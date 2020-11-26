Глава правління "ПриватБанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів
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Керівництво "ПриватБанку" отримує в анонімних листах і соцмережах погрози фізичної розправи.
Про це глава правління банку Петр Крумханзл розповів в інтерв'ю Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом почалися фізичні погрози. Раз опускаються до таких методів, значить, інші не спрацювали", - сказав він.
За словами Крумханзла, керівництво "ПриватБанку" від моменту його націоналізації зазнає різних видів тиску.
"Атаки йдуть у різних напрямках. Це погрози, які ми отримуємо в анонімних листах і соціальних мережах. Це судові позови - їх понад 40 проти мене особисто і проти членів правління. Це допити і повістки", - сказав він.
Крумханзл зазначив, що тільки цього тижня банк отримав повістки на допити 15 співробітників у зв'язку з рішенням припинити співпрацю зі страховими компаніями з орбіти колишніх власників.
"Органи цікавить, що банк робить сьогодні, а не що відбувалося в банку кілька років тому. Поки на допити ходить тільки новий топ-менеджмент банку", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Украина - страна возможностей!
К тому же банки всегда перезванивают поручителям с вопросом "вы знаете такого-то?" перед тем как дать ему кредит! И снова твои показания не сходятся!
Как вариант простой алгоритм.
1. Пишете запрос в банк "есть ли у Вас долг перед банком"
2. Затем пишите туда же заявление о том что не брали кредит и соответственно ничего не должны
3. При следующем звонке, топаете в полицию и пишите заявление что от вас вымогают деньги неизвестные, прилагаете копии что ничего не должны и что писали уже рукводителю.
1. Сначала тероризировали с налоговой декларацией. Видите ли я ОБЯЗАН им ее дать. Никакие доводы, ссылка на 65 постановление НБУ на них НЕ действуют (по поводу анкеты). Прислали письмо ИЛИ декларация или заблочат счета. В анкете на сайте - та же петрушка. Тупо плюют на закон, им все равно на него
В отделении приветбанка та же ерунда - "званите на 3700". ВСЕ, занавес.
2. Эти как бы сказать без мата "люди" ТУПО решили сменить МФО,а заодно и ВСЕ номера счетов. Это прекрасно. С этими рукавадителями колхозов до НГ. А там пора прощаться.
3. Если ВЫ вдруг, сдуру решили что-то оплатить или снять через касу - забудьте, очередь на 1 час.
4. Со своей стороны они четко, как швейцарские часы требуют и имеют с клиентов - %, неустойки и т.д., но вот ведь штука "РУКАводство" наглухо забыло, что они почти 3 недели НЕ разрешали какого либо движения со счета, при этом "забыв" оплатить сумы в виде пени, неустойки (что же так "правдолюбивые"?).
5. БЕЗАКЦЕПТНОЕ списание денег - "Вы шота там видимо клацнули в интернете". Это КУДА? в КАКИЕ ворота?
Ах да Вы НИКАК не пробьетесь к кому-либо вменяемому. Вот пишет мне суппорт
13 июл. 2020 г
"Згідно з Постановами НБУ № 351 (зміни набули чинності з початку 2017 року) та № 417, "
Для подальшого обслуговування ... ПриватБанку нам необхідно отримати щодо таку інформацію:Річну податкову декларацію
Им чисто по барабану что 417 на тот момент уже больше месяца ликвидирована, что есть ВМЕНЯЕМАЯ анкета и ВМЕНЯЕМЫЕ вопросЫ по анкете.
"Все дают" и Я должен дать. Парил себе мозги 2 месяца общаясь с "службой говорящих ...н"
Вообщем они сделали ВСе, чтоб от них уходить.
2. Я выразил свое мнение ДО и ТЕПЕРЬ.
3. Счет УЖЕ открыт в ОТП-банке (если тебе так интересно).
жадность сгубила многих