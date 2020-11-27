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Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС

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Ворог за добу двічі порушив режим

Упродовж минулої доби, 26 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет.

Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

"Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію і перебувають напоготові до негайного реагування на можливі виклики з боку супротивника", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу двічі порушив режим тиші на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Автор: Анастасія Потіха
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Точно,гибридная война-обстрелы есть,а боевых потерь-нет. Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8183
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27.11.2020 07:48 Відповісти
Війна іхтамнєтов з потєрьнєтамі.
Зебіли, що ви наробили?
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27.11.2020 07:52 Відповісти
Хорош уже нам втирать про режим прекращения огня, который и гроша ломаного не стоит.
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27.11.2020 07:59 Відповісти
Будем надеяться, что потерь действительно(!) нет.......
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27.11.2020 08:10 Відповісти
Нажаль втрати є. Ми кожен день втрачаємо свою гідність.
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27.11.2020 08:51 Відповісти
Що це за таке перемир'є , коли кожного дня дізнаємося про його порушення московськими виродками ?
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27.11.2020 09:42 Відповісти
Зелене ( гібридне). Коли українцям заборонено захищати Батьківщину, а загарбникам дозволено їх вбивати.
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27.11.2020 10:18 Відповісти
Алена Трофименко про бойові втрати зараз офіційно не повідомляють. а вони є
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27.11.2020 10:42 Відповісти
 
 