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Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України

Упродовж цього року з метою відновлення технічної готовності та підтримання справності наявного корабельно-катерного складу ВМС України на судноремонтних підприємствах України було розміщено для проведення ремонту 12 бойових кораблів та катерів, а також 9 суден забезпечення.

Про це повідомив начальник управління експлуатації та судноремонту – заступник начальника озброєння Командування логістики Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Євгеній Шульженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Наразі на деяких кораблях, катерах та суднах ремонтні роботи вже завершені, а на інших – ще тривають роботи з відновлення їхнього технічного стану. "У цілому план судноремонту на поточний рік практично вдалося реалізувати. До кінця року очікуємо завершення усіх ремонтів на наших кораблях, катерах та суднах забезпечення", ‒ розповів офіцер.

Зазначається, що вкрай важливим для Командування ВМС ЗС України було забезпечити бойову готовність корабельно-катерної групу флоту на Азовському морі. Зокрема, бронекатерної групи, яку цього року було додатково переміщено для виконання завдань на Азов.

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Актуальним завданням стало відновлення технічного стану двох навчальних катерів "Нова Каховка" та "Чигирин". Адже вони разом із катером "Сміла" входять до ланки навчальних катерів національного військового флоту, головне призначення яких – забезпечення проведення морської практики та підвищення практичної складової навчально-виховного процесу курсантів Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія".

Крім успішного проведення ремонту на десантному кораблі "Юрій Олефіренко", цього року завершено відновлення десантного катера "Сватове". Це дозволило посилити спроможності десантних сил ВМС України.

Ще одним пріоритетним напрямком роботи стало відновлення боєздатності двох малих броньованих артилерійських катерів "Нікополь" та "Бердянськ", а також рейдового буксира "Яни Капу", які були зухвало атаковані та захоплені Російською Федерацією поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

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"Це був певним чином новий досвід, оскільки ми вперше зіткнулися з проблемою усунення саме бойових ушкоджень наших катерів, які були отримані під час обстрілу авіацією й кораблями РФ та в подальшому розграбовані. Фахівцями судноремонтного підприємства вдалося повністю відновити катер "Нікополь", зокрема конструкцію корпусу, системи й механізми. На "Бердянську" проведено більшу частину ремонтних робіт, що забезпечить у подальшому відновлення спеціального обладнання. Крім того, проведено ремонтні роботи на рейдовому буксирі "Яни Капу", – розповів офіцер.

Наступного року за наказом командувача ВМС ЗС України планується перейти вже до наступного етапу ‒ проводити планові заходи з виконанням комплексного ремонту корабельно-катерного складу.
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Топ коментарі
+12
Скажуть: «Нє успєлі. Порошенко, то, сє...»
Дєлов.
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26.11.2020 18:38
+5
будут?
в этом году остался месяц и 4 с половиной дня
когда ж все успеете?
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26.11.2020 18:32
+4
Всего за ОДИН МЕСЯЦ? В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6886
Обдирут старую краску и покрасят новой. В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 1693
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26.11.2020 18:39
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будут?
в этом году остался месяц и 4 с половиной дня
когда ж все успеете?
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26.11.2020 18:32 Відповісти
Скажуть: «Нє успєлі. Порошенко, то, сє...»
Дєлов.
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26.11.2020 18:38 Відповісти
Подкрасим, подмажем и п..ц. В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 7788
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26.11.2020 18:40 Відповісти
Кажись , два года назад росия захватила три украинских судна возле керченского пролива . И взяла в плен Украинских моряков . Украинских моряков держава Украина освободила .
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26.11.2020 18:59 Відповісти
Сейчас на некоторых кораблях, катерах и судах ремонтные работы уже завершены, а на других - еще продолжаются работы по восстановлению их технического состояния.
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26.11.2020 19:37 Відповісти
прочитал....поэтому и удивился что "будут" (понятное дело под новый год приятно сказать общее число отремонтированных)...или таки заглавие неудачное?
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26.11.2020 19:51 Відповісти
На Цензоре довольно часто заголовок статьи не совпадает с тем что в статье сказано. Бывает даже что смысл заголовка диаметрально противоположен смыслу самой статьи.
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26.11.2020 20:07 Відповісти
А Миколаївський суднобудівний вже фсьо? Довели до ручки?
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26.11.2020 18:37 Відповісти
ванька,не переживай.и не злорадствуй преждевременно..а то вредно для здоровья В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6817
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26.11.2020 18:55 Відповісти
Та я якраз і не злорадствую,але тобі,боюсь, цього не зрозуміти. Та й х... з тобою... Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України - Цензор.НЕТ 6962
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26.11.2020 19:15 Відповісти
а як же тебе зрозуміти,коли ти не кажеш,хто довів до ручки суднобудівний?на кого ти ображаєшся?
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26.11.2020 19:18 Відповісти
Всего за ОДИН МЕСЯЦ? В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6886
Обдирут старую краску и покрасят новой. В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины - Цензор.НЕТ 1693
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26.11.2020 18:39 Відповісти
В Украине есть 12 боевых кораблей? Цензор то этого не знает - открою тайну - НЕТУ.
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26.11.2020 18:40 Відповісти
Флагману киль покрасят и зазделят сумму на 12 чиновноков.
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26.11.2020 19:44 Відповісти
Нет. Не покрасят. Для покраски киля надо в сухой док, а тогда 12 чиновникам ничего не останется. Покрасят ручку гальюна.
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26.11.2020 22:16 Відповісти
Как я понимаю, наши истерзанные рашистами катера ремонтируем за денежки украинского народа, а не за счет агрессора?!! Я не помню, подавали ли зе!лемоны в суды для получения компенсации?
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26.11.2020 19:29 Відповісти
Таке враження з цієї новини, що там на передовій будуть давати вже сьогодні відсіч ворогу патронами виготовленими на заводі, який збудують в 2030 році , замість профуканого владою в Донецьку в 2014 році , який РФ (яка чомусь стала миротворцем) грабонула вивезла собі та успішно шльопає на них ********** для орди і їх корлаборантів.
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26.11.2020 19:51 Відповісти
Ой, брехня.
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26.11.2020 21:34 Відповісти
покажите мне эти боевые корабли. Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України - Цензор.НЕТ 725 речные катера Гюрза не в счет.)
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27.11.2020 03:19 Відповісти
 
 