Україна друга у світі за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.
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Україна - друга у світі країна за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.
Про це йдеться у звіті Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка. 150 дітей з усіх усиновлених до США - це підлітки від 13 до 17 років. Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.
Зазначається, що більшість із цих дітей - мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами.
Впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується. Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. До прикладу, у 2001 році американці усиновили в Україні 1240 дітей.
Відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону дитинства" – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.
Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки минулого року американці усиновили - 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.
Серед сусідніх з Україною країн громадяни США усиновили торік: у Польщі - 6 дітей, у Румунії - 5 дітей, в Угорщині - 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.
Будь ласка, зачекайте...
Ви очевидно не звернули увагу, що моя відповідь, адресувалася попередньому коментаторові.
Не пишут, почему русские запретили усыновление. После 20ти убитых детей.
Украинского ребенка недавно тоже убили америк. усыновители. Никто и не квакнул.
А вообще в этой области такая жесть творится, под тем соусом, что укр. общество ложило большой болт на проблему.
Забрали, увезли головную боль - ну и х* с ним.
такого наверное нет ни в одной стране мира, как у нас
Чтоб вы понимали: Украина не проверяет усыновителей.
Может приехать бомж, шизофреник, неадекват, религиозный фанатик, и забрать ребенка из детдома. И все. Там с ним делать, что хочет. И государству Украина все равно. Никто ничего не спрашивает.
Иногда им везет. Иногда - нет. Иногда очень не везет.
Как недавно был процесс усыновителей об экстрадиции усын. ребенка назад в Украину. Прецедент в америк. праве !
Тема ужасная.
Но 20 убитых детей американцами никто не отменял.
По-моему, лучше жить в интернате, чем лежать в земле, убитым неадекватом.
Особенно порадовал этот баран Андрей Сафhjyjd.
Бедные детки. Спаси их всех, Господи Иегова!