США в ОБСЄ: Ми розглядаємо окупацію Росією Криму як ключовий елемент її агресії
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Конфлікт в Україні, який почала і підживлює РФ, не обмежується Донбасом, а й стосується окупації Росією Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні.
"Конфлікт в Україні не обмежується Донбасом. У Криму російська окупаційна влада продовжує утискати, переслідувати та арештовувати активістів, журналістів і членів громадянського суспільства лише за те, що вони реалізують свої права на мирні зібрання чи свободу вираження поглядів чи релігії", - заявив він.
Очільник місії США при ОБСЄ засудив політично вмотивовані переслідування та арешти в окупованому Криму, а також мілітаризацію Росією Кримського півострова, Чорного та Азовського морів.
"Наближаючись до Ради міністрів наступного тижня, ми підтверджуємо, що Крим — це Україна. Сполучені Штати розглядають окупацію Росією Криму, підкріплену фіктивним референдумом, як ключовий елемент її агресії, що триває проти суверенного сусіда", - заявив Гілмор.
Як повідомлялося, Сполучені Штати очікують, що Міністерська рада ОБСЄ, яка відбудеться 3-4 грудня, приділить вагому увагу конфлікту в Україні, який розпочала та підживлює Росія.
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он расплатился потерей ближайших верных союзников - Украины, а теперь и Беларуси.
Врагами стали и Армения, и Азербайджан. Натовская Турция опустила Россию в Карабахе, и кремль утёрся, признав за Азербайджаном право выбирать союзников (Турцию).
Украина всё равно сближается с НАТО семимильными шагами: НАТО принимает Украину тоже гибридным способом - работает принцип "ехать", а не формальные "шашечки".
Путин просто дебил.
Трамп іде з посади з ганьбою.
Англия прекращает производство автомобилей с ДВС
и переходит на электрику с 2030 года, и другие страны приняли подобные решения.
Так что вы там латайте свои "жигули" - вам ещё долго на них ездить.
Он сказал. что США НАРАЩИВАЮТ закупку российской нефти