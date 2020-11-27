Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року, - Марченко
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Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. перенесено на грудень 2021 року.
Про це чиновник сказав в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"1 липня 2021 року планувалося збільшити мінімальну заробітну плату до 6 500 грн. Зараз планується з 1 грудня. Це пояснюється тим, що у нас певним чином такі шокові вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам дійсно варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня - більш ніж нормальний термін введення 6 500", - пояснив міністр.
На питання чому не буде підвищення зарплат вчителям, Марченко відповів: "Чому не буде? Буде. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителі не будуть знижені, вони будуть підвищені в запланованих обсягах".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ні, то "перенос підвищення зарплат" без заморожування цін та тарифів - чистої води елемент Геноциду!
Это 100 % Порошенко виноват , скажет каждый зебил
https://www.youtube.com/watch?v=KtXH1JWkwj4&feature=emb_logo
Весь мир уже кричит что такой корупции в стране еще небыло ни когда ..
"Событие, о котором стоит сказать. Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное - это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию", - написал Зеленский в своем телеграм-канале
Улыбаемся и машем. Радуемся на позитивной волне, а Гордон понимешь ли с какими-то глупостями, про какую-то коррупцию. Видосики Нелоха смотреть надо, нет у нас коррупции и вообще - всё зашибись.
Такі ж цинічні брехуни як і барига з підбарижниками.
ваши заявления о повышении з/п
уже сделали своё дело
цены выросли