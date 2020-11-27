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Аби відбудувати країну, одного президентського терміну не вистачить, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аби відбудувати країну, одного президентського терміну не вистачить, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко вважає, що одного президентського терміну мало, щоб "відбудувати країну".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тимошенко заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Якщо у президента буде таке рішення, він його озвучить. Так, на пресконференції президент дійсно сказав, що одного терміну мало з об'єктивних причин, а не через те, що він вирішив або не вирішив іти на другий термін", - сказав Тимошенко.

За словами Тимошенка, поки що в ОП не обговорювали другий термін Зеленського.

"Справді, для того, щоб відбудувати країну, один термін – це невеликий період, бо його об'єктивно не вистачає. Ми цього не обговорюємо, тому що нам, чесно кажучи, на обговорення другого терміну і того, які будуть президентські вибори, немає часу зараз", – сказав заступник голови ОП.

Нагадаємо, під час президентської кампанії в 2019 році Зеленський заявив, що "йде на один термін".

У травні 2020 року Зеленський повідомив, що йому не вистачить одного президентського терміну, щоб реалізувати всі завдання, які стоїть перед ним на цій посаді.

Також Зеленський додав, що якщо буде велика підтримка народу України, то він, можливо, буде президентом другий термін.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+88
Зато хватило полтора года чтобы ее полностью развалить.
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27.11.2020 09:55
+59
Да, Порошенко успел дать запас прочности, если даже эта макака за один срок не сможет развалить страну.
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27.11.2020 09:57
+49
Наркомани довбані. Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5662

Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4909
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27.11.2020 09:54
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За 30 лет независимости ничего не построили, а за последние 1,5 года успели развалить все что еще каким то образом держалось. Так что и 5 лет под руководством этих мразей, боюсь, страна не вынесет.
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27.11.2020 15:53 Відповісти
Зебуины, не смешите мои капцi. Об отстроить речь не идет, бо вам на вдупление и трех сроков не хватит, амнезийники (вельми).
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27.11.2020 16:03 Відповісти
Петра ледве здихались, а тепер і оцей починає ті самі мантри гундосити
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27.11.2020 16:55 Відповісти
Для Зеленского второй срок президентства возможен только если ему в втором туре Кива противостоят будет...
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27.11.2020 17:21 Відповісти
За один термін не встигнете все розікрасти?
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27.11.2020 17:34 Відповісти
Вопиющий факт состоит в том, что Зеленский и его банда вообще не отстраивают страну, они Украину разрушают и с каждым днем все больше!
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27.11.2020 17:39 Відповісти
Зарубежные политики на примере Украины хотели бы знать-может ли Дурень управлять государством? Украина чуть захлебываясь доказывает - НЕТ,НЕ МОЖЕТ!
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27.11.2020 17:44 Відповісти
Якщо це відбудова, то що тоді є руйнуванням країни? Українці, чому ви такі терплячі до до безкінечної брехні зебанди? Бо деукраїнізовані?
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27.11.2020 21:19 Відповісти
а я не считаю шо зенарики брешут. Мож они имели ввиду ситуацию после них (по приколу).
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27.11.2020 23:30 Відповісти
Так тебе уже вроде хватило - дом за 250.000условних енотов купил ну а велике будівництво то таке для виборців))
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06.01.2021 13:31 Відповісти
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