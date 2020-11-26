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Підвищувати тарифи на передачу електрики і перекладати борги держави на підприємства неприпустимо, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищувати тарифи на передачу електрики і перекладати борги держави на підприємства неприпустимо, - експерт

Вирішувати проблему боргів держави перед "зеленої" генерацією за рахунок підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу неприпустимо.

Про це заявив експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко, передає РБК-Україна.

За його словами, держава, яка взяла на себе зобов'язання погасити борг перед виробниками "зеленої" електроенергії, повинна самостійно його виконати, а не перекладати вирішення проблеми на бізнес через підвищення тарифу на передачу електроенергії.

"При формуванні пакету законодавчих і нормативних актів за "зеленим тарифом", як зараз видно, були допущені перекоси, не враховують реальні фінансові можливості держави. Але перекладання цих зобов'язань підприємства неприпустимо!" - сказав Грищенко.

Експерт підкреслив: підвищення тарифу на передачу струму для промисловості, що споживає багато електроенергії, зокрема металургів, в нинішніх кризових умовах може призвести до масового закриття підприємств і звільнення працівників.

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"Металурги завжди були проти необґрунтованого підвищення тарифів на електроенергію, особливо для підприємств, у собівартості продукції яких левову частку займає електроенергія – феросплавні та електрометалургійні заводи, в першу чергу це б'є по них. Резервів там немає, а значить збільшення тарифів призведе до спаду виробництва, аж до закриття цехів і агрегатів, масового звільнення персоналу", - пояснив Грищенко.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн /МВт-годину до 312,76 грн /МВт-годину.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Своєю чергою заступник голови Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін прогнозує, що підвищення тарифу на передачу електроенергії знищить вугільну галузь і залишить шахтарів без роботи. А львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що установи після підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть тимчасово припиняти або і зовсім заморожувати роботу.
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Топ коментарі
+7
Правильно! Лучшем на людей переложить
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26.11.2020 18:53
+5
Так Бенины и Ахметкины холуи перекладывают затраты не только на предприятия, а и на население. За их гешефт кто-то ведь должен платить?
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26.11.2020 18:51
+3
Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 6676Кто-то ведь должен это оплатить?
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26.11.2020 18:52
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Так Бенины и Ахметкины холуи перекладывают затраты не только на предприятия, а и на население. За их гешефт кто-то ведь должен платить?
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26.11.2020 18:51 Відповісти
Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 6676Кто-то ведь должен это оплатить?
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26.11.2020 18:52 Відповісти
Правильно! Лучшем на людей переложить
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26.11.2020 18:53 Відповісти
В будь-якому випадку сплачує народ!!! Держава лише розподіляє гроші відібрані у народа !!))
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26.11.2020 19:14 Відповісти
.Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 4929
...
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26.11.2020 18:57 Відповісти
готовят..нас... Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 2773
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26.11.2020 19:06 Відповісти
за все заплатять побутові споживачі,сьогодні про це вже повідомлялося..
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26.11.2020 19:07 Відповісти
В принципі будь-які податки сплачує кінцевий споживач,тобто пересічний українець !!!))
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26.11.2020 19:10 Відповісти
і ще не один раз,спочатку податок на доходи,а потім ще податок на додану вартість до любої продукції чи послуги і акциз на окремі види продукції.
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26.11.2020 19:28 Відповісти
Ліцензіі,податків море і все це сплачує споживач ,тобто громадяни України !!!
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26.11.2020 19:32 Відповісти
це твій икзпердний висновок?
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26.11.2020 22:09 Відповісти
Вже на наступному тижні, мудрому і героїчно сдєлавшему сам сєбя наріду "прєдложат" розділити всє тяготи і лішенія. *****, в Європі електроенергія коштує грошей...
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26.11.2020 19:15 Відповісти
А в держави є інше джерело доходів ,крім власних громадян ???)))
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26.11.2020 19:18 Відповісти
Ну да, сдерите с пересичных последнюю шкуру.
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26.11.2020 19:36 Відповісти
Будь-яке підприємство,будь-який податок закладає в собівартість ,яку потім здере з споживача !!))
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26.11.2020 19:49 Відповісти
олігархи сучі потрохи, захищаючи свої надприбутки прагнуть спихнути все на пересічного українця, і спихнуть бо захищади простий люд просто нікому. зелепук янелохович дав усім зрозуміти, що домовлятися зі злодійським олігархічним шоблом значно простіше і поки що спокійніше для себе.
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26.11.2020 19:25 Відповісти
і блокування антикорупційного законодавства дозволить ще ближче "співпрацювати" олігархам з владою,з бідного по гривні олігарху на нову віллу на французькому курорті..
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26.11.2020 19:39 Відповісти
Решать проблему долгов государства перед "зеленой" генерацией за счет повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса недопустимо.-Верно говорит Грищенко,головний феросплавник України ,голова ради директорів концерну «Укркольормет». Но недоговаривает. Общая сумма исковых заявлений зелёных инвесторов превышает 600 млн грн. Ахметов купил виллу за 6 млрд грн. А "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20". Это не правильно.
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26.11.2020 19:36 Відповісти
"Слуги" набрали родственников помощниками, несмотря на обещания Зеленского о кумовстве - "Схемы"


Некоторые из них - на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий. В то же время еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что во власти "новых лиц" "кумовства не будет".



Николай Кириченко заявил, что негативно относится к кумовству во власти, но в назначении своего брата своим помощником ничего плохого не видит: "Ну, родной брат, вы же понимаете ... Он сам занимается бизнесом, я не привязан к нему".



Напомним: 17 сентября Верховная Рада приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: как Верховной Рады, так и местных советов, и Верховной Рады АР Крым.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/24/7267611/
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26.11.2020 19:40 Відповісти
 
 