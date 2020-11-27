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США в ОБСЄ: Ми розглядаємо окупацію Росією Криму як ключовий елемент її агресії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

США в ОБСЄ: Ми розглядаємо окупацію Росією Криму як ключовий елемент її агресії

Конфлікт в Україні, який почала і підживлює РФ, не обмежується Донбасом, а й стосується окупації Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні.

"Конфлікт в Україні не обмежується Донбасом. У Криму російська окупаційна влада продовжує утискати, переслідувати та арештовувати активістів, журналістів і членів громадянського суспільства лише за те, що вони реалізують свої права на мирні зібрання чи свободу вираження поглядів чи релігії", - заявив він.

Очільник місії США при ОБСЄ засудив політично вмотивовані переслідування та арешти в окупованому Криму, а також мілітаризацію Росією Кримського півострова, Чорного та Азовського морів.

"Наближаючись до Ради міністрів наступного тижня, ми підтверджуємо, що Крим — це Україна. Сполучені Штати розглядають окупацію Росією Криму, підкріплену фіктивним референдумом, як ключовий елемент її агресії, що триває проти суверенного сусіда", - заявив Гілмор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму 110 осіб утримуються за ґратами з політичних мотивів, - правозахисники

Як повідомлялося, Сполучені Штати очікують, що Міністерська рада ОБСЄ, яка відбудеться 3-4 грудня, приділить вагому увагу конфлікту в Україні, який розпочала та підживлює Росія.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Нужно принять изменения в Конституцию Украины. крым должен фигурировать как Симферопольская область. А город севаштополь должен быть признан районным центром!!! США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии - Цензор.НЕТ 3589
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27.11.2020 08:41
+7
Но-но, не приуменьшайте значение моей малой родины! Я родилась в КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ и так оно и должно быть, без всяких автономий. А Севастополь должен быть лишен особого статуса. Вот и весь компот. Но совершенно справедливо, это должно быть проведено через парламент.
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27.11.2020 09:14
+5
кацапы они такие кацапы - ты прав смыцькый...
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27.11.2020 09:20
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Нужно принять изменения в Конституцию Украины. крым должен фигурировать как Симферопольская область. А город севаштополь должен быть признан районным центром!!! США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии - Цензор.НЕТ 3589
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27.11.2020 08:41 Відповісти
Но-но, не приуменьшайте значение моей малой родины! Я родилась в КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ и так оно и должно быть, без всяких автономий. А Севастополь должен быть лишен особого статуса. Вот и весь компот. Но совершенно справедливо, это должно быть проведено через парламент.
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27.11.2020 09:14 Відповісти
Підтримую. А ще краще назвати цю область Кримсько-Тарарською і записати в Конституції, що повертаються землі з татарами, а окупанти і їх посібники-поліцаї - геть в Московію!!!
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27.11.2020 09:15 Відповісти
У путина отстутствует стратегическое мышление: за краткосросную хуцпу с Крымом
он расплатился потерей ближайших верных союзников - Украины, а теперь и Беларуси.
Врагами стали и Армения, и Азербайджан. Натовская Турция опустила Россию в Карабахе, и кремль утёрся, признав за Азербайджаном право выбирать союзников (Турцию).
Украина всё равно сближается с НАТО семимильными шагами: НАТО принимает Украину тоже гибридным способом - работает принцип "ехать", а не формальные "шашечки".
Путин просто дебил.
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27.11.2020 08:48 Відповісти
Американці підтримують народ України, розуміючи, що країну зараз очолюють зрадники.
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27.11.2020 08:55 Відповісти
Бо американці самі скуштували шо воно таке - бути очолюваним зрадником.
Трамп іде з посади з ганьбою.
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27.11.2020 09:31 Відповісти
Якби ви падлюки не всунули свого носа в 2014 році у внутрішні справи України - нічого б цього не було!
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27.11.2020 08:57 Відповісти
кацапы они такие кацапы - ты прав смыцькый...
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27.11.2020 09:20 Відповісти
США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии, а ОБСЕ говорит,что Россия больше выступает как наблюдатель,а не агрессор и что даже Президент Украины пытается посмотреть в глаза главному наблюдателю с кооператива "Озеро" США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии - Цензор.НЕТ 3770
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27.11.2020 09:01 Відповісти
ОБСЕ на подсосе у кремля и заглядьівают путину во все места.
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27.11.2020 09:32 Відповісти
Давите Россию экономически, санкциями, скоро она развалится. Уже Российская Дума в третьем чтении утвердила проект закона, который продлевает "заморозку" накопительной части пенсии россиян. Пенсионные накопления россиян будут заморожены как минимум на 3 ближайших года до конца 2023 г. Развал России где-то близок
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27.11.2020 10:09 Відповісти
США свои стратегические запасы открыло, потому что скоро нефть некуда будет девать.
Англия прекращает производство автомобилей с ДВС
и переходит на электрику с 2030 года, и другие страны приняли подобные решения.
Так что вы там латайте свои "жигули" - вам ещё долго на них ездить.
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27.11.2020 10:50 Відповісти
Кремлёвский бот самоустранился.
Он сказал. что США НАРАЩИВАЮТ закупку российской нефти
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27.11.2020 10:53 Відповісти
Ти відкрив йому очі і він напевно застрелився
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27.11.2020 12:17 Відповісти
Чому в цій темі так мало кацапів ,як думаєте?
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27.11.2020 20:00 Відповісти
 
 