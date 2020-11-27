За добу коронавірус виявили у 361 співробітника МВС, більшість у Києві, Запорізькій і Чернівецькій областях

Сьогодні, 27 листопада, зафіксовано 361 випадок коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільша кількість хворих - у Запорізькій (19), Чернівецькій (18) областях та в Києві (53).

З початку пандемії COVID-19 виявили у 21 669 правоохоронців МВС, одужали - 20 702 особи, померли - 65.

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