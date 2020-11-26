Наступного року США нададуть сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів, - ВМС України

У 2021 році США передадуть Україні сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів ВМС України.

Про це повідомив т.в.о. начальника пошуково-рятувальної служби Командування ВМС України капітан 2 рангу Леонід Бурлака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

До комплекту поставки матеріально-технічної допомоги увійдуть безпілотні підводні апарати, локатори бокового огляду, ручні сонари, антимагнітне водолазне спорядження та інші сучасні інструменти й обладнання.

Локатори бокового огляду - це автоматизовані засоби протимінної безпеки, які значно полегшують працю водолазних підрозділів з пошуку, ідентифікації та знищення вибухонебезпечних предметів в акваторії моря.

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Безпілотні підводні апарати можуть працювати за спеціальним алгоритмом у автономному режимі та давати дуже чітку інформацію про рельєф та форму морського дна, а також виявляти будь-які підозрілі об’єкти та їх місцезнаходження. Принцип роботи – оперативно вирушити в заданий морський район, знайти міну чи інший вибухонебезпечний пристрій, записати всю актуальну інформацію на носії інформації та повернутися назад для її обробки й аналізу. Крім того, навіть за відсутності зв’язку з бортом судна, підводні апарати за встановленою програмою матимуть змогу самостійно рухатися певною траєкторією під водою і зможуть у такому режимі здійснювати пошук та виявляти підозрілі об’єкти.

Також наступного року в межах матеріально-технічної допомоги від США український флот має отримати водолазні барокамери стаціонарного, мобільного та контейнерного типу, сучасне водолазне спорядження замкнутого та напівзамкнутого типу дихання для забезпечення потреб спеціальних підрозділів ВМС, а також швидкохідні надувні човни різного розміру.