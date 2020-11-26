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діти (4411) США (14499) українці (2386) усиновлення (40)

Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Україна - друга у світі країна за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка. 150 дітей з усіх усиновлених до США - це підлітки від 13 до 17 років. Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

Зазначається, що більшість із цих дітей - мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами.

Впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується. Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. До прикладу, у 2001 році американці усиновили в Україні 1240 дітей.

Відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону дитинства" – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки минулого року американці усиновили - 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.

Серед сусідніх з Україною країн громадяни США усиновили торік: у Польщі - 6 дітей, у Румунії - 5 дітей, в Угорщині - 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.

Читайте також: За 10 років в Україні усиновлені 23,8 тис дітей, з них іноземцями - 6,1 тис., - Мінсоцполітики
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Топ коментарі
+4
тема в статье не раскрыта.
Не пишут, почему русские запретили усыновление. После 20ти убитых детей.
Украинского ребенка недавно тоже убили америк. усыновители. Никто и не квакнул.
А вообще в этой области такая жесть творится, под тем соусом, что укр. общество ложило большой болт на проблему.
Забрали, увезли головную боль - ну и х* с ним.
такого наверное нет ни в одной стране мира, как у нас
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26.11.2020 23:55
+3
На эту тему хочется процитировать Д. Хармса: "Травить детей - это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!"
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26.11.2020 23:58
+3
Логіка стверджує, що дебіл той, з чиєї країни дітей вивозять.
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27.11.2020 08:21
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Дети, богатство любой страны.
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26.11.2020 23:27 Відповісти
Ого, як рашистські боти активізувались. Особливо розважає, як вони приводять у приклад рашку, де заборонили всиновлення іноземцями, де тепер по дитячим будинках відбувається страшне. В США та Європі такий контроль за приймаючими сім'ями та іх дітьми, що вам і не снилось ніколи. В них тварин краще контролюють (є навіть тваринна поліція)ніж у вас дітей. Те, що зараз мафія у сфері всиновлення- погоджусь. Але не бачу особливо небезпечного. Як украінець, так і іноземець може за однакову взятку всиновити дитину. Якщо ти не можеш заплатити 5-10 тис доларів, то чи ти зможеш утримувати дитину?! З іншого боку- ще один засіб залучення коштів до краіни. Цих нещасних дітей, з поганих родин, з корумпованоі краіни виривають у кращий світ, у кращі умови, де вони, скоріш за все (гени ж)не повторять шлях своіх батьків-асоціалів, не зіп'ються, не пробухають своє життя, не будуть плодиться як кролики, не усвідомлюючи наслідків
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27.11.2020 07:02 Відповісти
Дивлячись на бєспрєдєл з банками, земельними ресурсами, транснаціональним розпилом бабла, політичними системами, коли президентами і прем'єр міністрами призначають содомітів у всіх перед очами, легко уявити добропорядність і ступінь контролю за безбатченками.
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27.11.2020 07:42 Відповісти
"Активізувались не тільки рашистські боти, а навіть один дебіл...
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27.11.2020 08:00 Відповісти
Логіка стверджує, що дебіл той, з чиєї країни дітей вивозять.
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27.11.2020 08:21 Відповісти
А я про що?
Ви очевидно не звернули увагу, що моя відповідь, адресувалася попередньому коментаторові.
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27.11.2020 08:55 Відповісти
Та таких не один. Зараз повно буратін, для яких вавилонська блудниця в бєлом вєнчікє із роз.
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27.11.2020 09:22 Відповісти
Да, сейчас ваш омон вовсю их на улицах и вучастках избивает... А кое-кто детям и оружие раздает...
Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. - Цензор.НЕТ 9317
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27.11.2020 07:29 Відповісти
Украине все не как у людей . Какая-то матрица !
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26.11.2020 23:35 Відповісти
Най уже всю Вкраїну всиновлять, бо місцеві "кровосісі" вже задовбали
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26.11.2020 23:36 Відповісти
Рабская риторика, так нельзя добавь смайлик пошутил Украина вторая в мире по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году - Цензор.НЕТ 4868
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26.11.2020 23:38 Відповісти
Я про мрію Шевченка, буквально. А пан вважає що ми суб'єкт?
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26.11.2020 23:56 Відповісти
Пан шутит ,а также желает добра хорошим людям и вам тоже
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27.11.2020 00:06 Відповісти
Походу первая в мире по количеству усыновленых из других стран.
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26.11.2020 23:44 Відповісти
тема в статье не раскрыта.
Не пишут, почему русские запретили усыновление. После 20ти убитых детей.
Украинского ребенка недавно тоже убили америк. усыновители. Никто и не квакнул.
А вообще в этой области такая жесть творится, под тем соусом, что укр. общество ложило большой болт на проблему.
Забрали, увезли головную боль - ну и х* с ним.
такого наверное нет ни в одной стране мира, как у нас
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26.11.2020 23:55 Відповісти
На эту тему хочется процитировать Д. Хармса: "Травить детей - это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!"
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26.11.2020 23:58 Відповісти
что-нибудь... это отдать кому попало и куда попало, без всякого контроля со стороны государства.

Чтоб вы понимали: Украина не проверяет усыновителей.

Может приехать бомж, шизофреник, неадекват, религиозный фанатик, и забрать ребенка из детдома. И все. Там с ним делать, что хочет. И государству Украина все равно. Никто ничего не спрашивает.

Иногда им везет. Иногда - нет. Иногда очень не везет.

Как недавно был процесс усыновителей об экстрадиции усын. ребенка назад в Украину. Прецедент в америк. праве !

Тема ужасная.
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27.11.2020 00:36 Відповісти
Почему запретели усыновлять детей? разве это не известно? Очень даже не новость, поводом стало дело Магнитского. Это единственные "сенкции", которые могла ввести рассия против США. А убийство приемных детей, к сожалению, только повод.
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27.11.2020 08:50 Відповісти
возможно и повод.
Но 20 убитых детей американцами никто не отменял.
По-моему, лучше жить в интернате, чем лежать в земле, убитым неадекватом.
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27.11.2020 21:11 Відповісти
Тема эта сильная. Но только те могут что либо здесь предлагать, мнение, решение, запрет итд. Кто хоть раз побывал в интернатах, особенно у группах от примерно 2-7 лет. Там невозможно выдержать взгляды.
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27.11.2020 00:14 Відповісти
Это ужас.
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27.11.2020 00:16 Відповісти
именно..((((((((( это кошмар и боль за маленьких несмышленых граждан, которым жизни на родине ...НЕТ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....
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27.11.2020 01:30 Відповісти
А у пенсионера есть шанс?
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27.11.2020 04:54 Відповісти
Ого, як рашистські боти активізувались. Особливо розважає, як вони приводять у приклад рашку, де заборонили всиновлення іноземцями, де тепер по дитячим будинках відбувається страшне. В США та Європі такий контроль за приймаючими сім'ями та іх дітьми, що вам і не снилось ніколи. В них тварин краще контролюють (є навіть тваринна поліція)ніж у вас дітей. Те, що зараз мафія у сфері всиновлення- погоджусь. Але не бачу особливо небезпечного. Як украінець, так і іноземець може за однакову взятку всиновити дитину. Якщо ти не можеш заплатити 5-10 тис доларів, то чи ти зможеш утримувати дитину?! З іншого боку- ще один засіб залучення коштів до краіни. Цих нещасних дітей, з поганих родин, з корумпованоі краіни виривають у кращий світ, у кращі умови, де вони, скоріш за все (гени ж)не повторять шлях своіх батьків-асоціалів, не зіп'ються, не пробухають своє життя, не будуть плодиться як кролики, не усвідомлюючи наслідків.
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27.11.2020 07:01 Відповісти
Якщо висловитись толерантно на твою адресу, і не писати слово ду***нь, то це буде звучати так? Ти не розумна людина...
Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. - Цензор.НЕТ 7020
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27.11.2020 08:04 Відповісти
Понятно, почему либерасты свергают бацьку, он запрещает педофильный экспорт.
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27.11.2020 07:20 Відповісти
Ни для кого не секрет, для чего берут этих бедных маленьких деток в Америку. Для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Пусть страшная Божья кара ляжет на головы не только тех, кто это творит, и убивает их, но и на тех, кто позволяет, чтобы это творилось, кто разрешает эти ,,усыновления".
Особенно порадовал этот баран Андрей Сафhjyjd.
Бедные детки. Спаси их всех, Господи Иегова!
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27.11.2020 10:44 Відповісти
Отдавать детей из страны -- это преступление и перед ними, и перед страной!
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27.11.2020 10:46 Відповісти
 
 