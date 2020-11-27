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"Із локдауном усе дуже просто", - заступник голови ОП Тимошенко розповів, коли може бути ухвалено рішення про жорсткий карантин

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українська влада може ухвалити рішення чи запроваджувати локдаун у зв'язку з коронавірусом після третіх вихідних "карантину вихідного дня" (28-29 листопада).

Як інформуючи Цензор.НЕТ, про це він заявив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Щодо локдауну все дуже просто. Зараз у нас "карантин вихідного дня", він буде треті вихідні. Чого ми намагаємося досягти "карантином вихідного дня"? У нас почався різкий стрибок зростання захворюваності. Заповнюються лікарні, відкривають інші перепрофільовані лікарні, починають везти в інші місця, люди знімають на відео, як переповнені лікарні, викладають у соцмережі, не знаючи про те, що сусідня лікарня напівпорожня і туди тепер везуть усіх пацієнтів. Це ж теж така трохи накручена штука. Ми намагаємося збити темпи зростання, щоб стабілізувати ситуацію і за цей час збільшувати кількість ліжок, передусім – із киснем та іншим необхідним обладнанням. Повний локдаун, який багато хто обговорює, може він бути чи не може, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на "карантині вихідного дня". І будемо ухвалювати відповідні рішення", – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що в питанні ймовірного локдауну радяться з місцевою владою.

Також читайте: В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали

"Це рішення базується передусім на тому, які будуть темпи зростання захворюваності і заповнюваності лікарень. Тому що головне завдання локдауну – не просто закрити і щоб людям гірше жилося. Головне завдання в тому, щоб розірвати зв'язки, щоб у певний період люди менше одне з одним контактували і меншою була переносимість COVID-19 між людьми. Можна говорити про те, що ми витримаємо баланс під час ухвалення рішення. Тому що з одного боку – економіка, а з іншого боку – смерті людей. Економіка – це ж не просто слово, це життя людей... Тому тут потрібно буде зрозуміти, у який момент це зробити і в який спосіб. Якщо буде локдаун, ми вийдемо із цілковитою комунікацією, і вона буде заздалегідь", – сказав заступник глави ОПУ.

Нагадаємо, карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції в Україні запровадили 12 березня. З 11 травня в країні почали пом'якшувати обмеження. 20 травня Кабмін ввів так званий адаптивний карантин: регіональна влада отримала право самостійно послаблювати обмежувальні заходи за умови відповідності низці критеріїв. 11 листопада Кабмін скасував адаптивний карантин і до 30 листопада ввів по всій країні однакові обмеження, характерні для "помаранчевої" зони.

"Карантин вихідного дня" передбачає, що з 00.00 суботи до 00.00 понеділка в Україні будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Ресторани, кафе або інші заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос.

"Карантин вихідного дня" дасть можливість "зупинити хвилю коронавірусної хвороби", - вважає Степанов.

Також читайте: Якщо не введемо локдаун, через два-три тижні будемо думати, як же класно було з 15 тис. хворих, - інфекціоніст Лапій

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 08:05
+10
Реально елементарну маску важко надіти я вчора був в 3 магазинах всюди без масок що продавці що покупці.... В одному ху...ло якесь кашляло без маски і ніхто йому нічого не сказав з продавців..
тому що в медіа постійно пости що маска не допомагає, але реально якщо влючити мізки то якщо пчихаешь і кашляешь гів.... далеко не летить а залишаеться на масці...
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27.11.2020 08:24
+6
Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями **********, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай. timeze2019.blogspot.com
показати весь коментар
27.11.2020 08:09
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Правила форума Рада форумчан
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
показати весь коментар
27.11.2020 08:05 Відповісти
Реально елементарну маску важко надіти я вчора був в 3 магазинах всюди без масок що продавці що покупці.... В одному ху...ло якесь кашляло без маски і ніхто йому нічого не сказав з продавців..
тому що в медіа постійно пости що маска не допомагає, але реально якщо влючити мізки то якщо пчихаешь і кашляешь гів.... далеко не летить а залишаеться на масці...
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27.11.2020 08:24 Відповісти
Только не надо плвторять слова Степановп что мы такме непослушные не носим как следует поэтому сколько больных,Маска защищает но все равно вирус попадает через предметы ручки дверей 100 % не уберегтись как ты не обливайся антисептиком но это не спасает,вся Европа даже на улицах с лета ходит в их и по 20 000 всё равно
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27.11.2020 08:51 Відповісти
Не суть в тому що не захворієш а суть в тому щоб не було раптово багато хворих, тому що не зможуть всіх взяти в лікарні і почнуть масово вмирати вдома...
Я також рахую що нах... та вакцинація безтолкова вакцина як і проти грипу, але в пік напливу хворих маски зменшують кількість заражених в даний момент
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27.11.2020 09:59 Відповісти
Нихера она не защищает от вируса, только от штрафов.
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27.11.2020 10:46 Відповісти
а нахер мне что то кому то говорить??? Что бы выстрелил в спину или ножа воткнул???
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27.11.2020 09:18 Відповісти
Нука, быстренько, а где это было? Ато у меня совершенно противоположные сведения.
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27.11.2020 10:45 Відповісти
Если бы ввели дистанционное обучение, то не было бы такого стремительного роста заболевания. Но популисты, очень не хотели проблем перед выборами с идиотами, которым некуда девать детей.
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27.11.2020 08:38 Відповісти
Бред сивой кобылы, самые уразливи завжди це щенки и дети до всех болезней. И тут появляется феноменальная брехня что этот ковидный вирус детей не трогает. Хотя ковид выявили еще в 59 году и иследуют его с тех пор, ежегодно он в статисике. Ну а в нашей жизни все может случиться , можно помереть и даже заболеть. Но эта не та причина по кторой жизнь надо прожить ховаясь по норам.
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27.11.2020 09:01 Відповісти
ну если у тебя жизнь длиной в 3 недели, как у амёбы - то может нахер так жить?)
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27.11.2020 10:07 Відповісти
Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями **********, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай. timeze2019.blogspot.com
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27.11.2020 08:09 Відповісти
или дыру в бюджете все проблемы а с локдауном еще все усубится на карантин он виновен списать на коронавирус
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27.11.2020 08:13 Відповісти
Все намного проще, он просто дебил.
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27.11.2020 08:35 Відповісти
А хто воно таке, ото кіріло тімашенка??? замзама по господарству ну і за сумісництвом дячок в мацковській секті рускаправаславних! чого це лайно випустили коментувати рішення державної ваги???
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27.11.2020 08:36 Відповісти
Це та кирило тімашенка, після розмови з якою, інша юля тімашенка проголосувала (разом зі своєю фракцією) за проект бюджету-21. Той самий бюджет, який називала "бюджетом катастрофи" за годину до цієї розмови...
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27.11.2020 08:51 Відповісти
Ага, у зеГниди всі в охфісі - презеденти, і можуть коментувати ситуацію в Україні. Не здивуюсь, якщо скоро в новинах будуть подавати мнєніє помощніків дєрьмака з клірингу: тьоті Раї і тьоті Клави.
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27.11.2020 08:55 Відповісти
Откуда столько идиотов на наши головы взялось?! А нах.. же вы тогда весной этот цирк устроили, даже из парков нас выгоняли?!
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27.11.2020 09:08 Відповісти
По локдауну всё очень просто- нужно просто перестать жрать
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27.11.2020 09:09 Відповісти
просто еще не вышли на плато - 30.000 под уровнем земли..
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27.11.2020 09:44 Відповісти
Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали
"Із локдауном усе дуже просто", - заступник голови ОП Тимошенко розповів, коли може бути ухвалено рішення про жорсткий карантин - Цензор.НЕТ 8460
А то договорятся, и придут на Майдан.
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27.11.2020 09:48 Відповісти
Офис простых решений-берутся самые неадекватные и из них выбирается худший
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27.11.2020 10:16 Відповісти
Если введут карантин то людям станет жить лучше! Полный локдаун!"Із локдауном усе дуже просто", - заступник голови ОП Тимошенко розповів, коли може бути ухвалено рішення про жорсткий карантин - Цензор.НЕТ 2136
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27.11.2020 10:23 Відповісти
 
 