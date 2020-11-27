США в ОБСЄ: Ми розглядаємо окупацію Росією Криму як ключовий елемент її агресії

Конфлікт в Україні, який почала і підживлює РФ, не обмежується Донбасом, а й стосується окупації Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні.

"Конфлікт в Україні не обмежується Донбасом. У Криму російська окупаційна влада продовжує утискати, переслідувати та арештовувати активістів, журналістів і членів громадянського суспільства лише за те, що вони реалізують свої права на мирні зібрання чи свободу вираження поглядів чи релігії", - заявив він.

Очільник місії США при ОБСЄ засудив політично вмотивовані переслідування та арешти в окупованому Криму, а також мілітаризацію Росією Кримського півострова, Чорного та Азовського морів.

"Наближаючись до Ради міністрів наступного тижня, ми підтверджуємо, що Крим — це Україна. Сполучені Штати розглядають окупацію Росією Криму, підкріплену фіктивним референдумом, як ключовий елемент її агресії, що триває проти суверенного сусіда", - заявив Гілмор.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати очікують, що Міністерська рада ОБСЄ, яка відбудеться 3-4 грудня, приділить вагому увагу конфлікту в Україні, який розпочала та підживлює Росія.