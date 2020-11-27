Євросоюз про відкриття КПВВ на Донбасі: Росія мусить виконати домовленості Нормандського саміту

Європейський Союз закликає Росію виконати домовленості в Мінському і нормандського форматі по відкриттю двох нових контрольних пунктів в'їзду і виїзду в Золотому і Щасті, як і відкрити інші КПВВ.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри домовленість у ТКГ про відкриття контрольних пунктів в'їзду та виїзду у Щасті та Золотому 10 листопада, ці пункти залишаються закритими з непідконтрольного Уряду боку. Тому ми закликаємо Російську Федерацію виконати цю домовленість та висновки Нормандського саміту від грудня минулого року, використавши свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування, щоб забезпечити відкриття цих нових пунктів пропуску, а також усіх інших", - зазначається у заяві.

Водночас, у ЄС похвалили Україну за будівництво ще одного сервісного центру на КПВВ у Новотроїцькому, який покликаний "ще більше полегшити життя населення, яке проживає поруч на непідконтрольних уряду територіях".

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