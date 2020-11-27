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Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до статті 28 Державного бюджету на 2020 рік, що передбачає спрямування коштів з Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Метою розробки законопроєкту є забезпечити надання соціальної підтримки застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, пропонується передбачити можливість направлення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 на заходи з надання: одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників; одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, зазнаних через сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Також читайте: Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт визначений як невідкладний.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
ИЗ КАКОЙ ИЗ ДЫР В БЮДЖЕТЕ ОНИ ДОСТАНУТ ЭТИ БАБКИ?
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27.11.2020 10:39
+3
Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 3528
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27.11.2020 10:43
+2
Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 7930
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27.11.2020 10:50
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Правила форума Рада форумчан
ИЗ КАКОЙ ИЗ ДЫР В БЮДЖЕТЕ ОНИ ДОСТАНУТ ЭТИ БАБКИ?
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27.11.2020 10:39 Відповісти
Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 3528
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27.11.2020 10:43 Відповісти
Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 5636
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27.11.2020 10:42 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 4750
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27.11.2020 10:58 Відповісти
А можно ведь просто малый и средний бизнес оставить в покое, не вводить кассовые аппараты кучу документации и штрафов + склад. Да и не понятно где они деньги брать будут.
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27.11.2020 10:43 Відповісти
надо, надо, зебилы должны страдать!!! Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 9598 Итак сидят на едином ЕСВ, халявщики блин. Должны платить в казну налог по полной программе
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27.11.2020 10:44 Відповісти
Низзя - из того они хоть шось себе в дыру бюджетную накапают , этим законом отвлекут, как всегда ничего не выполнят (раньше просто слова были теперь уже неевыполняемые законы пошли) .
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27.11.2020 10:49 Відповісти
Никакого стратегического мышления.
Денег у них сейчас нет, поэтому начнут штрафовать, чтобы привлечь дополнительные средства, а потом из этих средств будут выделять помощь.
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27.11.2020 11:06 Відповісти
Осталось только найти средства.
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27.11.2020 10:43 Відповісти
ой маладец...наверное свои раздавать будет (ибо в казне ноль целых шиш десятых)
щас ситуацией проникнуться чинуши и начнут от зарплат в 300 000 отказываться ?! ))))))
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27.11.2020 10:49 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 7930
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27.11.2020 10:50 Відповісти
В COVID-фонде денег нет. Доходы бюджета предусмотренные бюджетом 2020 для формирования этого фонда как и вся доходная часть бюджета выполнены на 70-80%. Из планируемых 62.894 млрд. гривен на момент 01.11.2020 г. получено 46.788 млрд. гривен. Из них 12,711 млрд. потрачено на здравоохранение (и МВД) а 33.511 млрд на "дорожное строительство", остальное разошлось по мелочи.timeze2019.blogspot.com
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27.11.2020 10:52 Відповісти
Докерувалась мерзота...
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27.11.2020 15:16 Відповісти
 
 