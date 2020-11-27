Кабмін погодив доопрацьований бюджет-2021 з дефіцитом 5,47% ВВП і передасть його в Раду, - Шмигаль

Кабінет міністрів погодив доопрацьований проєкт державного бюджету на наступний рік. Тепер законопроєкт передадуть до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення уряд ухвалив під час нинішнього позачергового засідання.

"Ключовий аспект - це те, що бюджет залишається збалансованим і реалістичним до виконання. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дозволить нам продовжити збільшення витрат на медицину, освіту та оборону", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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"Знайдено можливість скоротити дефіцит бюджету до ВВП з 6%, як було запропоновано в першому читанні, до 5,5%", - сказав Шмигаль.

Таким чином, дефіцит скорочено на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

У первинному проєкті доходи держбюджету були визначені на рівні 1,071 трлн грн, витрати - 1,331 трлн грн. Нова редакція законопроєкту передбачає 1,092 трлн грн доходів і 1,328 трлн грн витрат.

Як повідомлялося, держбюджет на 2020 рік передбачає дефіцит 7,5% ВВП.