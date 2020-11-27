ЄС в ОБСЄ: Росія має терміново надати Червоному Хресту доступ в ОРДЛО

Євросоюз закликає Росію проявити конструктивний підхід на переговорах у Тристоронній контактній групі (ТКГ), а також надати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до утримуваним особам на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знову закликаємо Росію продемонструвати конструктивний підхід у ТКГ. Україна вже продемонструвала свою готовність рухатись вперед щодо 4 ділянок розведення та 19 ділянок розмінування. Також необхідно терміново надати МКЧХ доступ до утримуваних осіб у непідконтрольних уряду районах, як це зроблено у районах, контрольованих українським урядом", - зазначається у заяві.

В ЄС також закликали Росію негайно припинити розпалювання конфлікту на Донбасі шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням, які вона підтримує, а також висловили стурбування присутності російської військової техніки та персоналу на непідконтрольних уряду територіях України.

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В ЄС нагадали, що тривалість економічних санкцій ЄС проти Росії залишається чітко прив’язаною до повної реалізації Мінських домовленостей.