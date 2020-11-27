УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6849 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 276 82
МОЗ (3882) відставка (1203) Степанов Максим (2015)

Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не має наміру йти у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна" 26 листопада.

"Я готуюся далі рятувати країну і життя наших громадян. Ці чутки певні народні депутати певних політичних сил почали розпускати починаючи з першого мого дня на посаді міністра охорони здоров'я. Я займаюся реанімацією української медицини. Це те, чим я займаюся зараз, збираюся займатися через тиждень, через місяць, через пів року, через рік", - сказав міністр.

Як відомо, Степанов був призначений міністром охорони здоров'я 30 березня.

Також читайте: Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Спасайся кто может! Степанов готовится дальше страну спасать.
показати весь коментар
27.11.2020 07:56
+33
звучит, как угроза.
показати весь коментар
27.11.2020 07:59
+30
а кто будет спасать страну от Степанова???
показати весь коментар
27.11.2020 07:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасайся кто может! Степанов готовится дальше страну спасать.
показати весь коментар
27.11.2020 07:56 Відповісти
Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 5035
показати весь коментар
27.11.2020 08:01 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
показати весь коментар
27.11.2020 08:04 Відповісти
чувак из Славянска точно спасёт Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 4824
показати весь коментар
27.11.2020 08:07 Відповісти
Готовься,*****,вперед ногами...
показати весь коментар
27.11.2020 07:56 Відповісти
А что уже? Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 4476
Когда начинаем?
показати весь коментар
27.11.2020 07:58 Відповісти
а кто будет спасать страну от Степанова???
показати весь коментар
27.11.2020 07:58 Відповісти
Он внукам еще не наскирдовал. Готовьтесьдохнуть.
показати весь коментар
27.11.2020 07:58 Відповісти
Спасатель... Почти мессия.
показати весь коментар
27.11.2020 07:59 Відповісти
Степанов - особенно тупое полено ("Я выточал его из полена", как сказал Беня о "бубочке").
Сам, лично хочет ответить за убийство экономики Украины, все берет на себя.
Да на доброе здоровье, разве жалко?
В ОП перекрестились: слава труду, доброволец на отсидку нашелся. Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 8160
Срок то будет немалый, на "10 лет расстрела", как я понимаю.
показати весь коментар
27.11.2020 08:32 Відповісти
Там ще ляжко-резинове очко, сабакян - теж прои ділі ,а гідрант зелений взагалі на довічне лижі намазує.
показати весь коментар
27.11.2020 14:34 Відповісти
В нынешней власти любого можно проводить на "10 лет расстрела", дел за ними выше крыши.
Именно потому они так должны радоваться, что доброволец нашелся за них всех срок мотать.
показати весь коментар
27.11.2020 14:37 Відповісти
В юриспруденції принцип один за всіх ,якраз не працює ,працює друга частина всі за одного.
показати весь коментар
27.11.2020 14:41 Відповісти
Бетмен хренов.
показати весь коментар
27.11.2020 08:45 Відповісти
звучит, как угроза.
показати весь коментар
27.11.2020 07:59 Відповісти
Так наспасал, что больные умирают на порогах больниц
показати весь коментар
27.11.2020 08:00 Відповісти
Загруженных всего на 50 % с его слов)
показати весь коментар
27.11.2020 10:42 Відповісти
Он прав. От общей площади помещений.
показати весь коментар
27.11.2020 11:30 Відповісти
" И дальше спасать страну", все, нам - хана. Спасуна Зеля с утра угостил.
показати весь коментар
27.11.2020 08:01 Відповісти
пане,ви вже наспасали...,як може бути фахівцем особа яка не маї досвіду у сфері якою керує,від слова зовсім,як набридли ці невігласи нічого не розуміючі в тій сфері у якій працюють
показати весь коментар
27.11.2020 08:02 Відповісти
С таким спасателем никаких ЧП не надо. Сам всех убьет...
показати весь коментар
27.11.2020 08:02 Відповісти
Степанов, ты в курсе, что * Синдром Спасателя* - это психиатрический диагноз?
показати весь коментар
27.11.2020 08:03 Відповісти
Спасатель😝
показати весь коментар
27.11.2020 08:08 Відповісти
Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну - Цензор.НЕТ 4998
показати весь коментар
27.11.2020 08:10 Відповісти
О Мессия нарисовался..
Больные дома болеют.. Кому повезет госпитализируют.. А кому не повезет
Спаситель ты наш..
Люди мрут как мухи.. Умники одни.. Ну кому что отведено..
Е мае.. Так чо бегаешь на втек? Отведено... Откажитесь от оказания медпомощь совсем.. И посмотрим кому что отведено.. Эвлюционщики ** их налево..
показати весь коментар
27.11.2020 08:11 Відповісти
Тебе не повезло. Как же ты выжила?
показати весь коментар
27.11.2020 08:51 Відповісти
Російська рулетка з шансом вижити 99,8% (99,95% серед людей, що молодші 70 років). Страшне!
показати весь коментар
27.11.2020 12:26 Відповісти
А десь і більші шанси.
Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 407
показати весь коментар
27.11.2020 13:04 Відповісти
Якщо припинити списувати будь-які смерті на ковід, то виявиться, що від отруєння біляшами більше людей помирає, ніж від цієї "страшної хвороби".
показати весь коментар
27.11.2020 13:15 Відповісти
Будет спасать др последнего украинца.
показати весь коментар
27.11.2020 08:12 Відповісти
Надеюсь, не успеет!
показати весь коментар
27.11.2020 08:16 Відповісти
Ипучий-спасучий!!!
показати весь коментар
27.11.2020 08:13 Відповісти
Подозревал, что у него с головой ку-ку, но чтобы так критично...!!!
показати весь коментар
27.11.2020 08:15 Відповісти
Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 8061
показати весь коментар
27.11.2020 08:16 Відповісти
СТАТИСТ ты, а не спасатель!
показати весь коментар
27.11.2020 08:19 Відповісти
второе пришествие. только спаситель не совсем святой или совсем не святой
показати весь коментар
27.11.2020 08:20 Відповісти
Со Степановым можно прийти и к таким методам...


Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 1218
показати весь коментар
27.11.2020 08:23 Відповісти
Слоган месяца: Санитар Степашка - спасатель. Он наверное думает, что родственники тех, которых он своей трогательной заботой об их здоровье убил, забудут о его заслугах?
показати весь коментар
27.11.2020 08:27 Відповісти
Спасибо, Степанов.
Собственно говоря, никто и не сомневался, что ответственным за убийство экономики Украины сделают именно Вас.
Во-первых, Вы сами этого желаете.
А, во-вторых, напомню Вам, Степанов, что Вы не принадлежите к избранным, и это означает, что Вас можно и судить, и посадить на нары на срок очень хороший, столь хороший, что до конца жизни солнца не увидите.
И именно это и произийдет.
показати весь коментар
27.11.2020 08:29 Відповісти
Скажіть хто- небудь цьому ган... поганій людині - нехай піде і повіситься. Для України буде більше користі, аніж від всієї його діяльності
показати весь коментар
27.11.2020 08:34 Відповісти
Был у нас, в штате Виктория, Австралия, один такой "спасатель", фейковый профессор Саттон (Sutton). как штат Виктория перешел под администрацию (по факту) федералов, потому как бюджет не могли свести, не в одной Украине технический дефолт, знаете ли, так и исчез куда-то фейковый профессор, не слышно его и не видно.
Лично я так думаю, что в аспиранты подался он, диссертацию писать...
Я, собственно, к тому, что поскольку Степанов не принадлежит к избранным, то является он спокойно заменяемым, как прокладка, и тут, главное, чтобы не списали в утиль (не утилизировали)...
показати весь коментар
27.11.2020 08:35 Відповісти
Присмотритесь, нет ли его в Верховном Совете Украины, в партии "Слуга народа".
показати весь коментар
27.11.2020 08:54 Відповісти
СЗ. злі язики говорять, що він є кумом Палиці. і його криша сам Палиця з Ігорем Валерійовичем.
показати весь коментар
27.11.2020 10:20 Відповісти
А паравдивые языки утверждают, что жена Степанова, в день его назначения министром, именно день в день, открыла свою медицинскую фирму. И через неё идут разного рода заказы на антисептики и т.д. Совпадение?
показати весь коментар
27.11.2020 12:11 Відповісти
Спасибо,достаточно
показати весь коментар
27.11.2020 08:37 Відповісти
"Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну" - видно как ты спасаешь. Всё высшее руководство страны, кроме Шмыгаля, от вируса не уберёг, а о простых смертных и говорить нечего, 16 218 новых случаев COVID-19 подтверждают, что ты из зелёной команды.
показати весь коментар
27.11.2020 08:40 Відповісти
Оказывается, он только готовится
показати весь коментар
27.11.2020 08:45 Відповісти
т.е. еще не начинал
показати весь коментар
27.11.2020 08:46 Відповісти
Скорей бы вы ********* уже из страны. Вместе со своими 73% идиотов.
И зенеБлоха заберите нах.....
показати весь коментар
27.11.2020 08:47 Відповісти
Нет и ещп раз нет. Они не должны уехать дальше Аскольдова переулка в Киеве.
показати весь коментар
27.11.2020 08:53 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.

Домашний спасатель. Себя не уберег, а страну, лежа на кровати дома, будет спасать.
показати весь коментар
27.11.2020 08:51 Відповісти
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ!
Министр Охраны Здоровья косит под дурачка. Такое практикуют преступники.
показати весь коментар
27.11.2020 08:51 Відповісти
Спасатель ***. Скоро расскажет, что в Украине все хорошо, кислорода нет и он не нужен, и что лечиться от COVID нужно исключительно подорожником.
показати весь коментар
27.11.2020 08:57 Відповісти
До министра здравоохранения этот тип нигде в медицине не работал Медицинской практики зеро!
Закончить медвуз в 1998г и за 22 года ни разу не поработать врачом, это полная дисквалификация как медика.
Трудовая деятельность Степанова:
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов

"Спасатель" хренов
показати весь коментар
27.11.2020 09:17 Відповісти
Для зеленой ШАНТРАПЫ - это наилучшая рекомендация... Нужно набирать именно подобных дубов и профанов, чтобы главный профан, он же по диплому - "ЮРИСТ (и тоже с нулевым стажем по специальности) - МЕНЬШЕ КОМПЛЕКСОВАЛ...
показати весь коментар
29.11.2020 14:53 Відповісти
"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизни наших граждан." Степанов.

Все предельно понятно.
Либо мы - их, либо они - нас ... ))
показати весь коментар
27.11.2020 09:19 Відповісти
в отставку йому не на часі...скоро начнётся торговля вакцинами..у медиков и фармацевтов жнива
показати весь коментар
27.11.2020 09:25 Відповісти
точко і мітко. Жнива ідуть
показати весь коментар
27.11.2020 10:22 Відповісти
Спаситель, второе пришествие... Не тянет Степанов на эту роль...
показати весь коментар
27.11.2020 09:28 Відповісти
Спасатель, пора бы отчитаться за проделанную в течение 9 месяцев работу.
показати весь коментар
27.11.2020 09:32 Відповісти
А знает ли Степанов , как выживают семейные врачи , которые ходят на дом к больным, вообще в глаза не видели этих защитных костюмов.
На них просто не были закуплены данные средства защиты.
Они идут к потенциально заболевшему коронавирусом пациенту совершенно не защищенными.
Ах, нет! У них же есть «волшебные» маски и перчатки (которые, кстати говоря, тоже иногда приходится приобретать за свой счет).
Только какой толк от маски, если врач осматривает больного в непосредственной близости?!
Слушает его легкие, просматривает горло, меряет температуру.
И ежедневно такой врач посещает как минимум 5-7 пациентов на дому. Но кому это интересно? Кого волнуют вопросы заражения обычного врача?
Купили костюмы 20 штук на больницу - и хватит.
Кому не хватило, тому не повезло, пздц !
показати весь коментар
27.11.2020 09:35 Відповісти
"Кому не хватило, тому не повезло, пздц !" -тут якраз навпаки . Хто не одягав ,не встиг окунутись в атмосферу СО2 своїх "вихлопів". Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну - Цензор.НЕТ 6311
показати весь коментар
27.11.2020 14:39 Відповісти
Степашка, найдется такой себе тобой спасенньій гражданин, что тебе, ублюдку, просто свернет башку.
"Спасатель", мля, хренов.
показати весь коментар
27.11.2020 09:38 Відповісти
краще рятуй свою сраку!
показати весь коментар
27.11.2020 09:41 Відповісти
Если бы долбо_й_об понимал, что он долбо_й_об ...
показати весь коментар
27.11.2020 09:42 Відповісти
Объясните ему:
Спасая утопающего, не бросайте ему гирю.
Пожар не тушат керосином.
...
показати весь коментар
27.11.2020 09:46 Відповісти
Бетмен!
показати весь коментар
27.11.2020 09:50 Відповісти
Когда он успевает работать? С экранов тв не слазит.Все пиарится
показати весь коментар
27.11.2020 09:52 Відповісти
Він ще тільки готується. А потім як урятує.
показати весь коментар
27.11.2020 10:03 Відповісти
кирило з опу повідомив, що вони промахнулись з кислородом. і цей чувак вторить йому. Ну не дав кислороду Ігор Валерійович (реального). Напевне, щоб ходили і нюхали "запахи" починаючи а апу.
показати весь коментар
27.11.2020 10:31 Відповісти
дибіл з дибілів,що на вигляд ,що в словах
показати весь коментар
27.11.2020 10:46 Відповісти
Бездарность
показати весь коментар
27.11.2020 11:00 Відповісти
Он уже дохтор смерть или еще нет?))
показати весь коментар
27.11.2020 12:31 Відповісти
Навіщо нам вороги,якщо є такі міністри охорони здоров"я,повний пісець!
показати весь коментар
27.11.2020 13:58 Відповісти
Какой наглый пи... зарабатывает на пандемии довел страну до коллапса и вещает видосики.
показати весь коментар
27.11.2020 16:24 Відповісти
Спасіть Україну від Степанова
показати весь коментар
27.11.2020 19:23 Відповісти
Ах ти ж рятівник наш, матері твоїй ковінька, прутень тобі в гузню! Щоб тебе чорти в пеклі так рятували, нацюцюрник латаний!
показати весь коментар
27.11.2020 19:44 Відповісти
Он еще и угрожает!
показати весь коментар
27.11.2020 19:59 Відповісти
Интересно, о чем этот "спасатель" думал, начиная с марта, когда КОВИД-фонд закатывали в асфальт?
показати весь коментар
28.11.2020 12:53 Відповісти
Степанов: "Я готуюся далі рятувати країну і життя наших громадян." Джерело: https://censor.net/ua/v3233555
Краще б ти помер, гнида не освічена!
показати весь коментар
28.11.2020 12:54 Відповісти
Так это тупое ухмыляющееся ЧМО нас не хоронит, а оказывается, СПАСАЕТ??? Пародия на министра, как всё и все у зеленых...
показати весь коментар
29.11.2020 14:55 Відповісти
 
 