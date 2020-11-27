Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що недовиконання бюджету за видатковою частиною нині доволі велике.

Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивіться, що відбувається зараз з бюджетом. Бюджет у частині доходів перевиконується за рахунок грамотної роботи податкової. Податкова станом на 24.11 перевиконала індикативні показники бюджету на 4,6 млрд грн (загалом 462,9 млрд грн). Це успіх. При тому, що відшкодування ПДВ здійснюється своєчасно. З митницею ситуація гірша, але загалом перевиконання за доходами є. З іншого боку, Мінфін недовиконав план щодо запозичень. Унаслідок цього у нас справді недовиконання бюджету за видатковою частиною нині доволі велике. Це проблема. Вона існує. На жаль, на найближчі півтора місяці до кінця року вона буде посилюватися", - розповів нардеп.

За словами парламентарія, в ситуації, яка склалася, він на місці міністра фінансів, скорочував би витрати.

"Тут, на жаль, крім секвестру, іншого рішення немає. Точно так само, як було в перший раз. Я точно не друкував би гроші. Адже це буде рішення, яке спричинить катастрофічні наслідки в перспективі. Тому ми маємо скоротити капітальні витрати і профінансувати захищені статті. Якщо говорити про наступний рік, то я вважаю, що дохідна частина навіть занижена. Чому? Я поясню. Тому що, скажімо так, доходи від митниці враховані не в повному обсязі, як і доходи від акцизів. Тобто є низка статей доходів, які можна було б ще більше збільшити. Хоча, хочу зазначити, що прогноз щодо збільшення від надходження внутрішнього ПДВ на 30% - це хороший знак і гарна робота служби фінансового моніторингу спільно з Державною податковою службою цього року. Вважаю, що це одна з наших перемог. А саме - суттєве зменшення шахрайства з ПДВ, скруток", - пояснив Гетманцев.

Крім того, за словами "слуги народу", в проєкті Держбюджету-2021 потрібно зменшувати закладений дефіцит.

"Це потрібно робити однозначно. Також впевнений, що необхідно переглянути джерела дефіциту. Це потрібно зробити в будь-якому разі. Також має бути врахований обмежений обсяг гарантій, які залучаються. І ми зобов'язані зробити все можливе, щоб скоротити той обсяг запозичень, який Мінфін планує залучити наступного року", - додав Гетманцев.

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