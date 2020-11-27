"Із локдауном усе дуже просто", - заступник голови ОП Тимошенко розповів, коли може бути ухвалено рішення про жорсткий карантин

Українська влада може ухвалити рішення чи запроваджувати локдаун у зв'язку з коронавірусом після третіх вихідних "карантину вихідного дня" (28-29 листопада).

Як інформуючи Цензор.НЕТ, про це він заявив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Щодо локдауну все дуже просто. Зараз у нас "карантин вихідного дня", він буде треті вихідні. Чого ми намагаємося досягти "карантином вихідного дня"? У нас почався різкий стрибок зростання захворюваності. Заповнюються лікарні, відкривають інші перепрофільовані лікарні, починають везти в інші місця, люди знімають на відео, як переповнені лікарні, викладають у соцмережі, не знаючи про те, що сусідня лікарня напівпорожня і туди тепер везуть усіх пацієнтів. Це ж теж така трохи накручена штука. Ми намагаємося збити темпи зростання, щоб стабілізувати ситуацію і за цей час збільшувати кількість ліжок, передусім – із киснем та іншим необхідним обладнанням. Повний локдаун, який багато хто обговорює, може він бути чи не може, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на "карантині вихідного дня". І будемо ухвалювати відповідні рішення", – сказав Тимошенко.



Він зазначив, що в питанні ймовірного локдауну радяться з місцевою владою.

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"Це рішення базується передусім на тому, які будуть темпи зростання захворюваності і заповнюваності лікарень. Тому що головне завдання локдауну – не просто закрити і щоб людям гірше жилося. Головне завдання в тому, щоб розірвати зв'язки, щоб у певний період люди менше одне з одним контактували і меншою була переносимість COVID-19 між людьми. Можна говорити про те, що ми витримаємо баланс під час ухвалення рішення. Тому що з одного боку – економіка, а з іншого боку – смерті людей. Економіка – це ж не просто слово, це життя людей... Тому тут потрібно буде зрозуміти, у який момент це зробити і в який спосіб. Якщо буде локдаун, ми вийдемо із цілковитою комунікацією, і вона буде заздалегідь", – сказав заступник глави ОПУ.

Нагадаємо, карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції в Україні запровадили 12 березня. З 11 травня в країні почали пом'якшувати обмеження. 20 травня Кабмін ввів так званий адаптивний карантин: регіональна влада отримала право самостійно послаблювати обмежувальні заходи за умови відповідності низці критеріїв. 11 листопада Кабмін скасував адаптивний карантин і до 30 листопада ввів по всій країні однакові обмеження, характерні для "помаранчевої" зони.

"Карантин вихідного дня" передбачає, що з 00.00 суботи до 00.00 понеділка в Україні будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Ресторани, кафе або інші заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос.

"Карантин вихідного дня" дасть можливість "зупинити хвилю коронавірусної хвороби", - вважає Степанов.

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