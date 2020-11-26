Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Україна - друга у світі країна за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка. 150 дітей з усіх усиновлених до США - це підлітки від 13 до 17 років. Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

Зазначається, що більшість із цих дітей - мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами.

Впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується. Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. До прикладу, у 2001 році американці усиновили в Україні 1240 дітей.

Відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону дитинства" – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки минулого року американці усиновили - 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.

Серед сусідніх з Україною країн громадяни США усиновили торік: у Польщі - 6 дітей, у Румунії - 5 дітей, в Угорщині - 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.

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