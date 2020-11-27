УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13175 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
3 202 31
програма (97) Університет (134) Донбас (21733) Євросоюз (7058) грант (38)

Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (адміністрація нині розташовується у Старобільську) шукає шляхи примирення на Донбасі. Там навчатимуть знаходити спільну мову людей з відмінними поглядами, проводити тренінги з безконфліктної поведінки. І це лише частина грантового проєкту, який оцінили в 1,5 мільйона євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про проєкт "Вільному радіо" розповів його керівник, голова вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталій Курило.

"Інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процеси примирення і встановлення миру" - це спільний проєкт Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Луганського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти. Він розрахований на 3 роки.

Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході 01

Загальна сума фінансування - 1 582 841 євро. Це гроші Євросоюзу. У конкурсі проєктів "Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на сході України" кілька вишів, які переїхали з окупованої території, отримали 10 мільйонів євро. Найбільший грант виграв університет імені Шевченка.

Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході 02

"Ми запропонували європейцям свою ідею. Ретельно прописали проєкт, провели соціологічне дослідження настроїв людей. Також були переможці з Донеччини - з Краматорська, Маріуполя", - згадує Віталій Курило.

Мета проєкту - створити низку освітньо-психологічних програм для жителів області, а також поліпшити умови для студентів та викладачів університету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 30 тисяч сімей зможуть придбати житло за новою програмою в 2021 р., - глава Мінфіну Марченко

"Суть у тому, що викладачі спільно зі студентами та вчителями розробили такі програми, щоб якомога більше освітян пройшли навчання та надалі працювали з населенням області. У першу чергу, щодо пошуку "точок дотику" людей з різними поглядами, в перспективі - з людьми з "тієї сторони" (окуповані території. - Ред.), коли ми возз’єднаємось. Це передбачає також наукову роботу, тренінги, семінари. Насамперед це психологія, педагогіка, соціальна педагогіка", - розповідає керівник проєкту.

Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході 03

Наразі в межах проєкту вже розпочали ремонтні роботи у гуртожитку університету в Рубіжному. Оновлюють і навчальні приміщення, утеплюють будівлю вишу, згодом закуплять комп’ютери та іншу офісну техніку. Також створять мережу з 6 навчальних центрів (Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Кремінна, Лисичанськ, Полтава) та 10 центрів професійного розвитку педагогічних працівників у громадах області (Старобільськ, Кремінна, Лисичанськ, Білокуракине, Сватове, Біловодськ, Троїцьк, Новоайдар, Новопсков, Станиця Луганська).

Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході 04

Саме на базі університету має з’явитися центр психологічного відновлення та адаптації, лабораторія розвитку творчих навичок, центр розвитку карʼєри, інформаційний центр та центр інклюзивної освіти. Там проводитимуть різноманітні тренінги, жителі області зможуть отримати психологічну допомогу, пройти профорієнтацію чи перенавчання.

Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході 05
Фото: пресслужба ЛНУ ім. Шевченка

"Активних учасників проєкту буде приблизно 150. Їх ми вже визначили. Це вчителі та студенти-майбутні педагоги. А вони вже будуть працювати з великою кількістю людей - батьками, дітьми", - додає Курило.

Зазначимо, перший і поки єдиний конкурс "Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на сході України" оголосили наприкінці 2018 року. У 2019-му визначили переможців, реалізовувати проєкти почали у 2020-му. Гроші також отримали:

- ГО "Центр розвитку філології" (Бахмут) - 747 112 євро;

- Луганський державний медичний університет - 894 297 євро;

- Спільний проєкт Інституту вищої освіти НАПН України, Донецького державного університету управління, Луганського національного аграрного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля - 1 486 830 євро;

- Спільний проєкт Донецького національного технічного університету та Покровської міської ради - 809 283 євро;

- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського - 810 000 євро:

- Спільний проєкт Донецького державного університету управління, Донецького юридичного інституту МВС України та Маріупольської міської ради - 1 280 050 євро;

- Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка - 898 910 євро;

- Донбаська національна академія будівництва і архітектури - 879 793 євро.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4102
показати весь коментар
27.11.2020 09:42
+8
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке.
------------------------------------
Это только мне смешно? Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4322 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4369
показати весь коментар
27.11.2020 09:45
+6
гроші у нікуди...
показати весь коментар
27.11.2020 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4102
показати весь коментар
27.11.2020 09:42 Відповісти
Дед давно ласты склеил в нищете,скрутив напоследок дулю проклятым гейропейцам)
показати весь коментар
27.11.2020 09:46 Відповісти
вот такие постановочные фотки как раз делали пропагандоны РФ, чтобы такие ольгинские тролли как ты их распространяли, вызывая ненависть внутри Украины.
Мрази вы и в любом случае гореть вам в аду.
А ЛДПИ - молодцы, очень правильный подход.
Дорогу осилит идущий. и НАШУ ЛУГАНЩИНУ мы РОССИИ не отдадим!
Потому что Луганщина - это Украина!!
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 6052
показати весь коментар
27.11.2020 10:19 Відповісти
тоже постановочная фотка?
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 491
показати весь коментар
27.11.2020 10:23 Відповісти
Під військову українську техніку теж ольгінські тролі лягали? Росія там , звісно, попрацювала, але зерна падали в добрий грунт.
показати весь коментар
27.11.2020 11:38 Відповісти
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 1826 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 5217 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 7936
показати весь коментар
27.11.2020 09:43 Відповісти
гроші у нікуди...
показати весь коментар
27.11.2020 09:43 Відповісти
Почему в никуда? Так не бывает. Обязательно кто то получает бенефиты какие то.В данном случае это судя по всему руководство ЛНУ.
показати весь коментар
27.11.2020 09:46 Відповісти
ну это да - здесь без слов...
показати весь коментар
27.11.2020 12:07 Відповісти
ну ничо,не дадут схлопнуться универу...тоже немаловажно,шоб потом с нуля не начинать
показати весь коментар
27.11.2020 09:47 Відповісти
Деньги на ветер. Как можно примириться с сепарьем,коллаборантами и манкуртами?
показати весь коментар
27.11.2020 09:45 Відповісти
Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке.
------------------------------------
Это только мне смешно? Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4322 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4369
показати весь коментар
27.11.2020 09:45 Відповісти
Мне тоже.Потому что деньги закончатся гораздо раньше
показати весь коментар
27.11.2020 09:47 Відповісти
так зато понятно,что раньше трех лет-нечего и ожидать реинтеграции. Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 2338
а не то шо макарыч кравчукча ото гутарить
показати весь коментар
27.11.2020 09:49 Відповісти
А объясни - зачем это нам с тобой надо?
показати весь коментар
27.11.2020 09:53 Відповісти
а нам и не дают...а преподовкоторые не сепары,которые переехали на неоккупированную территорию-их как то надо кормить?так лучше так,чем напрямую из бюджета.
показати весь коментар
27.11.2020 10:19 Відповісти
Гыг. Ты меня порой просто удивляешь. Прочитай еще раз - куда и на кого планируется потратить деньги. Тут ни бюджет ни зарплата преподавателей ни при чем. В двух словах - на деньги ЕС будут учить детишек сепаров в тепличных условиях, которые будут даже лучше. чем в самой Украине. Тебя такое устраивает?
показати весь коментар
27.11.2020 10:30 Відповісти
меня устраивает,когда любящие свою страну преподы готовят таких же студентов.
если их образовательный уровень будет выше быдла-это уже луч света в туннеле.
другого пути нет,только время,воспитание и образование.
не желающих обучаться и воспитываться никто насильно не держит-рашка рядом.
такими кусками территории и частями народа нельзя разбрасываться.ибо в какое то время и тебя бросят
показати весь коментар
27.11.2020 10:44 Відповісти
Рассказываю Сюжет из "Антизомби". Три выпускника Харьковского университета гражданской защиты успешно отучились, вернулись в Донецк и приняли присягу ДНР. Хотя ранее присягали народу Украины. Ну и как тебе такое "воспитание".
показати весь коментар
27.11.2020 10:50 Відповісти
университет не занимается отдельными балалайками,или балалаечниками.его задача в общем поднять уровень небыдлячества.неужели не ясно,что и в остальных вузах Украины достаточно сепаров выпускается?и шо даже в раиське вузы иногда выпускают нормальных людей? Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 2567
другого населения донбассу никто не предоставит (разве что как в раиське,запустить таджиков).надо работать с тем,что есть.бо любые понаехалы будут хуже,чем коренное население.
показати весь коментар
27.11.2020 10:57 Відповісти
проблема в том, что война идет с 2014 года. Седьмой год. Как думаешь сколько там осталось сторонников Украины? Не может быть реинтеграции без фильтрации и проверки на лояльность. А покупать лояльность жто путь в некуда - "сколько волка не корми..."
показати весь коментар
27.11.2020 12:28 Відповісти
Ось ці ублюдочні мармизи
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 3113

"Как пояснил Евгений Овчинников, учился он на "временно подконтрольной Украине территории, и решил продолжать работу здесь (в ДНР), на своей земле". Аналогичная мотивация - вернуться в родной город, к родителям - была у Крыжановской и Волошина. "
"В университете подтвердили, что трое молодых людей действительно были курсантами и приняли присягу, больше комментариев вуз не дает. "
показати весь коментар
28.11.2020 06:24 Відповісти
ну хоть кому-то будет что кушать в тяжелое зеленое время
показати весь коментар
27.11.2020 09:46 Відповісти
Красота! Тебе дали по морде, выгнали с хаты и ты уехал к родне, чтобы не прибили и с голоду не подох. А теперь ты на деньги, которые нашли родственники, покупаешь бухла, закуски и приглашаешь этих обидчиков бесконфликтно "реинтегрироваться" , но на жилплощади родственников Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 1768?
Считаю, что люди, которые не поддерживают территориальную целостность Украины и не считают Россию страной агрессорам не имеют право учиться в наших учебных заведениях
показати весь коментар
27.11.2020 09:52 Відповісти
Ну, большинство проблем Украины от уровня образования населения.
Наплодили университетов на базе техникумов механизации - получили поколение зебилов.
В считающих себя ведущими киевских вузах ситуация тоже плачевная.
Могилянка - вообще пародия на вуз, в кгу избирают ректоров человека, диплом которого не подтвердит ни один западный вуз.
Катастрофа.
показати весь коментар
27.11.2020 09:59 Відповісти
Деньги ЕС девать некуда, что ли? Для того, чтобы поменять взгляды тех, кто 7 лет кормится роSSийской пропагандой, не хватит ни денег, ни жизни. Мои родственники, вроде и не полный отстой, а уверяют меня, что это американцы воюют с роSSией на нашей территории за сферу влияния на Украину. А украинская Армия, как бы путается под ногами, попадая под перекрестный огонь. Ну, вы видали таких прип**денных?!! И таких абсолютное большинство. Права была Тимошенко, там должна быть резервация, обнесенная колючей проволокой с напряжением 380 В и забор до небес, чтобы ракеты не перелетали.
показати весь коментар
27.11.2020 10:02 Відповісти
піліть бабло і кормити - фінансувати рузьгє защітнігав...
показати весь коментар
27.11.2020 10:02 Відповісти
ого, сколько ольгинской тролятины набежало.
Значит, хорошие сапоги, надо брать.
(С)
показати весь коментар
27.11.2020 10:21 Відповісти
беляков ты?
Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході - Цензор.НЕТ 2843
показати весь коментар
27.11.2020 10:28 Відповісти
Може хоч мову державну вивчать .
показати весь коментар
27.11.2020 11:31 Відповісти
Кого ви дурите? Командувач заявив, що "ТА СТОРОНА" буде стріляти нам у спини. А ви зі своїм поносним "МІРА ВАМ". Вогнем і мечем випалюють зраду. Не вигадала історія інших методів протягом існування людства. Ви або шахраї , або зрадники.
показати весь коментар
27.11.2020 11:57 Відповісти
 
 