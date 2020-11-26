Підвищувати тарифи на передачу електрики і перекладати борги держави на підприємства неприпустимо, - експерт
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Вирішувати проблему боргів держави перед "зеленої" генерацією за рахунок підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу неприпустимо.
Про це заявив експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко, передає РБК-Україна.
За його словами, держава, яка взяла на себе зобов'язання погасити борг перед виробниками "зеленої" електроенергії, повинна самостійно його виконати, а не перекладати вирішення проблеми на бізнес через підвищення тарифу на передачу електроенергії.
"При формуванні пакету законодавчих і нормативних актів за "зеленим тарифом", як зараз видно, були допущені перекоси, не враховують реальні фінансові можливості держави. Але перекладання цих зобов'язань підприємства неприпустимо!" - сказав Грищенко.
Експерт підкреслив: підвищення тарифу на передачу струму для промисловості, що споживає багато електроенергії, зокрема металургів, в нинішніх кризових умовах може призвести до масового закриття підприємств і звільнення працівників.
"Металурги завжди були проти необґрунтованого підвищення тарифів на електроенергію, особливо для підприємств, у собівартості продукції яких левову частку займає електроенергія – феросплавні та електрометалургійні заводи, в першу чергу це б'є по них. Резервів там немає, а значить збільшення тарифів призведе до спаду виробництва, аж до закриття цехів і агрегатів, масового звільнення персоналу", - пояснив Грищенко.
Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн /МВт-годину до 312,76 грн /МВт-годину.
Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.
Своєю чергою заступник голови Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін прогнозує, що підвищення тарифу на передачу електроенергії знищить вугільну галузь і залишить шахтарів без роботи. А львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що установи після підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть тимчасово припиняти або і зовсім заморожувати роботу.
Будь ласка, зачекайте...
...
Некоторые из них - на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий. В то же время еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что во власти "новых лиц" "кумовства не будет".
Николай Кириченко заявил, что негативно относится к кумовству во власти, но в назначении своего брата своим помощником ничего плохого не видит: "Ну, родной брат, вы же понимаете ... Он сам занимается бизнесом, я не привязан к нему".
Напомним: 17 сентября Верховная Рада приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: как Верховной Рады, так и местных советов, и Верховной Рады АР Крым.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/24/7267611/