УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12978 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
5 416 11
Нацполіція (13940) митниця (1028) Державна митна служба (158)

Нацполіція хоче в обхід закону контролювати платежі на Одеській митниці, - журналіст Плінський. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нацполіція хоче в обхід закону контролювати платежі на Одеській митниці, - журналіст Плінський. ДОКУМЕНТ

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції просить керівництво Одеської митниці узгодити перебування на митних постах 33 своїх співробітників. Згідно із законом поліцейські можуть перебувати там лише в рамках існуючого розслідування.

Лист департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції на адресу Одеської митниці опублікував у Фейсбуці журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

У листі керівництво Одеської митниці просять узгодити перебування співробітників Нацполіції на митних постах "з метою реалізації повноважень... щодо здійснення заходів із запобігання ухиленню від сплати митних платежів, попередження та розкриття фактів незаконного переміщення товарів через державний кордон України".

"А яким боком поліція до митних платежів? А ніяким, контроль всього цього - в руках департаменту по боротьбі з контрабандою, роботу якого хочуть перетягнути на себе копи", - пише Плінський.

Читайте також: Одеську митницю очолив Танцеров

Журналіст нагадав, що перебування силовиків у зоні митного оформлення ще регламентував попередній керівник митниці Нефьодов, і що поліцейські можуть перебувати там лише в рамках проведення розслідування і тільки за разовим пропуском.

"Своїм новим листом Нацполіція порушує закон і вимагає постійного допуску в зону митного контролю без пояснення причин. Навіщо їм це? Кошмарити бізнес і брати активну участь у контрабандних ігрищах. Ловити фури за воротами їм вже нецікаво", - вважає Плінський.

Нацполіція хоче в обхід закону контролювати платежі на Одеській митниці, - журналіст Плінський 01
Нацполіція хоче в обхід закону контролювати платежі на Одеській митниці, - журналіст Плінський 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Чим далі, тим "веселіше".
показати весь коментар
26.11.2020 20:35
+6
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего....😂
показати весь коментар
26.11.2020 20:36
+6
мафия
показати весь коментар
26.11.2020 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим далі, тим "веселіше".
показати весь коментар
26.11.2020 20:35 Відповісти
Вони вже так зажралися, що не знають куди дівати бюджетні гроші.,.

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив тендер на покупку модернізованої техніки для переміщень: гіроскутерів, гіробордів, електросамокатів та моноколес. Відомство готове витратити 101 589 грн.
показати весь коментар
26.11.2020 21:42 Відповісти
Корупцию никто не отменял !
показати весь коментар
26.11.2020 20:35 Відповісти
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего....😂
показати весь коментар
26.11.2020 20:36 Відповісти
мафия
показати весь коментар
26.11.2020 20:38 Відповісти
Банду геть ! 💩Каломойша + 🎒Армяков = Кошер Ностра догрызает Украину
показати весь коментар
26.11.2020 21:15 Відповісти
Ржунимагу. А нахрена было в лягавку идти---что бы по закону контролировать? Когда закон работает, соблюдается---только прокуратура нужна для надзора---и всё. Такое уже знают в сентябре первокурсники юр-вузов.
показати весь коментар
26.11.2020 20:43 Відповісти
😠
показати весь коментар
26.11.2020 20:49 Відповісти
Откроют по одному "единому окну" на человека и вперед Порошенко лошара, учись!!!
показати весь коментар
26.11.2020 20:56 Відповісти
Ниче себе. Хотят кусок у таможни откусить. И где тогда таможенникам харчеваться? Ходить в рейды по проституткам? Наркоту контролировать?
показати весь коментар
26.11.2020 21:05 Відповісти
в 90 привели страну, подонки
показати весь коментар
26.11.2020 21:07 Відповісти
 
 