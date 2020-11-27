Київ і Дніпропетровщина побили нові рекорди із захворюваності на COVID-19 за добу - 1520 і 1 773 випадки відповідно

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Дніпропетровській (1773) області, м. Київ (1520), Запорізькій (1003) області.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 27 листопада в Дніпропетровській області на коронавірус захворіли 1 773 людини, що є рекордним показником з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 34 888 осіб

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 852 людини, за минулу добу - 29. З початку епідемії одужали 15 440 пацієнтів.

Станом на 27 листопада кількість активних хворих на Дніпропетровщині становить 18 596 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Дніпропетровській області було зафіксовано 21 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1342 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ і Запорізька область.

Так, у Києві на коронавірус захворіли 1520 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 65 539 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1253 особи, за минулу добу - 26. З початку епідемії одужали 22 317 пацієнтів. Кількість активних хворих в Києві становить 41 969 осіб.

У Запорізькій області добовий приріст хворих на коронавірус був 1003 людини. Загальна кількість інфікованих - 28 229. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 291 особа, за минулу добу - 9. З початку епідемії одужали 4 784 пацієнти. Кількість активних хворих в Запорізькій області - 23 154.