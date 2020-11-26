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Держекоінспекція (125) нафта (711) екологія (926) Чорне море (1358) нафтопродукти (106) АМПУ (48)

У Чорному морі розлилася нафта, Адміністрація морських портів намагалася це приховати, - Держекоінспекція

Новини Цензор.НЕТ Події

У Чорному морі розлилася нафта, Адміністрація морських портів намагалася це приховати, - Держекоінспекція

Адміністрація морських портів України намагалася приховати розлив нафти з невикористаного буксира "Аметист" у Чорному морі, а коли Держекоінспекція дізналася про це зі ЗМІ - збрехала, що ніякого розливу немає.

Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Про розлив нафти з судна "Аметист" Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча мала б бути проінформована АМПУ згідно з чинним порядком взаємодії між нашими структурами", - сказав він.

Дізнавшись про розлив,  Держекоінспекція направила запит в АМПУ, але там відповіли, що ніяких порушень не виявлено.

"Тому було прийнято рішення, в рамках взаємодії з прикордонниками, підійти до причалу з моря. В результаті чого наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!", - зазначив Мальований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Одесою тоне судно, є небезпека розливу в море нафтопродуктів, - ЗМІ

Інспектори відібрали проби води у забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки у ДЕІ назвуть збитки та з’ясують, хто є власником судна.

За фактом спроби приховування події та недбалого ставлення до посадових обов’язків працівників Чорноморської філії АМПУ Держекоінспекція звернулася до Одеської обласної прокуратури та ТУ ДБР в м. Миколаєві. Також про факт забруднення моря ДЕІ скеровано повідомлення про кримінальне правопорушення до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, невикористовуваний буксир морської пошуково-рятувальної служби "Аметист", пришвартований в Чорноморську, зазнав аварії. В процесі відкачування води з трюмів стався витік нафтопродуктів. В адміністрації порту факт витоку заперечували.
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Топ коментарі
+13
Не удивительно.
Валявшийся на мелководье танкер (пародия на танкер с дедвейтом 1600 тонн) чуть не год снимали.
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26.11.2020 21:09
+10
Це той що був під особистим контролем? В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 3574
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26.11.2020 21:22
+4
Зеля доконтролировался. И чего же не врать администрации морских портов, если все сверху врут? Сатана - лжец и отец лжи.
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26.11.2020 21:34
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Не удивительно.
Валявшийся на мелководье танкер (пародия на танкер с дедвейтом 1600 тонн) чуть не год снимали.
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26.11.2020 21:09 Відповісти
Це той що був під особистим контролем? В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 3574
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26.11.2020 21:22 Відповісти
Зеля доконтролировался. И чего же не врать администрации морских портов, если все сверху врут? Сатана - лжец и отец лжи.
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26.11.2020 21:34 Відповісти
Когда за какое-то дело берется клоун - то получается клоунада. Но, как ни странно, об этом в Украине знает только 25% жителей Украины.
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26.11.2020 22:39 Відповісти
фотка не родная,он у пирса стоит...пятно размером 460 кв.м. то есть 20 м на 23 м
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26.11.2020 21:15 Відповісти
Патриотов уложили, остались одни продажные мрази.
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26.11.2020 21:20 Відповісти
Все продолжается как и было - контрабанда неиспользованными судами все растет и процветает...
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26.11.2020 21:39 Відповісти
не там ли ето де тонет пароход?
все было видно с самого начала...
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26.11.2020 21:53 Відповісти
Откуда у буксира нефть? Дебилы?
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26.11.2020 22:42 Відповісти
да пох им на ту нефть в стране последнее время вообще всем на все пох .а они про какую то нефть ....
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26.11.2020 22:47 Відповісти
скрыть под пятном чернил?
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26.11.2020 23:05 Відповісти
У госинспекции Охраны Чёрного моря- манечка величия. Ей должны все докладывать о разливах нефтепродуктов ? Тогда зачем сама инспекция ?
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27.11.2020 09:33 Відповісти
 
 