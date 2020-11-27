Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що недовиконання бюджету за видатковою частиною нині доволі велике.
Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Дивіться, що відбувається зараз з бюджетом. Бюджет у частині доходів перевиконується за рахунок грамотної роботи податкової. Податкова станом на 24.11 перевиконала індикативні показники бюджету на 4,6 млрд грн (загалом 462,9 млрд грн). Це успіх. При тому, що відшкодування ПДВ здійснюється своєчасно. З митницею ситуація гірша, але загалом перевиконання за доходами є. З іншого боку, Мінфін недовиконав план щодо запозичень. Унаслідок цього у нас справді недовиконання бюджету за видатковою частиною нині доволі велике. Це проблема. Вона існує. На жаль, на найближчі півтора місяці до кінця року вона буде посилюватися", - розповів нардеп.
За словами парламентарія, в ситуації, яка склалася, він на місці міністра фінансів, скорочував би витрати.
"Тут, на жаль, крім секвестру, іншого рішення немає. Точно так само, як було в перший раз. Я точно не друкував би гроші. Адже це буде рішення, яке спричинить катастрофічні наслідки в перспективі. Тому ми маємо скоротити капітальні витрати і профінансувати захищені статті. Якщо говорити про наступний рік, то я вважаю, що дохідна частина навіть занижена. Чому? Я поясню. Тому що, скажімо так, доходи від митниці враховані не в повному обсязі, як і доходи від акцизів. Тобто є низка статей доходів, які можна було б ще більше збільшити. Хоча, хочу зазначити, що прогноз щодо збільшення від надходження внутрішнього ПДВ на 30% - це хороший знак і гарна робота служби фінансового моніторингу спільно з Державною податковою службою цього року. Вважаю, що це одна з наших перемог. А саме - суттєве зменшення шахрайства з ПДВ, скруток", - пояснив Гетманцев.
Крім того, за словами "слуги народу", в проєкті Держбюджету-2021 потрібно зменшувати закладений дефіцит.
"Це потрібно робити однозначно. Також впевнений, що необхідно переглянути джерела дефіциту. Це потрібно зробити в будь-якому разі. Також має бути врахований обмежений обсяг гарантій, які залучаються. І ми зобов'язані зробити все можливе, щоб скоротити той обсяг запозичень, який Мінфін планує залучити наступного року", - додав Гетманцев.
Будь ласка, зачекайте...
Знает, что нечем платить ни пенсий, ни зарплат бюджетникам, и, что самое главное - нет денег на ВСУ.
"Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое."
Источник: https://censor.net/ru/n3233599
Вот такой вот красивый афоримз "недовыполнение бюджета по расходной части" называется технический дефолт, то есть каогда в Казначействе денег нет на бюджетные выплаты.
Даша Воронцевич
Такой вопрос: 17 млрд убытков - это результат неэффективного управления "Нафтогазом" или эти деньги целенаправленно перенаправили из "Нафтогаза" нужным людям - Коломойскому и Фирташу?
Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko
Даша Воронцевич а почему или?
Нужно.
Уменьшайте.
"Киздеть - не работать", - так в народе гворят.
Киздеть вы умеете, как будете обеспечивать ВСУ, сволочи?
Какие же вы сволочи, Слуги Народные.
Ермак- у нас катастрофа, деньги печатать будем?
Марченко-без вариантов.
Вова- ураы! ( мечтательно) денег будет...... сериалы "патриотические" наснимаем, типа Сватов в шароварах.....
Ермак- Володя, снимешь ролик о вреде печататья денег. Шевченку-Кирилл, готовьте станки. Решение принято!
Гетманцев- ( задумчиво) Вообще то печатать деньги придется ( тихо ругается), но сказали же, что снимем ролик.....