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Заборгованості з виплат лікарняних немає. Ситуація у Фонді соцстрахування контрольована, - Мінсоцполітики
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила про відсутність заборгованості з виплати лікарняних Фондом соціального страхування України.
Про це вона сказала в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Насправді немає ніякої заборгованості за лікарняними листками. Контрольована ситуація у Фонді соціального страхування. Всі виплати йдуть вчасно", - зазначила Лазебна.
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Garry Grant
показати весь коментар27.11.2020 09:19 Відповісти Мені подобається 1
Гептимирон
показати весь коментар27.11.2020 09:20 Відповісти Мені подобається 0
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