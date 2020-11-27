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Новини Політика України
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Євросоюз про відкриття КПВВ на Донбасі: Росія мусить виконати домовленості Нормандського саміту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз про відкриття КПВВ на Донбасі: Росія мусить виконати домовленості Нормандського саміту

Європейський Союз закликає Росію виконати домовленості в Мінському і нормандського форматі по відкриттю двох нових контрольних пунктів в'їзду і виїзду в Золотому і Щасті, як і відкрити інші КПВВ.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри домовленість у ТКГ про відкриття контрольних пунктів в'їзду та виїзду у Щасті та Золотому 10 листопада, ці пункти залишаються закритими з непідконтрольного Уряду боку. Тому ми закликаємо Російську Федерацію виконати цю домовленість та висновки Нормандського саміту від грудня минулого року, використавши свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування, щоб забезпечити відкриття цих нових пунктів пропуску, а також усіх інших", - зазначається у заяві.

Водночас, у ЄС похвалили Україну за будівництво ще одного сервісного центру на КПВВ у Новотроїцькому, який покликаний "ще більше полегшити життя населення, яке проживає поруч на непідконтрольних уряду територіях".

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Автор: Анастасія Потіха
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Мають бути виконані "мінські домовленості".
Чітко, в повному обсязі і без всяких там "бла-бла-бла"!
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27.11.2020 09:42 Відповісти
Починайте.
Пункт №1.
Повне припинення вогню з 2015 року.
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27.11.2020 10:31 Відповісти
пипец что обсуждают, открытие перехода за колбасой, которые парашка и закрыла же. а потом это будут считать как уступка, и потребуют взамен за открытие
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27.11.2020 09:43 Відповісти
та нет,ребята,закрыли - так закрыли,и пусть так и остаётся..
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27.11.2020 09:44 Відповісти
Германия намерена участвовать в установлении мира в Нагорном Карабахе, у немцев большой семилетний опыт по установлению мира в Украине Евросоюз об открытии КПВВ на Донбассе: Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита - Цензор.НЕТ 3116
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27.11.2020 09:48 Відповісти
Должна,но как обычно не выполнит.
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27.11.2020 09:49 Відповісти
Боюсь, что ближайшие 20 лет эти КПВВ, ни той, ни другой стороне не понадобятся.
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27.11.2020 09:52 Відповісти
Сурков, йди срати на свою кацапію.
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27.11.2020 20:51 Відповісти
 
 