Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну. ВIДЕО

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не має наміру йти у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна" 26 листопада.

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"Я готуюся далі рятувати країну і життя наших громадян. Ці чутки певні народні депутати певних політичних сил почали розпускати починаючи з першого мого дня на посаді міністра охорони здоров'я. Я займаюся реанімацією української медицини. Це те, чим я займаюся зараз, збираюся займатися через тиждень, через місяць, через пів року, через рік", - сказав міністр.

Як відомо, Степанов був призначений міністром охорони здоров'я 30 березня.

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