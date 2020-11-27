Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО дуже важка. Смертність там значно перевищує середню світову статистику, - Гармаш

В окремих районах Донецької та Луганської областей немає можливості забезпечити допомогу населенню в межах боротьби з пандемією коронавірусу через брак медикаментів, кадрів і важку економічну ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню Guildhall повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш.

Він також розповів, що смертність від пандемії на непідконтрольних українському уряду територіях значно перевищує середню світову статистику.

"За моєю інформацією, ситуація дуже важка. Навіть за тією статистикою, яку дають у "ДНР" та "ЛНР", і якій, безумовно, не можна вірити, ситуація у них гірша, ніж середня у світі. Смертність понад дев'ять, тоді як середня у світі 5,6, тобто реальні масштаби ми можемо собі лише уявити", - зауважив Гармаш.

Він зазначив, що на непідконтрольних уряду територіях зберігається серйозна проблема з медикаментами, "оскільки навіть ті, у кого є гроші, не можуть купити собі ліки, які могли б купити, наприклад, в Україні, - елементарні антибіотики".

"При цьому вони (найманці РФ. - Ред.) ще й закрили КПВВ, щоб люди не могли виїхати і купити собі ліки, хоча ми (українська сторона. - Ред.) відкрили КПВВ саме для цього. Таке враження, що росіяни спеціально посилюють ситуацію, намагаючись зменшити кількість людей, яких необхідно субсидіювати на окупованих територіях пенсіями та іншими виплатами", - вважає представник окремих районів Донецької області.

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Гармаш також зауважив про серйозний дефіцит кадрів у регіоні: "Оскільки в Росії зарплата набагато вища в медиків і оскільки Росія сама потребує кадрів у зв'язку з пандемією, то з окупованих територій кадри вимиваються - медики виїжджають до Росії. Це велика проблема, про яку багато хто не каже і серйозно її недооцінює. Медична система на окупованих територіях не може адекватно відреагувати на пандемію. Навіть локдаун у "ДНР" та "ЛНР" собі дозволити не можуть, оскільки вони не є державою і жодної міжнародної допомоги їм не нададуть, а якщо буде локдаун, то там взагалі все зупиниться. Економічна ситуація також сприяє тому, що людям на нормальному рівні допомогти не можуть. Потрібно вимагати відкриття КПВВ, щоб люди могли отримати допомогу".