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Новини Політика України
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Київська область (3133) облрада (269) підкуп (274) Слуга народу (2545) Корнієнко (649) За майбутнє (25)

Кандидат "За майбутнє" Москаленко намагався скуповувати голоси на виборах голови облради, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидат

Партія "Слуга народу" стверджує, що кандидат від партії "За майбутнє" Москаленко намагався підкупити депутатів Київської облради, щоб ті проголосували за його кандидатуру.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці "Слуги народу" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обурені інформацією про можливі спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її керівника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі "слугами народу", не вдаватися до нечесних методів боротьби", - заявив перший заступник голови фракції СН у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Голосування за кандидата на посаду голови Київської обласної ради відбулося в середу, 25 листопада. Від СН висунули Олександра Склярова, який зараз є першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації. У свою чергу, Ярослав Москаленко претендував на посаду від партії "За майбутнє".

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Жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки - 43 голосів.

Повторне голосування заплановано на п'ятницю.
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ніколи ж такого не було.... і тут знову Кандидат "За майбутнє" Москаленко пытался скупать голоса на выборах главы облсовета, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4340
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26.11.2020 21:40 Відповісти
хто би вищав...
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26.11.2020 21:42 Відповісти
Жаба з гадюкою)
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26.11.2020 21:58 Відповісти
Вот Удивил! Все вы скупаете, потому до сих пор и не можете дебет с кредитом по выборам свести. США посчитала голоса! А у нас до сих пор торги идут.
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26.11.2020 22:01 Відповісти
Гнида редкая этот Москаленко... тюрма давно плачет...
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26.11.2020 22:02 Відповісти
Тоже самое в Харькове делает Райнин по выборам в облсовет
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27.11.2020 07:15 Відповісти
 
 