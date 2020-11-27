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Поліцейські отримали на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого року, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Поліцейські отримали на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого року, - МВС

Цього року, порівняно з минулим, поліцейські отримали на 54% більше повідомлень і заяв про факти домашнього насильства.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павличенко на пресбрифінгу, присвяченому проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії "16 днів проти насильства", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього року, порівняно з минулим, поліцейськими отримано на 54% більше заяв та повідомлень про факти домашнього насильства, було складено на 27% більше протоколів про адміністративне правопорушення, було винесено в 5 разів більше термінових заборонених приписів та взято на облік на 22% більше кривдників", - розповіла Павличенко.

За її словами, це є свідченням не тільки зміни підходів у боротьбі з домашнім насильством, а також постійного навчання підрозділів МВС, залучення різних підрозділів до протидії та запобігання домашнього насильства з-поміж підрозділів Національної поліції, а також - свідченням готовності суспільства відкрито говорити на цю тему.

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"Дійсно, карантин, який був спричинений пандемією COVID-19 ще більше оголив проблему домашнього насильства. І в таких умовах Міністерство внутрішніх справ дещо переглянуло підходи до запобігання та протидії цьому явищу", - додала Павличенко.

Вона розповіла про заходи, які застосовують правоохоронні органи для протидії домашньому насильству, зокрема, збільшено кількість спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства.

За її словами, сьогодні їх 54 по всій країні. При цьому, зауважила Павличенко, до реагування на випадки домашнього насильства залучаються й інші підрозділи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
А я думаю, чего она такая грустная ходит Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 3761
Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 5791
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27.11.2020 09:09
+1
Із скарги: Чоловік не ходить на роботу а постійно мене пи*дить. )
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27.11.2020 09:49
+1
Почему картинка с мужским кулаком а женщины разве агрессивны не бывают?
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27.11.2020 10:01
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А я думаю, чего она такая грустная ходит Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 3761
Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД - Цензор.НЕТ 5791
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27.11.2020 09:09 Відповісти
мамуриму вообще в 4руки/4ноги избивали. Ленка в это время дома зализывала раны
Поліцейські отримали на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого року, - МВС - Цензор.НЕТ 4809
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27.11.2020 12:31 Відповісти
и у меня намедни сосед насрал на коврик так к комуж обращаца как не в милицию?
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27.11.2020 09:20 Відповісти
Обратитесь в магазин "Спорттовары". По чём там биты.
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27.11.2020 09:27 Відповісти
Сделайте людей ещё беднее, и получите насилие не только дома, ссуки зелёные.
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27.11.2020 09:26 Відповісти
Не просто беднее, а еще и закрыть по домам в жесткий карантин, где у них не будет на кого выплеснуть весь негатив кроме как на своих сожителях
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27.11.2020 09:32 Відповісти
Ждем цифры 73% с тяжелым исходом
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27.11.2020 09:30 Відповісти
У ізолянта ковід на лиці.
Два тижні часу треба на синці.
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27.11.2020 09:30 Відповісти
І надалі цей спосіб віджиму майна буде процвітати ще більше.
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27.11.2020 09:34 Відповісти
Із скарги: Чоловік не ходить на роботу а постійно мене пи*дить. )
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27.11.2020 09:49 Відповісти
Почему картинка с мужским кулаком а женщины разве агрессивны не бывают?
показати весь коментар
27.11.2020 10:01 Відповісти
 
 