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ЄС в ОБСЄ: Росія має терміново надати Червоному Хресту доступ в ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

ЄС в ОБСЄ: Росія має терміново надати Червоному Хресту доступ в ОРДЛО

Євросоюз закликає Росію проявити конструктивний підхід на переговорах у Тристоронній контактній групі (ТКГ), а також надати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до утримуваним особам на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знову закликаємо Росію продемонструвати конструктивний підхід у ТКГ. Україна вже продемонструвала свою готовність рухатись вперед щодо 4 ділянок розведення та 19 ділянок розмінування. Також необхідно терміново надати МКЧХ доступ до утримуваних осіб у непідконтрольних уряду районах, як це зроблено у районах, контрольованих українським урядом", - зазначається у заяві.

В ЄС також закликали Росію негайно припинити розпалювання конфлікту на Донбасі шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням, які вона підтримує, а також висловили стурбування присутності російської військової техніки та персоналу на непідконтрольних уряду територіях України.

Також читайте: США в ОБСЄ: Ми розглядаємо окупацію Росією Криму як ключовий елемент її агресії

В ЄС нагадали, що тривалість економічних санкцій ЄС проти Росії залишається чітко прив’язаною до повної реалізації Мінських домовленостей.

Автор: Анастасія Потіха
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Так з ЛДНР і домовляйтесь............. ЕС в ОБСЕ: Россия должна срочно предоставить Красному Кресту доступ в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1767
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27.11.2020 08:59 Відповісти
Що таке лднр? Це де?
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27.11.2020 10:28 Відповісти
Призывалка ещё не устала за 6 лет?
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27.11.2020 09:03 Відповісти
ну я те зделаю!!
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27.11.2020 09:12 Відповісти
А навіщо якийсь "Червоний хрест" в Раю зємном, як ця клоака в рос.ЗМІ описується? ЄС в ОБСЄ: Росія має терміново надати Червоному Хресту доступ в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6417
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27.11.2020 09:17 Відповісти
Ответ Евросоюзу:
ЄС в ОБСЄ: Росія має терміново надати Червоному Хресту доступ в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6616
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27.11.2020 09:32 Відповісти
кармильцы всего прагрессивнага человечества не нуждаются в подачках
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27.11.2020 09:46 Відповісти
 
 