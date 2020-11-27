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В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали

В Україні станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, зафіксовані 16 218 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 843 людини, померли 192 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

Також за минулу добу

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 693 407 осіб;
  • одужало – 326 238 осіб;
  • летальних випадків – 11 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали 01
В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
В общемировом рейтинге идиотов, ЗЕ и его коМанда точно войдут в финалисты: асфальтировать дороги за деньги короновирусного фонда, когда в стране лютует вирус - это просто эталонный случай феерического идиотизма, который точно войдет в учебники всего мира.
Кстати, население "73%" тоже мировой лидер в идиотизме: уничтожить экономику и цивилизованное будущее собственной страны, ради того, чтобы в интернете смотреть клёвые видосики со смешным актером - это очень сильная заявка на чемпионство.
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27.11.2020 08:22
+20
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 08:17
+15
Ковід, ковід, ковідниця,
Карантин мені вже сницця.
А мед. поміч ніяка,
Дай степашке копняка! (с) Підлога Маккартні

Запасайтесь колядками на праздники...
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27.11.2020 08:12
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т.е. "нарид муд.рый" во всем мире, ибо там точно так же тестируют?
ты хотел обосрать "зелебобов", но обосрался и сам))
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27.11.2020 12:42 Відповісти
Ні, не так тестують. В більшості країн разом із позитивним результатом тесту лабораторія також видає кількість циклів ампліфікації, при якому отримано цей результат.

Тому обісрався зараз ти.
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27.11.2020 12:58 Відповісти
А, ну то к Стебанову тогда.
Илон Маск, гад вообще сделал 4 теста в одно время в том же месте и..... 50 - 50 % получил. полуболен типо)
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27.11.2020 13:25 Відповісти
при зеленому ваві це щє не рекорд а досягнення...
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27.11.2020 10:09 Відповісти
все вместе!

вырубаем рашабота Rijal Stranger! В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 345
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27.11.2020 11:51 Відповісти
как говорит степанов, половина коек все равно свободна..., так что не страшно, сколько бы заболевших не случилось, половина всегда наша, это вселяет: 1-ое - оптимизм, 2-е - сомнения во вменяемости рассказчика...
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27.11.2020 12:02 Відповісти
Ну во-первых , я думаю что статистика , не правдивая , не 16000 , а в два раза больше В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 4718 Во -вторых , в Украине до сих пор в транспорте расплачиваются деньгами , наличкой В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 3705 Плюс переполненный транспорт , плюс на лицо гражданский конфликт , одни хотят носить маски и карантин , другим все пофигу , В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 4290 , как то так , и что с этим делать , в феодальном государстве , при слабой центральной власти , хрен его знает , как то так В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали - Цензор.НЕТ 5488
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27.11.2020 14:56 Відповісти
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