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ВМС (1181) допомога (5100) США (14499)

Наступного року США нададуть сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів, - ВМС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступного року США нададуть сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів, - ВМС України

У 2021 році США передадуть Україні сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів ВМС України.

Про це повідомив т.в.о. начальника пошуково-рятувальної служби Командування ВМС України капітан 2 рангу Леонід Бурлака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

До комплекту поставки матеріально-технічної допомоги увійдуть безпілотні підводні апарати, локатори бокового огляду, ручні сонари, антимагнітне водолазне спорядження та інші сучасні інструменти й обладнання.

Локатори бокового огляду - це автоматизовані засоби протимінної безпеки, які значно полегшують працю водолазних підрозділів з пошуку, ідентифікації та знищення вибухонебезпечних предметів в акваторії моря.

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Безпілотні підводні апарати можуть працювати за спеціальним алгоритмом у автономному режимі та давати дуже чітку інформацію про рельєф та форму морського дна, а також виявляти будь-які підозрілі об’єкти та їх місцезнаходження. Принцип роботи – оперативно вирушити в заданий морський район, знайти міну чи інший вибухонебезпечний пристрій, записати всю актуальну інформацію на носії інформації та повернутися назад для її обробки й аналізу. Крім того, навіть за відсутності зв’язку з бортом судна, підводні апарати за встановленою програмою матимуть змогу самостійно рухатися певною траєкторією під водою і зможуть у такому режимі здійснювати пошук та виявляти підозрілі об’єкти.

Також наступного року в межах матеріально-технічної допомоги від США український флот має отримати водолазні барокамери стаціонарного, мобільного та контейнерного типу, сучасне водолазне спорядження замкнутого та напівзамкнутого типу дихання для забезпечення потреб спеціальних підрозділів ВМС, а також швидкохідні надувні човни різного розміру. 
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Один комплект Зеленскому. Пусть "дно" нащупает
В следующем году США предоставят современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений, - ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5052
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26.11.2020 22:23 Відповісти
эээээмммм... это типа подразделения - морские котики, морские свинки, и все такое ? в азовском море можно и пешком три километра ити, что бы вода до шеи достала.
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26.11.2020 22:34 Відповісти
Ежели ето случится, то ЧФ рашки наступит писта.
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26.11.2020 23:01 Відповісти
Ну хоть наныряемся ---правда с кислородом тема тяжкая.
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26.11.2020 23:06 Відповісти
Интересные приоритеты публики на Цензоре : новость о поставках нам американцами современного специализированного оборудования для водолазов, которого у нас никогда не было, 600 просмотров и 4 коммента, то есть никому не надо. Зато новость выше, о том, как Зелик съездил к своим родителям в Кривой Рог, которые живут в весьма скромненькой совковой квартирке - аншлаг, 16 000 просмотров и 160 высеров... Наступного року США нададуть сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів, - ВМС України - Цензор.НЕТ 7710 И действительно, зачем нам оборона, которой надо серьёзно заниматься, а не эпизодически вспоминать, после дождичка в четверг, когда можно до всирачки кукарекать о Президенте ЕЖЕДНЕВНО и почти в каждой новости Наступного року США нададуть сучасне устаткування та обладнання для водолазних підрозділів, - ВМС України - Цензор.НЕТ 2698
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26.11.2020 23:15 Відповісти
Подводные беспилотники- это даже круче чем катера. Наконец-то!
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27.11.2020 00:11 Відповісти
Круть ! Сподіваюсь це не порожняк
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27.11.2020 00:22 Відповісти
БОЖЕ ХРАНИ АМЕРИКУ!
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27.11.2020 17:40 Відповісти
 
 