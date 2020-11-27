УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13175 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
1 224 14
ОБСЄ (3408) Росія (47286) Червоний Хрест (349) КПВВ (320) Цимбалюк Євгеній (50)

Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк

Якщо Росія не змогла підготуватися до відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" в Луганській області 10 листопада, як про це домовлялися, то вона має про це заявити і назвати нову дату.

Про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк сказав під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На останніх зустрічах ми спостерігали дедалі більше спроб російської сторони виправдати своє небажання відкривати свою частину КПВВ поблизу Золотого та Щастя. Жодна з них не була переконливою. Все дуже просто: дата 10 листопада була добре відома усім з липня цього року. Підготовка до відкриття тривала з обох боків лінії зіткнення, про що було видно з щоденних звітів СММ. Україна виконала свою роботу, і Росія має зробити свою. Якщо вона не вклалася в строк, то про це має бути чітко сказано та оголошено нову дату, коли російська сторона завершить свою підготовку", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ закликав російську сторону поспішити та відкрити не лише нові КПВВ у Золотому та Щасті на Луганщині, але й наявні контрольні пункти в’їзду та виїзду в Донецькій області.

"Ми повторюємо наш заклик до російської сторони припинити блокування перетину лінії зіткнення та дозволити громадянам України зустрічатися зі своїми родичами, отримувати пенсії та належне лікування, а також не обмежувати їхній проїзд власною країною", - заявив Цимбалюк.

Також читайте: ЄС в ОБСЄ: Росія має терміново надати Червоному Хресту доступ в ОРДЛО

Окремо український посол нагадав російській стороні про її зобов'язання забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включно з МКЧХ, до всіх утримуваних осіб на тимчасово окупованій території Сходу України. Він вказав на те, що це було однією з домовленостей нормандського саміту у Парижі, і Росія досі не пояснила, чому вона його не виконала.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Пора уже не открывать, а закрывать этот клоповник. Нет там уже ничего, ни Украины, ни Украинцев.
показати весь коментар
27.11.2020 10:02
+6
Рассея должна назвать новую дату!
Какую дату ?
Убирайтесь вон из Украины и дайте украинцам спокойно жить на своей земле !
показати весь коментар
27.11.2020 10:08
+5
Да никто им не мешает. Лучшей автономии чем у них сейчас и представить невозможно.Живите и радуйтесь.Россия всегда придет к вам на выручку, вы только ее соберите побольше. Но почему то ни одна млять, которая так борется за права Донбасса не поехала туда жить, все в Киев нарезали. Даже старый хрыч Тихонов, отец сепаратизма предпочел умереть в Крыму, а не родном Луганске.Как мне сказал мой друг, проживающий в Луганске, нас все устраивает, мы не хотим ни России, ни Украины , но пенсию, я говорит получаю и там и там.. Не жизнь , а сказка, чего ж им еще надо. Другое дело , что сказка всегда заканчивается.
показати весь коментар
27.11.2020 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора уже не открывать, а закрывать этот клоповник. Нет там уже ничего, ни Украины, ни Украинцев.
показати весь коментар
27.11.2020 10:02 Відповісти
ще є
показати весь коментар
27.11.2020 10:52 Відповісти
Рассея должна назвать новую дату!
Какую дату ?
Убирайтесь вон из Украины и дайте украинцам спокойно жить на своей земле !
показати весь коментар
27.11.2020 10:08 Відповісти
Да никто им не мешает. Лучшей автономии чем у них сейчас и представить невозможно.Живите и радуйтесь.Россия всегда придет к вам на выручку, вы только ее соберите побольше. Но почему то ни одна млять, которая так борется за права Донбасса не поехала туда жить, все в Киев нарезали. Даже старый хрыч Тихонов, отец сепаратизма предпочел умереть в Крыму, а не родном Луганске.Как мне сказал мой друг, проживающий в Луганске, нас все устраивает, мы не хотим ни России, ни Украины , но пенсию, я говорит получаю и там и там.. Не жизнь , а сказка, чего ж им еще надо. Другое дело , что сказка всегда заканчивается.
показати весь коментар
27.11.2020 10:41 Відповісти
Так вона ж і по всьому світу. Для свободолюбивого народу Бамбаса головне, щоб не було нахлібників з Евросоюзу і негрів з НАТО. Це основна перешкода дончанам для спокійого життя. Але це вже не загрожує. Навіть ніяких обстрілів не буває, українська Армія відходить назад зі своїх позицій і військовим взагалі заборонено стріляти. По них можна, якщо дончанам закортить.
показати весь коментар
27.11.2020 11:40 Відповісти
А как там на расиюшке, скрепы работают?
показати весь коментар
27.11.2020 12:05 Відповісти
пора ужо усвоить, все что рабсея обещает ,или подписывает -на,,,палово ,или кидалово называется
показати весь коментар
27.11.2020 10:17 Відповісти
Нахєр- це туди. Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1582. Уразумєл,кацап Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2002
показати весь коментар
27.11.2020 10:43 Відповісти
Что рабсея предлагала в Хельсинки и в Будапеште и почему,как правоприемНица и правонаступница совкового союза нарушила даже те совковые указы,за нарушение которых (воскресни Коба .который с усами) расстрелял бы все нонешних рашистских нарушителей?
показати весь коментар
27.11.2020 11:25 Відповісти
Вводите визовый режим с Россией.
показати весь коментар
27.11.2020 11:07 Відповісти
густенько колючим дротом і ніхер шастать.
показати весь коментар
27.11.2020 14:12 Відповісти
 
 