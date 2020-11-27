Росія має назвати нову дату відкриття КПВВ на Донбасі, - постпред України при ОБСЄ Цимбалюк

Якщо Росія не змогла підготуватися до відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" в Луганській області 10 листопада, як про це домовлялися, то вона має про це заявити і назвати нову дату.

Про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк сказав під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На останніх зустрічах ми спостерігали дедалі більше спроб російської сторони виправдати своє небажання відкривати свою частину КПВВ поблизу Золотого та Щастя. Жодна з них не була переконливою. Все дуже просто: дата 10 листопада була добре відома усім з липня цього року. Підготовка до відкриття тривала з обох боків лінії зіткнення, про що було видно з щоденних звітів СММ. Україна виконала свою роботу, і Росія має зробити свою. Якщо вона не вклалася в строк, то про це має бути чітко сказано та оголошено нову дату, коли російська сторона завершить свою підготовку", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ закликав російську сторону поспішити та відкрити не лише нові КПВВ у Золотому та Щасті на Луганщині, але й наявні контрольні пункти в’їзду та виїзду в Донецькій області.

"Ми повторюємо наш заклик до російської сторони припинити блокування перетину лінії зіткнення та дозволити громадянам України зустрічатися зі своїми родичами, отримувати пенсії та належне лікування, а також не обмежувати їхній проїзд власною країною", - заявив Цимбалюк.

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Окремо український посол нагадав російській стороні про її зобов'язання забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включно з МКЧХ, до всіх утримуваних осіб на тимчасово окупованій території Сходу України. Він вказав на те, що це було однією з домовленостей нормандського саміту у Парижі, і Росія досі не пояснила, чому вона його не виконала.