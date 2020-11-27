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Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш

В окремих районах Донецької та Луганської областей немає можливості забезпечити допомогу населенню в межах боротьби з пандемією коронавірусу через брак медикаментів, кадрів і важку економічну ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню Guildhall повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш.

Він також розповів, що смертність від пандемії на непідконтрольних українському уряду територіях значно перевищує середню світову статистику.

"За моєю інформацією, ситуація дуже важка. Навіть за тією статистикою, яку дають у "ДНР" та "ЛНР", і якій, безумовно, не можна вірити, ситуація у них гірша, ніж середня у світі. Смертність понад дев'ять, тоді як середня у світі 5,6, тобто реальні масштаби ми можемо собі лише уявити", - зауважив Гармаш.

Він зазначив, що на непідконтрольних уряду територіях зберігається серйозна проблема з медикаментами, "оскільки навіть ті, у кого є гроші, не можуть купити собі ліки, які могли б купити, наприклад, в Україні, - елементарні антибіотики".

"При цьому вони (найманці РФ. - Ред.) ще й закрили КПВВ, щоб люди не могли виїхати і купити собі ліки, хоча ми (українська сторона. - Ред.) відкрили КПВВ саме для цього. Таке враження, що росіяни спеціально посилюють ситуацію, намагаючись зменшити кількість людей, яких необхідно субсидіювати на окупованих територіях пенсіями та іншими виплатами", - вважає представник окремих районів Донецької області.

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Гармаш також зауважив про серйозний дефіцит кадрів у регіоні: "Оскільки в Росії зарплата набагато вища в медиків і оскільки Росія сама потребує кадрів у зв'язку з пандемією, то з окупованих територій кадри вимиваються - медики виїжджають до Росії. Це велика проблема, про яку багато хто не каже і серйозно її недооцінює. Медична система на окупованих територіях не може адекватно відреагувати на пандемію. Навіть локдаун у "ДНР" та "ЛНР" собі дозволити не можуть, оскільки вони не є державою і жодної міжнародної допомоги їм не нададуть, а якщо буде локдаун, то там взагалі все зупиниться. Економічна ситуація також сприяє тому, що людям на нормальному рівні допомогти не можуть. Потрібно вимагати відкриття КПВВ, щоб люди могли отримати допомогу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2444
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27.11.2020 10:47
+28
Эх в такой-то новости позволю себе запустить морячка. Пусть порадуется за ватников лугандона
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 817
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27.11.2020 10:56
+20
не знаю как кому, а мне ПОХЕРУ что творится в этих клоаках. хоть поздыхают там
вчера кацапы гумконвой прислали. так вот, до сих пор эти конвои встречают пенсионеры с флагами приполярной нигерии. не по разнарядке. самостоятельно!
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2338
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27.11.2020 11:05
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Эх в такой-то новости позволю себе запустить морячка. Пусть порадуется за ватников лугандона
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 817
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27.11.2020 10:56 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8823
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27.11.2020 11:11 Відповісти
Ліворуч не "поселок", а ДЯРЄВНЯ.
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27.11.2020 12:30 Відповісти
нужно еще раз перечитать Гитлера
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27.11.2020 12:13 Відповісти
всё новое - хорошо забытое старое.. Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7700
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27.11.2020 12:34 Відповісти
Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая. Смертность там значительно превышает среднюю мировую статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2444
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27.11.2020 10:47 Відповісти
це відповідальність окупанта
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27.11.2020 10:48 Відповісти
Зачем нам беспокоится о врагах. Положимся на Дарвина, на его естественный отбор.
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27.11.2020 10:50 Відповісти
В Україні смертність теж перевищує середньосвіьову статистику. Але окремі індивідуума, в більшості зебіли пропонують рятувати аю ворогів і колаборантів, нехтуючи лояльним громадянами.
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27.11.2020 11:00 Відповісти
Терміново відкрити КПВВ, і ще більше завезти зарази , а то мало українців вмирають..
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27.11.2020 10:52 Відповісти
А наши рынки и магазины закрыть на выходные, чтобы вспышки заболеваемости не было. И ничего, если они после этого все раззорятся и заболеют.
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27.11.2020 11:07 Відповісти
Вот поэтому запечатать все пропускные пункты и больше никаких перемещений туда-сюда.

Сделать из Донбабве лепрозорий до тех пор пока там не вымрет все.
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27.11.2020 10:53 Відповісти
Да насрать!
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27.11.2020 10:54 Відповісти
Меньше тамошних бомжей возьмут оружие и начнут воевать против Украины,а кпвв закрыть нахрен
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27.11.2020 10:55 Відповісти
Действительно !!!! Хрен с ними !!!!
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27.11.2020 10:55 Відповісти
Пох. Пусть сивоха затарится лекарствами и едет лечить своих братьев по разуму.
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27.11.2020 10:55 Відповісти
А для баранів вакцини ще не розробляли, що він туда повезе?
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27.11.2020 11:05 Відповісти
Хай насцить в баночки та везе.
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27.11.2020 11:15 Відповісти
Есть вакцина. Спутник V. Вчера им гумконвой с рф завез.
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27.11.2020 11:19 Відповісти
А ничего, что после неиспытанной вакцины могут рога, копыта и хвост появиться?
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27.11.2020 14:55 Відповісти
А у себя полный локдаун запускаем. Пусть все сидят дома без зарплат и еды
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27.11.2020 11:21 Відповісти
У себя - это где? В орде, похоже, провокатор?
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27.11.2020 14:57 Відповісти
А ми тут до чого ? Ворогам треба принести ліки? Вони ж там нас всих ненавидять...і все українське, крім ковбас, сирів, продуктів тощо.....
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27.11.2020 10:56 Відповісти
Ну так самое время все КПВВ пооткрывать, чтобы восстановить однородную статистику!
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27.11.2020 10:56 Відповісти
Они этого и добиваются - иначе тяжело будет списывать на коронавирус наступающий экономический пипец...
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27.11.2020 10:59 Відповісти
Лугандоны должны вместе с руской нечестью выздыхать ка вид, как род всего человечества
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27.11.2020 10:58 Відповісти
Требуйте открытия пропускных пунктов чтобы народ Донбасса из молодых республик как можно больше встречался с гражданами Украины.
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27.11.2020 10:58 Відповісти
Потрібно наглухо закривати всі КПП на межі з ордло та Кримом до весни.
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27.11.2020 10:59 Відповісти
Открыли все КПП на границе с резервацией , у которой медицинская система отсутствует, как таковая...
Красавчики.
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27.11.2020 11:05 Відповісти
не знаю как кому, а мне ПОХЕРУ что творится в этих клоаках. хоть поздыхают там
вчера кацапы гумконвой прислали. так вот, до сих пор эти конвои встречают пенсионеры с флагами приполярной нигерии. не по разнарядке. самостоятельно!
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2338
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27.11.2020 11:05 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 116
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27.11.2020 11:06 Відповісти
Чокнутая.
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27.11.2020 11:17 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4317
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27.11.2020 11:48 Відповісти
если ордлбилы не будут потеть перед смертью, вызовет ли это лёгкую озабоченность мировой общественности? если нет, то они на правильном ленинском пути )
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27.11.2020 11:06 Відповісти
"При цьому вони (найманці РФ. - Ред.) ще й закрили КПВВ, щоб люди не могли виїхати і купити собі ліки, хоча ми (українська сторона. - Ред.) відкрили КПВВ саме для цього.Джерело: https://censor.net/ua/n3233591 Просто молодці. Лохам локдаун і тарифи, сєпарам пільги і лікування.
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27.11.2020 11:06 Відповісти
Треба було б і з власного боку закрити. Щоб ватні пенсіонери повиздихали.
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27.11.2020 12:18 Відповісти
Зате немає біндєр та правасєкав! Ну і є можливість свабодна гаваріть парускі.
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27.11.2020 11:08 Відповісти
І хрен з ними.
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27.11.2020 11:08 Відповісти
Та насртати на них
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27.11.2020 11:16 Відповісти
Как то попал на опрос на "Прямом" во время прямого эфира. На вопрос "Что делать с ОРДЛО?" ответил "огородить бетонным забором высотой 6 метров и закрыть все пропускные пункты кроме двух, по одному на луганду и домбабве". Ответ зачитали в студии. Двух уродов (один от опзж а вторая курица мажоритарка из луганской области) порвало нахрен. думал у бабы удар случится. покраснела начала орать "там же наши люди! как вы смеете".
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27.11.2020 11:20 Відповісти
вот эта депутатка
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4239
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27.11.2020 11:23 Відповісти
На Вітренко схожа...
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27.11.2020 11:51 Відповісти
Треба було відповісти їй - "ну то й що? невже ви вважаєте, що наші жіночки не зможуть народити достатньо нових людей, щоб компенсувати демографічні втрати?" 😁
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27.11.2020 12:26 Відповісти
***** памахі! Допоміг.
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2760
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27.11.2020 11:21 Відповісти
Закриті КПВВ це проукраїнський вчинок.
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27.11.2020 11:24 Відповісти
И хер на них.Чем больше тем лучше.
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27.11.2020 11:33 Відповісти
Кому це взагалі цікаво?
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27.11.2020 11:46 Відповісти
Та це брехня. Вони там мають по дві пенсії, гуманітарна допомога у них регулярна і від Ахметова, і з міжнародного фонду, і зі сходу. Зрештою, якщо їх не випускають до України, то вони мають і російські паспорти, можуть купувати собі там, що хочуть. А хіба мільйонери і мільярдери із опзж їм не допомагають, вони ж їхні опікуни.
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27.11.2020 11:56 Відповісти
Хитрый Порошенко реализует свой план по Донбассу без пенсионеров.
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27.11.2020 12:01 Відповісти
Хитрий Порошенко і досі б торгував із окупованими територіями , якби не добровольці , яких він розігнав .
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27.11.2020 12:18 Відповісти
Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7307
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27.11.2020 12:45 Відповісти
Опять эти из переговоников в Минске за ордло болеют всей душой, когда же на этих переговорах среди переговорщиков от Украины появится хоть один отстаивающий интересы Украины? Наверно такое вряд-ли возможно, ведь капитуляция как ее не называй и есть капитуляцией, и только капитулянты и пособники оккупантов могут в ней участвовать.
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27.11.2020 12:14 Відповісти
Місяць тому сестра дружини там ледь не померла.Ліків,навіть елементарних немає,на росії теж негусто,і дуже дорого.В нас цього добра навалом,і недорого,а там жах просто...
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27.11.2020 12:14 Відповісти
Шкода що в твоєї дружини така дурна сестра що досі знаходиться там. Відносно таких людей незрозуміло що краще: щоб вони померли або щоб жили.
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27.11.2020 12:16 Відповісти
Не треба так,вона інвалід 2 групи,чоловік пенсіонер,здоров,я теж не дуже.Куди вони можуть виїхати?За які гроші?Бомжувати по чужих квартирах,перебиваючись з хліба на воду?А батьків куди подіти?А так хоч і важко,але в себе дома,пенсію отримали,і живуть потихеньку.Вони не бидловата,звичайнісінькі прості люди.Таких там зараз 70%.Багато хто б виїхав,але куди й за що?
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27.11.2020 12:43 Відповісти
"Куди вони можуть виїхати?" - Ну, я з Вашого посту припустив що в неї в Україні як мінімум сестра є. Вибачте якщо це не так. А куди подіти спільнокоштом двох сестер, їх батьків та сімей мож достатньо швидко вирішити. В карпатах сіл з вартістю будинку від 1 до 5 тисяч навалом. Є й порожні будинки сільрад які сільради можуть видавати для проживання за мізерну платню. При цьому поряд гори, ліс, ягоди, гриби...
Всі мої знайомі з тих хто дійсно забажав виїхати - виїхали. І жиють краще ніж на окупованих територіях жили б. Зітхання на тему "Куди вони можуть виїхати? За які гроші?" - це відмовки людини яка не бажає виїзжати, а отже не має внутрішнього зв'язку з Україною. А ті хто мають такий зв'язок спочатку приймають рішення щодо виїзду, а потім шукають відповідь на питання:
1. Куди мож виїхати? = ознайомитися з конкретними місцинами за допомогою інтернету та особисто.
2. За які гроші? = назбирати мінімальний запас. Решту позичити у родичів або у банку.
Армяни, наприклад, не ниють, а просто мовчки виїзжають після спалення власного дому щоб ворогу не дістався. Саме тому їх є за що поважати.
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27.11.2020 12:57 Відповісти
Справа в тому що це війна. А у війні навіть інваліди 2 групи та пенсіонери - клітини суспільства які багато що можуть. І єдине реальне виправдання для залишення людини в цьому регіоні - це розвідувально-диверсійна діяльність. Не залежно від віку.
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27.11.2020 13:00 Відповісти
Я б якби опинився на Донбасі, не лише б виїхав, але б подбав щоб через годин 6-12 після мого виїзду будинок в якому я мешкав впав.
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27.11.2020 12:58 Відповісти
Не будьте таким категоричним,шановний Василю.В дійсності не все так просто.Якби держава по справжньому дбала про таких,то виїхало б іще 2 мільйони.Але 846 гривень допомоги ВПО це ніщо.І це для непрацездатних.А іншим 450.Якби так хоча б 1500 на особу,то ще куди не йшло,можна орендувати житло в іншому місті і жити.Так що не будьте таким завзятим,а то Господь може послати й вам подібне,і Ви зрозумієте що будете палити свій будинок,а чекатимете на звільнення,боротиметесь,але тягтиме в рідні стіни...
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28.11.2020 00:00 Відповісти
Я себе не відокремлюю від держави. Тому в моєму розумінні ви висловлюєте мені претензію за те що я (як платник податків) не виконую побажання людопаразитів отримувати з мого (як платника податків) карману доплату за переїзд з окупованої території на вільну а також не бажають погіршувати свої матеріальні умови існування (наприклад, переїхати не центральне місто, а в село).
Щодо іншого. Ну пошле мені Господь подібне, і? Я ж не людопаразит. Так, я спалю будинок і виїду для того щоб повернутися назад зі зброєю у руках (в мене вже є домовленості щодо того куди конкретно я буду їхати у випадку окупації мого регіону). Або якщо залишуся, то лише з метою диверсійно-розвідувальної діяльності.
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30.11.2020 22:49 Відповісти
Пане Василю,Ви в якій бригаді,чи батальйоні воювали?
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01.12.2020 12:34 Відповісти
Кожна людина у скрутний час має бути там де вона більше потрібна. Я можу більше користі принести у тилу, і тому я залишаюся у тилу. Однак, в мене достатньо друзів та родичів на війні. І якщо мій регіон окупують, замість того щоб працювати на окупанта заради грошей я піду до друзів та родичів які мене радо приймуть.
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01.12.2020 13:29 Відповісти
Я не мав можливості в той час їх прийняти,сам перебивався як міг.А інфа звідти, поступала куди треба,нормально.Так що будьте трохи толерантнішими,життя не чорно біле
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01.12.2020 18:12 Відповісти
Но ведь они же хотели умереть под российским флагом!
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27.11.2020 12:15 Відповісти
Ну... Перший тост - за ватохолокост! 🍻
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27.11.2020 12:20 Відповісти
пусть орут .путин введи войска ))
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27.11.2020 12:20 Відповісти
Фы фсё фрёте! Ситуация с коронофирусом, самая лучшая ф мире! Смерность от фируса не префышает смертность на подфалах! Там рюзьгэ мир, самый лучший мир фо фселеной!!!
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27.11.2020 12:34 Відповісти
ДА НАС-РАТЬ !!!!! ПУСТЬ ПЕРЕДОХНУТ !!!!
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27.11.2020 12:56 Відповісти
яка трагедія, я зараз заплачу. а може їм на путлера помолитись?
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27.11.2020 14:07 Відповісти
Пох
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27.11.2020 14:08 Відповісти
Я щось не пам'ятаю чи висловлював свої глибокі занепокоєння з цього приводу?
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27.11.2020 15:11 Відповісти
От дебилы! Всех кто не смог уехать с Донбасса объявили врагами. На западной Украине дохренища местных мечтают когда Венгрия их присоединит к себе или заберет жить. Украинскую власть презирают и называют "их украинская власть". Поголовно трындят на венгерском и куча вывесок на венгерском с названиями улиц, магазинами, конторами. Венгерская культура им как родная. У многих венгерские паспорта. А их можно получить только зная венгерский, имея предков оттель и зная культуру венгров, при полной лояльности. И нормалек, их никто не хочет гнобить. А старики на Донбассе типа прям враги народа, да?! Вы че, дауны, мозги короновирусом расплавило?!
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27.11.2020 17:23 Відповісти
 
 