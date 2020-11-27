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Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. перенесено на грудень 2021 року.

Про це чиновник сказав в ефірі "1+1",  інформує Цензор.НЕТ.

"1 липня 2021 року планувалося збільшити мінімальну заробітну плату до 6 500 грн. Зараз планується з 1 грудня. Це пояснюється тим, що у нас певним чином такі шокові вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам дійсно варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня - більш ніж нормальний термін введення 6 500", - пояснив міністр.

На питання чому не буде підвищення зарплат вчителям, Марченко відповів: "Чому не буде? Буде. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителі не будуть знижені, вони будуть підвищені в запланованих обсягах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після переговорів з МВФ дефіцит бюджету на 2021 рік скоротили на 24 млрд грн, - Марченко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
еслиб не тот мародер, ты б новый год встречал в погребе, под градами
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27.11.2020 01:24
+26
Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 1794
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27.11.2020 01:25
+20
Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 3526
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27.11.2020 05:36
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не шмогла...
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27.11.2020 01:09 Відповісти
Позднее ПРОСВЕТЛЕНИЕ.Уже наподнимали, что куча неприбыльных организаций , живущих на "власні внески" и небольших производств тихо почили - налоги на зарплату, которые 4 года популисты-повышатели зарплаты за чужой счет качали через каждые полгода года, не осилили этот ужас. Ну или повыгоняли на улицу процентов по 50 работающих. По потерянной для государства из-за кончины таких субъектов налоговой базе --- гробовое молчание . Два года качали папередники с умными лицами, два года - эти ....
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27.11.2020 06:11 Відповісти
Нормальним буде, якщо ... "Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року"супроводжуватиметься одночасним заморожуванням цін та комунальних тарифів.

Якщо ні, то "перенос підвищення зарплат" без заморожування цін та тарифів - чистої води елемент Геноциду!
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27.11.2020 08:43 Відповісти
Тобто, - злочин, який буде запланований та здійснений за попередньою змовою очільників влади!
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27.11.2020 09:19 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂
Это 100 % Порошенко виноват , скажет каждый зебил
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27.11.2020 01:10 Відповісти
На западе страны, во Львове, мутит и шатает страну Мародер & Ко и примкнувшая к ним "Свобода", а на востоке - ОПЗЖ... Как два яйца у Куйла , а сам Куйло одел презерватив клоуна .. Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 7925
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27.11.2020 01:19 Відповісти
еслиб не тот мародер, ты б новый год встречал в погребе, под градами
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27.11.2020 01:24 Відповісти
Звідки пишеш, не розумний? Ти по захід так само знаєш, як я про квантовий стрибок. Написав кацапську кальку і змився у бан. 😁 Воно і правильно, так нагло брехати на Цензорі не можна. А в Україні кожен знає, що "Свобода" з Порошенком не союзники, а конкуренти.
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27.11.2020 08:03 Відповісти
повышения до 6,5 завтра не будет. тротуарная плитка по 6 вчера закончилась )
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27.11.2020 01:13 Відповісти
Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 2280 .. *** идиЕты зеленые !!! одна говорит ( в предыдушшей новости ЦН ) что все на мази и учтено , а этот олух - отложили почти на год(и скорее всего полностью все покращення) Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 6349 !! .... Короче, народ, держитесь - " от мендельсона до шопена - жизнь пролетает словно миг" Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 4054
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27.11.2020 01:16 Відповісти
Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 1794
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27.11.2020 01:25 Відповісти
Авантюристы !
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27.11.2020 09:06 Відповісти
А шо такоє? Шо трапилось? Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 5567
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27.11.2020 01:30 Відповісти
Зато без барыг!(с)
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27.11.2020 01:31 Відповісти
Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 5792
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27.11.2020 01:46 Відповісти
4 000 баксов😁
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27.11.2020 01:32 Відповісти
Не все доживут...
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27.11.2020 01:35 Відповісти
Чуть шо сразу - учителя.. учителя.. Просто какая то страна учителей и пенсионеров-бывших учителей.
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27.11.2020 01:35 Відповісти
Напевно у всіх інших бюджетників зарплати хороші )
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27.11.2020 08:26 Відповісти
У судей и прокуроров нормальные.
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27.11.2020 09:08 Відповісти
Вспомнились "бэбибоксы". Сами отменили и сами вернули. Вот так же и теперь, сами обещали и перенесли. А скорее всего будут отменены эти повышения. Это ведь не "барыги", которые грабили Украину, это честные "новые лица"...
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27.11.2020 01:36 Відповісти
Ситуація дійсно катастрофічна, якщо вже й Гордон, який соловейком витьохкував про Зеленського каже: "Украина на грани и при этом я заявляю, что у нас огромная коррупция продолжается на всех основных направлениях".
https://www.youtube.com/watch?v=KtXH1JWkwj4&feature=emb_logo
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27.11.2020 01:39 Відповісти
жаль что этой корупции не видят те 73% что за Вовика проголосовали и те дятлы которые еще ведутся за ОПЗЖ ....
Весь мир уже кричит что такой корупции в стране еще небыло ни когда ..
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27.11.2020 01:51 Відповісти
У нас сейчас не коррупция в стране, а страна в коррупции и в дерьме по уши.
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27.11.2020 01:53 Відповісти
Гордон просто не успел прочесть вот это
"Событие, о котором стоит сказать. Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное - это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию", - написал Зеленский в своем телеграм-канале

Улыбаемся и машем. Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 1766 Радуемся на позитивной волне, а Гордон понимешь ли с какими-то глупостями, про какую-то коррупцию. Видосики Нелоха смотреть надо, нет у нас коррупции и вообще - всё зашибись. Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 4363
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27.11.2020 01:51 Відповісти
Я думаю что пора начинать садить слуг и начинать не как всегда со стрелочников а с самой верхушки ёлочки, со звездочки !!! Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 5413
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27.11.2020 01:44 Відповісти
Кто же его посадит, он же памятник для 73% дебильного населения и борец с мародером
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27.11.2020 04:57 Відповісти
А Зеля ещё на второй срок хочет ..А обещал -Я йду на один термін .....
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27.11.2020 05:18 Відповісти
Зеля не одного предвыборного обещания не выполнил. Так что, ясно было что не выполнит и этого и передумает.
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27.11.2020 09:12 Відповісти
Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 3526
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27.11.2020 05:36 Відповісти
Во им поприколу фигнёй страдать...
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27.11.2020 06:28 Відповісти
Далее последует заявление, что принятие Бюджета-2021 переноситься на День смеха - на 1 апреля 2021 года или как его ещё называют День дурака. И окончательно во втором чтении на знаковую для многих дату - 21 апреля.
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27.11.2020 07:07 Відповісти
21 год?какой курс тогда будет и это даже сейчас 200 евро тогда когда посибие у арабов (за это они горло преререзают и теракты устраивают) сирийцев и негров 900 евро ничего не делая
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27.11.2020 07:19 Відповісти
Може до того часу вас, виродків, і близько не буде!
Такі ж цинічні брехуни як і барига з підбарижниками.
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27.11.2020 07:28 Відповісти
от вас зелена юродива нечисть плющить
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27.11.2020 08:14 Відповісти
так був же уже кунець епохи бідності... нах тепер взагалі ті зарплати
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27.11.2020 08:13 Відповісти
зробіть це для міністрів , прокурорів, суддів ось буде крику. А народ витримає
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27.11.2020 08:32 Відповісти
Никто уже на шмарклю, и на зелёную плесень не надеется. Они сами только понты на весь мир колотят.
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27.11.2020 09:02 Відповісти
зато коболеву не убавили
ваши заявления о повышении з/п
уже сделали своё дело
цены выросли
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27.11.2020 09:37 Відповісти
Що вже й бумаги не хватає? Так печатайте на туалетній - двойна користь.
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27.11.2020 09:48 Відповісти
Зелёная плесень в очередной раз жидко обгадились. И, как обычно, себе в штаны.
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27.11.2020 10:28 Відповісти
А , что Вы все поверили Брехлу Зеленскому и его брехливой безграмотной банде , что с Нового года будет повышение пенсий и зарплат!! Наивные!! Мне вас очень жаль!! Зеленский вас всех очередной раз поимел!!
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27.11.2020 14:09 Відповісти
 
 