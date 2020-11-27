В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали

В Україні станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, зафіксовані 16 218 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 843 людини, померли 192 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 069 осіб;

летальних випадків – 192;

одужало – 8 843 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 693 407 осіб;

одужало – 326 238 осіб;

летальних випадків – 11 909;

проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях", - розповів Степанов.







