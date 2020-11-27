Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Упродовж минулої доби, 26 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет.

Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

"Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію і перебувають напоготові до негайного реагування на можливі виклики з боку супротивника", - повідомили в пресцентрі ОС.