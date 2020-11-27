УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6849 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
967 8
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 листопада у світі зареєстрували 541 433 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 962 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 61 309 218 випадків інфікування, з них 541 433 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 437 845 осіб, з них 10 962 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 42,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Також читайте: Кількість хворих на COVID-19 значно вища за офіційну статистику, - Голубовська

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн 02

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-м в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою виявилися Італія, РФ, Німеччина, Велика Британія і Польща.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В США резкое падение с 200 до 100 тыс.
показати весь коментар
27.11.2020 08:26 Відповісти
число критических пациентов не изменилось. всё те же 177 человек.
вопрос - кто умер?
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 437 тыс. человек, число заболевших превысило 61,3 млн - Цензор.НЕТ 8028
показати весь коментар
27.11.2020 08:28 Відповісти
Да с этим пунктом похоже вообще не парятся, поставили вчерашние 177, хотя понятно что такой цифры быть не может если смертность выше.
показати весь коментар
27.11.2020 08:33 Відповісти
цифры скоро вообще будут повторятся - по теории вероятности кончено)
показати весь коментар
27.11.2020 09:50 Відповісти
от алко в год помирает три млн, он курения семь.
и ничего, никакого локдауна.
показати весь коментар
27.11.2020 08:45 Відповісти
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30
Суд в Португалії визнав, що плр-тести є нікчемними в діагностуванні "ковід-19".
Уся ця статистика така ж нікчемна. Пуста фальшивка, яку поспіхом ковтає "мудрий нарід".
показати весь коментар
27.11.2020 09:54 Відповісти
Дебилы постили, что ТОЛЬЕО 4000 жертв, напомнить картинку ? А теперь поют вообще какую то дибильную чушь про алкоголь и курение.
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн - Цензор.НЕТ 4508
показати весь коментар
27.11.2020 10:32 Відповісти
 
 