А с этим у нас проблемы. И в этом случае нужного эффекта достичь не удастся а урон экономике и материальному положению людей будет нанесен удар. Конечно можно опять дать пенсионерам по 500 гр, бизнесу что по подкинуть ( по 8 тыс), но денег то нет. Казна пуста. А это значит станок в три смены, инфляция, цены, обесценивание гривны.
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26.11.2020 18:31 Відповісти
Откуда сегодня извлекают этих идиотов?
Если ты большой учёный - покажи свои достижения, лекарства, вакцины и прочее.
Если их у тебя нет - язык в задницу и скажи спасибо, что народ ещё кормит тебя, бездельника, и твою сраную эпидемию, а не разогнал к такой матери.
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26.11.2020 18:31 Відповісти
Вот таким бездарям в стране доверили миллионы и они издеваются над ними!
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26.11.2020 18:32 Відповісти
А чому не ввести повний карантин для закладів освіти? Але навіщо трогати торгівлю і промисловість????? От як водій на фурі заразить короною навколишніх?
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26.11.2020 18:38 Відповісти
зелёные тупицы этого не поймут .. дети как раз и разносят респираторку, хотя сами толком не болеют .. так во всяком случае всегда было ..
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26.11.2020 19:04 Відповісти
еще один "лидер мнения" запугивает...
виирусологи где,инфекционист?
и да,какие цифры пандемии? 15К/мес при 30 млн(офиц.47) населения???
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26.11.2020 18:38 Відповісти
Лично меня в локдауне интересует медицина, в смысле там зуб вырвать или необходимые процедуры провести. А кабаки закроют - вспомним молодость! Веранды на площадках детских садиков будут пуствы и на свежем воздухе!
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26.11.2020 18:40 Відповісти
Локдаун не поможе оскільки
а) коронавірус це не епідемія а хвороба, причому її збудник не природнього походження а створений штучно.
б) Оскільки вірус штучний, то він не підкоряється відомими епідемілогічним законам а тому всі ці "передбачення"-гівно варті.
в) з нашою культурою поведінки та дослухання до порад влади (яку всі дружно ненавидять) локдаун приведе не до зниження захворювання, а до остаточного колапсу бізнесу, який і так вже на ладан дихає.
г) хвороба явно вийшла з під контролю і не лише в нас а в цілому світі.

ДОГРАЛИСЯ!
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26.11.2020 18:41 Відповісти
Штучне створення це гіпотеза, нічим не підтверджена.
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26.11.2020 18:46 Відповісти
В середині лютого, коли світ ще плекав помилкові надії на те, що новий коронавірус можна стримати, група Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибула в Пекін з метою знайти джерело вірусу і зрозуміти, як його зупинити, як лікувати і як запобігти подібним епідеміям
У той час члени групи не знали, що їм взагалі не дозволять розслідувати походження коронавірусу. Керівництво ВООЗ пішло на поступки Комуністичній партії Китаю (КПК): вони не будуть ставити під сумнів початкові заходи реагування Китаю і навіть не відвідають ринок диких тварин в Ухані.
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26.11.2020 18:53 Відповісти
Помиляєтесь. Доказано. Лише Китай тут поступає так, як Росія з МН -17: а ви докажите, причем так чтобы мы согласились.
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26.11.2020 19:00 Відповісти
"Вірус" -це взагалі гіпотеза в яку вірять маса довболохів! Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій - Цензор.НЕТ 3447
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26.11.2020 20:29 Відповісти
Читай самый авторитетный в науке американский журнал Nature (статья за сентябрь 2015 года), где пишется об искусственном создании этого короновируса.
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26.11.2020 20:59 Відповісти
Звиздец - вирусологов у нас нет вообще - прочитал науч поп .... ещё тсн посмотри
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27.11.2020 11:15 Відповісти
Да он тупой- пусть читает иностранную научную прессу и биологию выучит- зебил... Выгребаем сейчас бездарей позднего совка- в 90х не учились они а на рынках торговали - вот вам и результат тупого населения
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27.11.2020 11:13 Відповісти
Мвф хотят разжалобить)
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26.11.2020 18:45 Відповісти
а если введем, то будем вспоминать бакс по 28 очень долго Если не введем локдаун, через две-три недели будем думать, как же классно было при 15 тыс. заболевших, - инфекционист Лапий - Цензор.НЕТ 8709
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26.11.2020 19:00 Відповісти
Что он мелет. Экономика трещит по швам а они - локдаун. Другие меры принимайте.
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26.11.2020 19:02 Відповісти
турок, маски от вирусов не защищают.. большинство уже имеет иммунитет, иди гуляй со своими намордниками везде и всюду.. ..
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26.11.2020 19:33 Відповісти
Иммунитет к вирусу? Зебил)))))
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27.11.2020 11:16 Відповісти
локдаун - это вы, шариковы у власти в Украине..
совсем страх потеряли, решили устроить в Украине голод, это вам не Беларусь, в Украине народ быстро устроит вам такой локдаун, что до ростова не добежите..
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26.11.2020 19:32 Відповісти
Ідея плану Great Reset - зруйнувати економіки всіх країн одночасно, завдавши основного удару по малому середньому бізнесу, претворити всіх на пролетарів. Якщо я кійсь країні буде демарш і це стане новинами - глобалістський план не спрацює. Крім того, паніку нагнітати не дуже вдається.
В Торонто, наприклад, цими днями люди відстоюють право закусочної торгувати, адже великі мережі, де щодня ходять тисячі людей - чомусь відкриті, а закривають лише малі бізнеси. Подивіться навколо себе, у вас так само - всілякі Епіцентри відкриті, а кондитерська на розі вашої вулиці - закрита.
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26.11.2020 19:36 Відповісти
Ну многие рагули и просто пофигисты считают что их дурят и маски не защищают. И верят что не заболеют, потому как заболеют другие, но не они. Они лук и водяру жрут и витаминки, тонны лука и бочки водяры - там иммунитет как стена! Я охреневаю с таксистов, которых иногда вызывают больные, чтобы в транспорте не ехать. Но таксисты поголовно без масок, а цепляют как одолжение "чтобы пассажир не переживал". Есть такая рабоче-крестьянская хитрющая прослойка, которая как бы согласна с карантином, но саботирует если может. С этим ниче не сделаешь, увы. У них мнение "маски слабакам, мы не поддаемся психозу!" Таких дома удержат только штрафы. Вони конечно от них много, причем такой громкой, коллективной, искренней.
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26.11.2020 20:16 Відповісти
шариков, если тебе воняет - не перди под столом.
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26.11.2020 22:56 Відповісти
Чомусь пару знайомих яки воювали ільш серйозно розуміють небезпеку зараження ніж ті "герої" хто ніколи не дивився смерті в обличчя. При чому, розуміння небезпеки цієї хвороби якось чітко коррегується з рівнем інтелекту. Занадково.
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27.11.2020 12:25 Відповісти
шариков, ты на подмахе? небезпека - у таких, как ты, бестолочей, которые не понимая медицинской проблемы, оправдывает тех, кто сейчас уничтожает Украину, разворовывает остатки, прикрываясь лжепандемией..
носи намордники, даже на ночь не снимай, клеем прицепи себе на рыло, а лучше - в акваланге сиди дома и не выходи на улицу совсем)
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27.11.2020 13:33 Відповісти
Коли лікаря коновали, краще закрити лікарні та МОЗ. Нащо українцям бидло, котре не може лікувати?Зараз в Україні ветеринари краще лікують тварин, ніж бидлота в лікарнях.Тьфу!
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26.11.2020 20:25 Відповісти
вирус не лечится, проводится симптоматическая терапия.. медики поставлены в ужасные катастрофические условия - огромная нагрузка за копейки и отсутствие защитных средств.. сам поработай в таких условиях..
а моз лучше закрыть, это опг, которая не имеет к медицине и охране здоровья никакого отношения, и - нужна только для того, чтобы прикрывать воровство и коррупцию, прикрываясь статьями и расходами на медицину..
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27.11.2020 13:37 Відповісти
Не будет классно ни при 15000, ни при 500, ни при 30000. Вспоминать ноябрь и вообще весь год я точно буду с грустью. А на 1 января, когда буду тост толкать, точно отпущу старый год к ипеням, чтоб такое больше не повторялось. Потому что, кроме короны еще столько болячек было у родных и друзей, двое похорон и без короны.
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26.11.2020 20:59 Відповісти
Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій - Цензор.НЕТ 2214 Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій - Цензор.НЕТ 6623
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26.11.2020 21:14 Відповісти
те саме казали в березні. і шо? Менше зараз?
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26.11.2020 22:28 Відповісти
В 2019 году в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 18 млн человек!

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник ГУ "ННЦ" Институт кардиологии им. академика Стражеско" Национальной академии медицинских наук Украины Максим Соколов

И чтой-то никто не паникует по этому поводу
Или умершие от СС заболеваний не такие же люди, не такие страдальцы?

Число заразившихся ковидом - 18, 5 млн
Умерло 700,7 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
А истерики в сто раз больше.
Может стоит трошки успокоиться?
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27.11.2020 03:50 Відповісти
От вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру.
Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек
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27.11.2020 03:53 Відповісти
Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.И никаких тебе лок даунов и все работает...
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27.11.2020 03:56 Відповісти
Начинает казаться, что Ковид - это какая-то политическая болезнь.
От гриппа умирает столько же людей, но никакой сверхистерики...
Странно
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27.11.2020 03:58 Відповісти
Як видно з коментів, 10-15 тис. хворих на добу - це фігня... При тому, що ця цифра явно не відповідає реальній... Всі воліють помирати з повним пузом, а не с порожнім... Іронія в тому, що в Україні все одно, щоб не зробили, буде погано, чи дуже погано... Підтримують бізнес - всі нафіг переболіють, пітримають карантин - всі пухнути від голоду... Хоча, до голоду ще далеко, треба не купувати дорогі іграшки-смартфони дітям...
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27.11.2020 07:23 Відповісти
Да ковид это плохо и смертность не маленькая,но если всё опять станет,то"смертность"от голода будет значительно выше.
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27.11.2020 10:28 Відповісти
Для локдауну потрібно щоб в житлових будинках загальні приміщення вентилювались.

Я в Ухані було - якщо вікна не відкриті, приходила міліція, била кийками тих хто їх закривав, відкривали вікна, і заварювали некомпетентних дебілів у власних квартирах.

Тому комунячий китай зупинив спалах епідемії. Тому що некомпетентні маси не мають права диктувати власні забаганки і умови компетентним розумним людям.
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27.11.2020 12:21 Відповісти
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