Заборгованості з виплат лікарняних немає. Ситуація у Фонді соцстрахування контрольована, - Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила про відсутність заборгованості з виплати лікарняних Фондом соціального страхування України.

Про це вона сказала в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді немає ніякої заборгованості за лікарняними листками. Контрольована ситуація у Фонді соціального страхування. Всі виплати йдуть вчасно", - зазначила Лазебна.

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