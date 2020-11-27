Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 27 листопада у світі зареєстрували 541 433 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 962 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 61 309 218 випадків інфікування, з них 541 433 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 437 845 осіб, з них 10 962 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 42,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-м в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою виявилися Італія, РФ, Німеччина, Велика Британія і Польща.
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вопрос - кто умер?
и ничего, никакого локдауна.
Суд в Португалії визнав, що плр-тести є нікчемними в діагностуванні "ковід-19".
Уся ця статистика така ж нікчемна. Пуста фальшивка, яку поспіхом ковтає "мудрий нарід".