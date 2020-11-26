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погрози (460) Приватбанк (691) Петро Крумханзль (7)

Глава правління "ПриватБанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів

Новини Цензор.НЕТ Події

Глава правління

Керівництво "ПриватБанку" отримує в анонімних листах і соцмережах погрози фізичної розправи.

Про це глава правління банку Петр Крумханзл розповів в інтерв'ю Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом почалися фізичні погрози. Раз опускаються до таких методів, значить, інші не спрацювали", - сказав він.

За словами Крумханзла, керівництво "ПриватБанку" від моменту його націоналізації зазнає різних видів тиску.

"Атаки йдуть у різних напрямках. Це погрози, які ми отримуємо в анонімних листах і соціальних мережах. Це судові позови - їх понад 40 проти мене особисто і проти членів правління. Це допити і повістки", - сказав він.

Читайте також: Є реальний ризик повернення "Приватбанку" ексвласникам, - глава правління Крумханзл

Крумханзл зазначив, що тільки цього тижня банк отримав повістки на допити 15 співробітників у зв'язку з рішенням припинити співпрацю зі страховими компаніями з орбіти колишніх власників.

"Органи цікавить, що банк робить сьогодні, а не що відбувалося в банку кілька років тому. Поки на допити ходить тільки новий топ-менеджмент банку", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+23
беня развлекается. Или работает. В зависимости, с какой стороны смотреть на ситуацию.
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26.11.2020 21:00
+18
Кошер Ностра Каломойши захватила Украину и слилась в экстазе с рашистами всех мастей - ОПЗЖ и прочей нечестью
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26.11.2020 21:09
+18
КАЛомойша решил отжать Приватбанк до инавгурации БАЙДЕНА? А там, поди знай, как карта ляжет, может еще и в американской тюрьме "подфартит посидеть".
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26.11.2020 21:09
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беня развлекается. Или работает. В зависимости, с какой стороны смотреть на ситуацию.
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26.11.2020 21:00 Відповісти
беня с ахметкой и барыгой съяхшались против Украины.
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26.11.2020 21:04 Відповісти
Кошер Ностра Каломойши захватила Украину и слилась в экстазе с рашистами всех мастей - ОПЗЖ и прочей нечестью
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26.11.2020 21:09 Відповісти
Дивлячись на обличчя на фото не скажеш, що Крумханзл. Скоріше Крумханзленко.
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26.11.2020 22:06 Відповісти
все знают этих "неизвестных особ", которые любят пить кофэ на ночь Глава правління "Приватбанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 7986
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26.11.2020 21:22 Відповісти
Силовики елементарно можуть встановити джерело погроз.
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26.11.2020 21:37 Відповісти
Конечно. Захотят ли?
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26.11.2020 21:38 Відповісти
Так они сами и есть это "джерело".
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26.11.2020 23:50 Відповісти
Привет 90-е
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26.11.2020 21:04 Відповісти
а вы на что надеялись, выбирая клоунов ?
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26.11.2020 21:24 Відповісти
ты откуда знаеш кто за кого голосовал? или просто пук в пол
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26.11.2020 21:30 Відповісти
Ігри для дорослих !!)))
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26.11.2020 21:06 Відповісти
для дорослого Игора
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27.11.2020 00:25 Відповісти
представляете бандитские угрозы в отношении членов совета директоров Дойче банк или Бэнк оф Америка?

Украина - страна возможностей! Глава правління "Приватбанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 6336
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26.11.2020 21:08 Відповісти
КАЛомойша решил отжать Приватбанк до инавгурации БАЙДЕНА? А там, поди знай, как карта ляжет, может еще и в американской тюрьме "подфартит посидеть".
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26.11.2020 21:09 Відповісти
Глава правління "Приватбанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 8263 в Гуантанамо сейчас тепло и на ужин дают спагетти с кетчупом хайнц
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26.11.2020 21:27 Відповісти
Что,****,не нравится?А как твои псы звонят по несколько раз на день и требуют деньги за чужой кредит,так это нормально?
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26.11.2020 21:11 Відповісти
Так ты не бери.
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26.11.2020 21:18 Відповісти
А я и не брал.
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26.11.2020 21:32 Відповісти
заяви сабакову. Його справа. І можеш тут запостити, як розслідування йде. Ну, щоб шевелились.
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26.11.2020 21:22 Відповісти
Так а зачем ты согласился быть поручителей у разных жуликов? Или это дети и внуки твои (раз ты "пенс") набрали кредитов и не хотят отдавать? Глава правління "Приватбанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 4937
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26.11.2020 21:31 Відповісти
Поручителем не был.Звонилки говорят,что был указан мой телефон и хоть я не при делах,они всё равно будут звонить.
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26.11.2020 21:35 Відповісти
Так может люди в банке ошиблись, или им дали неправдивую информацию - а ты их сразу "Что,****,не нравится?А как твои псы звонят"! Не сходятся твои показания! Глава правління "Приватбанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 190
К тому же банки всегда перезванивают поручителям с вопросом "вы знаете такого-то?" перед тем как дать ему кредит! И снова твои показания не сходятся! Глава правління "Приватбанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 7799
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26.11.2020 21:43 Відповісти
В банке был-объяснил ситуацию.Ответили-да,вы нам ничего не должны,даже кредитный лимит предложили увеличить,но при этом сказали,что звонки не прекратятся.Кредит был взят около 10-ти лет назад,когда кредиты раздавали налево и направо без всяких застав и поручителей.Звонки пошли около года назад.Как-то так.
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26.11.2020 21:57 Відповісти
ну тогда это шизофрения Глава правління "ПриватБанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 6519надо писать на них заявление в милицию, что они преследуют добропорядочного гражданина! Глава правління "ПриватБанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 5451
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26.11.2020 23:27 Відповісти
Что же Вы так нервничаете. Заблочьте номера, пул не безграничен Тем более номера идут серией. А доказывать им без толку. Можете их потролить, мол буду в банке и готов платить. Чисто поржать и уже ИХ доставать. Доставайте рукводителя отделения.
Как вариант простой алгоритм.
1. Пишете запрос в банк "есть ли у Вас долг перед банком"
2. Затем пишите туда же заявление о том что не брали кредит и соответственно ничего не должны
3. При следующем звонке, топаете в полицию и пишите заявление что от вас вымогают деньги неизвестные, прилагаете копии что ничего не должны и что писали уже рукводителю.
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26.11.2020 22:03 Відповісти
Спасибо за совет-вынужден буду им воспользоваться,но до последнего надеялся,что к этому не прийдётся прибегать!
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26.11.2020 22:10 Відповісти
Ну и по итогу расскажи зачем ты оскорбил здесь добропорядочного руководителя банка Петра Крумханзла, который не имеет никакого отношения к твоей мутной ситуации? Глава правління "ПриватБанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 1707
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26.11.2020 23:30 Відповісти
Так че Авакову и Баканову заявление не пишешь?
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26.11.2020 23:57 Відповісти
Глава правління "Приватбанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів - Цензор.НЕТ 5636
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26.11.2020 21:36 Відповісти
Ух ты ж блин. КАЛОмойша мне не нравится, НО то что делает сейчас "РУКАводство" приветбанка - лютый треш.
1. Сначала тероризировали с налоговой декларацией. Видите ли я ОБЯЗАН им ее дать. Никакие доводы, ссылка на 65 постановление НБУ на них НЕ действуют (по поводу анкеты). Прислали письмо ИЛИ декларация или заблочат счета. В анкете на сайте - та же петрушка. Тупо плюют на закон, им все равно на него
В отделении приветбанка та же ерунда - "званите на 3700". ВСЕ, занавес.
2. Эти как бы сказать без мата "люди" ТУПО решили сменить МФО,а заодно и ВСЕ номера счетов. Это прекрасно. С этими рукавадителями колхозов до НГ. А там пора прощаться.
3. Если ВЫ вдруг, сдуру решили что-то оплатить или снять через касу - забудьте, очередь на 1 час.
4. Со своей стороны они четко, как швейцарские часы требуют и имеют с клиентов - %, неустойки и т.д., но вот ведь штука "РУКАводство" наглухо забыло, что они почти 3 недели НЕ разрешали какого либо движения со счета, при этом "забыв" оплатить сумы в виде пени, неустойки (что же так "правдолюбивые"?).
5. БЕЗАКЦЕПТНОЕ списание денег - "Вы шота там видимо клацнули в интернете". Это КУДА? в КАКИЕ ворота?
Ах да Вы НИКАК не пробьетесь к кому-либо вменяемому. Вот пишет мне суппорт

13 июл. 2020 г

"Згідно з Постановами НБУ № 351 (зміни набули чинності з початку 2017 року) та № 417, "
Для подальшого обслуговування ... ПриватБанку нам необхідно отримати щодо таку інформацію:Річну податкову декларацію



Им чисто по барабану что 417 на тот момент уже больше месяца ликвидирована, что есть ВМЕНЯЕМАЯ анкета и ВМЕНЯЕМЫЕ вопросЫ по анкете.
"Все дают" и Я должен дать. Парил себе мозги 2 месяца общаясь с "службой говорящих ...н"
Вообщем они сделали ВСе, чтоб от них уходить.
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26.11.2020 21:56 Відповісти
Читаешь твои вы..ры и сразу тебе веришь! В Украине 100 банков а ты стоически стоишь в очередях, носишь декларации, не спишь ночами, стачивая карандаши на жалобы, но из банка не уходишь. На кого это рассчитано, троль?
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27.11.2020 00:02 Відповісти
1. При чем тут СТО банков? КЛИЕНТ-банк у них был НОРМАЛЬНЫЙ, сеть банкоматов, удобный и быстрый перевод денег и т.д.
2. Я выразил свое мнение ДО и ТЕПЕРЬ.
3. Счет УЖЕ открыт в ОТП-банке (если тебе так интересно).
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27.11.2020 16:22 Відповісти
Зашибись. Начинай жаловаться.
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27.11.2020 17:06 Відповісти
СБУ некогда, комерсов надо крышевать
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26.11.2020 22:11 Відповісти
Все йде від одіозного олігарха ,в корумпованій країні де правоохороні органи і суди стоять на сторожі олігархата ,але хочется вірити що скоро бандит буде в американській в'язниці , на нього в чотирьох країнах порушено кримінальні справи ось тільки не в Україні ,яку він грабує.
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26.11.2020 22:21 Відповісти
Этот Крумхазл один из немногих, кто в ответ Коломойскому может посоветовать соснуть *****
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26.11.2020 22:58 Відповісти
игорь, уймись
жадность сгубила многих
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26.11.2020 23:03 Відповісти
каломойша изо всех сторон пытается еще раз ограбить банк, не гребует ни угрозами, ни подкупами, ни шантажом, ни насилием... - пора Штатам выдавать "героя".
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26.11.2020 23:45 Відповісти
с каждым днем все больше и больше украинских фамилий появляется в руководстве страны...
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27.11.2020 00:16 Відповісти
А ми тут ни пги чом, а ми тут ни пги чом, савсем не панимаем не знаем шо пачом..
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27.11.2020 00:24 Відповісти
 
 