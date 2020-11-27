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Заборгованості з виплат лікарняних немає. Ситуація у Фонді соцстрахування контрольована, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заборгованості з виплат лікарняних немає. Ситуація у Фонді соцстрахування контрольована, - Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила про відсутність заборгованості з виплати лікарняних Фондом соціального страхування України.

Про це вона сказала в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді немає ніякої заборгованості за лікарняними листками. Контрольована ситуація у Фонді соціального страхування. Всі виплати йдуть вчасно", - зазначила Лазебна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати пенсій за грудень розпочнуться без затримок, - Лазебна

Автор: Наталя Джума
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Контролируемый хаос.
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27.11.2020 09:19 Відповісти
раньше, при барыге Вальцмане, мы и мечтать о таком не могли!
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27.11.2020 09:20 Відповісти
 
 