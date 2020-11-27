Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?"
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Для України найбільш відповідним для наслідування є приклад вірмено-азербайджанської війни.
Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
"27 листопада похорон загиблого від кулі російського снайпера воїна 72-ї механізованої бригади старшого солдата В'ячеслава Мінкіна. Співчуття рідним і побратимам.
Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблого героя ... Цікаво, хтось буде від офісу Президента, Командування ЗСУ та Сухопутних військ присутнім на похованні ??? Навряд ......
Для більшості війна, щось таке далеке і чуже їхній свідомості.
Війна була далеко, не бачили і не розуміли того, що відбувалось з 14 року.
Але війна триває, і якби ми не хотіли миру - мир можно встановити, тільки з позиції сильного!!!
Світова історія показує, що жодного разу сильні краіни не йшли на зустріч слабким. Але чи знають світову історію ті, хто захищають честь і гідність на дипломатичному фронті російсько-української війни?? Про всіх - не впевненний.
Не впевнений: бо пан Кравчук, вчив історію ще за сталінськими підручниками, а його помічник пан Арестович - бреше в очі мільйонам украінців, випробуючи свої знання в інформаційному впливі, брехнею на українських громадянах.
Поки залишимо цих "Остапів Бендерів української дипломатії" в спокої. Час 100% розставить крапки над "і". Більше, ніж сказано Геннадієм Генадійовичом Москалем навіть немає що додати - чітко , коротко, вірно.
Повернемось до реалій сьогодення...
Висновки з власної війни з російськими агресорами мало хто робить. Не має бажання згадувати реалії і помилки у військового керівництва. Можливо, хоч проаналізують приклад який є найбільш прийнятним Україні для наслідування – вірмено-азербайджанська війна:
- чітко розтавлені пріоритети застосування зброї;
- вольове керівництво Президента Азербайджану;
- сильна армія;
- всенародна підтримка армії та її Верховного Головнокомандувача;
- Державне Оборонне Замовлення вони точно не провалювали, бо є професіоналами державного управління.
Беріть, вивчайте та наслідуйте.
Це все стосується не тільки військового керівництва, але й політичного.
"Чужого не цурайтесь і свого не забувайте"
Хоча для них наша війна з Росією, щось таке далеке... Вони не ховали своїх загиблих, в очі матерям та вдовам загиблих не дивились. Для них війна, на превеликий жаль, на рівні комп‘ютерних Ігор "Call of duty".
Наш агресивний сусід, це не добре ведмежатко. Для мене це кровожерливий хижак.
Тільки маючи сильну позицію, впевненість, чітке консолідоване ефективне політично-військове управління всіма процесами заради єдиної цілі - міцна потужна Україна, повернення наших територій та досягнення миру на умовах України.
Це саме те, чого нам не вистачає.
Це те, чому потрібно повчитися на прикладі Азербайджану.
Si vis pacem, para bellum (лат. "якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни") - це не теорема, це аксіома", - заявив Кривонос.
Будь ласка, зачекайте...
Арестович єзуїт, Кравчук комуняка -нафіг їм потрібна незалежна Україна?
Це риторичне питання.
6 лет война, а виноват гад Арестович.
В России виноват всегда очередной американский президент.
В Израиле всегда виноват арабский мир.
В Сибири всегда виноват холод, а в Африке жара.
У нас Арестович, что б ему пусто было...
Военные не умеют быть дипломатами и экономистами, а ведь большая часть борьбы с врагом идёт именно на дипломатическом и экономическом уровне. Это аксиома. Мы не видим на самом деле такие усилия и нам кажется что там только воры, хапуги и дилетанты. А вот военные придут и быстро навелут порядок. Ага...
Просто - более справедливое распределение .
Кстати , никакой особой хунты в Чили не было . Все жестокости были только в первые дни . Пиночет был лишь формально главой страны , но экономикой управляли грамонтные экономисты что-то на подобии Антонио Салазара в Португалии , где тоже генерал был президентом ...
Кстати Луис Карвалол даже когда сидел в тюряге получал сенаторскую зарплату и питался с ресторанов . Поэтому , когда его софкоиды обменяли на Буковского , то категорически отказался жить в Совдепии и оселился в Париже и получал от государства сенаторские ...
Вот в соседней Боливии - там была настоящая хунта и всё как положенно -- коммендансткий час , тюрьмы для интеллигенции . А классическая ***** была Аргентине в то же время . Вот Хосе Видела в Аргентине -- вот это диктататура генералов . Тогда театральных режисёров с вертолёта выбрасывали . Хватали прямо на репитиции по кляузе и в море с вертолёта .
Такое же было в Греции в эпоху чёрных полковников . В Сирии папашка Асад был генералом , Али в Алжире , Садам ******* , полковник Каддафи .
Просто Википедия
Начатые в 1973-75 гг. экономические реформы дали первый толчок бурному экономическому росту. За шесть лет с 1975 г. по 1981 г. душевой ВВП вырос на 38,8% (среднегодовые темпы прироста - 5,6%).
""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
По первой есть мнение.Де юре рф не участвует в войне и как она себя поведёт при попытке силового отжима,либо открыто объявит войну,либо будет продолжать поставлять "ихтамнетов" и амуницию.Многое зависит от запада и сша в частности.
Предпосылками для отжима может быть только сильная экономика.
НИКАКАЯ масковская власть Крым не вернёт, это нужно признать.
Процеси вже пішли.
Если генерал сказал "А" - надо говорить и "Б".
Ложь о 33 боевых выходах за линию фронта ? Или о чём ?
Главный мыльный пузырь Кривоноса это байки об азербайджанской армии. Турция ввалила и оружие и войска в Азербайджан а Кривонос нам в уши дует какая там сильная армия и поддержка народа президентом.
Гарно попрацював,, молодець.
большая сила! с интернетом, бутербродами и засраными клавиатурами.
Клоун
За спиной Кривоноса как минимум)))))))))
Путин с огромным наслаждением вломил бы азербайджанцам
и стал бы героем в Армении.
Так что как-то маловато логики в твоих суждениях. Кацапы заинтересованы остаться на Кавказе главной силой. А кто у них будет на подтанцовке - армяне, или азербайджанцы, кацапам абсолютно всё равно. Кинут, что одних, что вторых.
Айзербаджан после поражения в конце восьмедисятых, причем полного поражения, сокрушительного, 27!!!!! Лет готовил армию нового типа, 21 века! И у него были друзья и братья, реальные братья, которые стали их союзниками и которые были мотивированы даже не против Армении, а против Кассапии. У которых есть идея ,проект создания Союза Тюркских народов! У которых вторая после США современная и многочисленная армия в НАТО, с новыми отработанными технологиями и новейшей техникой, которые находятся под ядерной крышей, и могут решать региогальные проблемы! Государство, которое может ставить раком Фоанцию и Германию, и всю Западную Европу одним движением- открыть границы Дивии, Сирии- и поток беженцев просто снесет Старушку Европу за один год и превоатит в Уганду или Сомали! Вы нехрена не знаете, и главное, в ваших головах отсутствуют мозги, но зато имеете мнение, по всем вопросам, и весь этот тупой понос выеосите на общее обсуждение. Одного желания мало- надо знать и понимать как и иметь каплификацию на это! Проявить волю большинству, заткнуть свои емоции далеко подальше в задницу и кропотливо работать над этом каждый день, час минуту! Как это сделал Айзербаджан!
А уж потом объяснить в чём же заключается ложь Арестовича.
Самое прикольное, что Безязыкий Ильич и Луначарский придумали эту реформу, добив окончательно Руський язык, теперь вы со своей Волей постоянно Бодаетесь- вот что означает слово С ВоБода.
Это будут уже не люди, со своей Свабодой и правом выбора. Это геноцид, и это не Воля Творца. Я считаю , что все новое- это хорошо забытое старое! Все это уже было и закончилось обнулением и новым витком. Какая у нас по счету цивилизация- 5 или 6???
военные у власти - самый худший сценарий какой можно только придумать.
я выражаю только своё мнение, но это мировая практика
вон КГБшник у власти в России, всем весело вокруг
И впридачу - кормить-поить-обогревать ?
Пусть кремль тратит на это свои ресурсы.
Тепер на нього майже щодня хтось в ЗМІ буде виливати бруд. Навіть свої АТО-вці.
Ласкаво просимо до Укр. Політики!
У Кремлі зрозуміли що у 2014 зачудили з нападом на Україну, що сконсолідувало суспільство України,, більше результатів би дало фінансування п ятої колони, а не сепарів на Донбасі,тепер їм треба якось до цього рухатись і Арестович у цьому гарно допомогає
В підворотні теж дають несхвальний статус.
Підсовувати "силове вирішеня" в Донбасі може хіба що той, хто хоче її поразки.
Перемогти Україна може тільки цивілізаційно: через інтеграцію у світові структури,
опанування нових технологій (включно з військовими), та через рішучу відмову від економічного укладу, на якому перебуває Московія.
Путин у власти дольше, чем Брежнев - какая милота для туристов !
А в Америке люди открыто стебутся с Президента, открыто жертвуют миллионы долларов
на БЛМ - и за это им ничего. В Америке вчерашний студент без папы прокурора может основать стартап и продать его за десятки миллионов. и никто их не отберёт, как в России. Будущий центр мира никуда не двинется со своего места.
Им была, есть и будет Америка, куда едут и китайцы, и русские, и все, у кого есть возможность.
Это государство не готово к свободе граждан.
Там позволяют себе прерывать трансляции пресконференции Президента США, но зато банят человека за ролик с самокатом, в котором он сказал " надо руки оторвать" по поводу предыдущего хозяина, у которого он купил этот самокат, и который присабачил медную трубу на выхлоп газов! В результате чего, она тупа оплавилась. И это уже реалии Америки.
Вы слышали о такой дамочке по фамилии Кортез?
Зато она в своем посте презывает начинать расследования всех американских граждан, которые голосовали и поддерживали Трампа, а затем влиять на них- увольнять с работы, хейтить, и даже некоторых садить. Мы все для них- рассисты ксенофобы женоненавимтники и т.д., только потому что считаем что полов, напиимер, существует 2- мужской и женский, а не 170!!!!!, и если ты мчитаешь по другому, то это твои проблемы, иди к психиатору! И сколько бы один мужик другого не пелил в задницу- ребенка все равно не будет, кем бы себя ты при этом не считал! И это Факт!
Что согласно американской Конституции- любые жизни важны, и не только черных или латинас.
И что к 2035 году они заменят все личные автомобили на арендованные електромобили, и вообще, частная собственность- это зло, люди не должны иметь собственности, они должны быть свободными( заметь я написал это именно через " о"). Будут получать денег столько сколько нужно, примерео равное количество на всех- и тех кто работает, и тех кто не работает, ну как же , оаботать он не хочет, потому что это противоречит его внутреннему содержанию, он будет сидеть на деване, пить пиво и смотреть шоу. Свобода наркотикам, проституции и массовая вакцинация. Ну это же для твоего блага! Мы сделали чип, и этот чип будет тебе внедрен в голову, и если ты не ходил, мы запустим программу и ты будешь ходить, мы будем следить за твоим эмоциональном состоянии , за твоими мыслями и желаниями, и будем стимулировать твое ощущения счастья. Там же будет и твоя индификация и туда же будет подключены и твои социальные статусы, карты и т.д. Все это, во имя блага человека и общества! А вот если ты все таки усилием воли начнешь все таки думать своей головой, то тогда - мы тебя отключим от всего. И я не шучу и оассказываю тебе фентези фильмы, они реально работают в этом направлении. Посмотри разработки того же Маска в области тсскуственного интелекта. Полное порабощение человека и превращение его в биоробота, полный контроль над его сознанием. Конечно, такое кодичество людей не нужно, а особенно тех, кто привык решать все сам. Их надо уничтожить, на всех планах. Тех ,кто создан по Образу и Подобию Творца! А как их уничтожить! Прежде всего уровнять с люмпен массой- лешить их собственности и их прав! Ты знаешь, они даже переплюнули Совок, те хотя бы оставляли Личную собственность, а здесь - ничего личного у тебя не будет, все будет в рент! Только они не говорят, а кто же будет владеть этими рентными благами- домами, транспортом, техникой, средствами производства и т.д.
И это планы команды Бидона и Ко. На ближайшие 15 лет! Это не мои фантазии- это записано в его программе! Вот така х..йня малята!
в прямом эфире и прояснить в каких моментах кто из них лжёт.
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Люстрацию проиепбпали - надо было делать как Вацлав Гавел.