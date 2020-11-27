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Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, -

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що недовиконання бюджету за видатковою частиною нині доволі велике.

Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивіться, що відбувається зараз з бюджетом. Бюджет у частині доходів перевиконується за рахунок грамотної роботи податкової. Податкова станом на 24.11 перевиконала індикативні показники бюджету на 4,6 млрд грн (загалом 462,9 млрд грн). Це успіх. При тому, що відшкодування ПДВ здійснюється своєчасно. З митницею ситуація гірша, але загалом перевиконання за доходами є. З іншого боку, Мінфін недовиконав план щодо запозичень. Унаслідок цього у нас справді недовиконання бюджету за видатковою частиною нині доволі велике. Це проблема. Вона існує. На жаль, на найближчі півтора місяці до кінця року вона буде посилюватися", - розповів нардеп.

За словами парламентарія, в ситуації, яка склалася, він на місці міністра фінансів, скорочував би витрати.

"Тут, на жаль, крім секвестру, іншого рішення немає. Точно так само, як було в перший раз. Я точно не друкував би гроші. Адже це буде рішення, яке спричинить катастрофічні наслідки в перспективі. Тому ми маємо скоротити капітальні витрати і профінансувати захищені статті. Якщо говорити про наступний рік, то я вважаю, що дохідна частина навіть занижена. Чому? Я поясню. Тому що, скажімо так, доходи від митниці враховані не в повному обсязі, як і доходи від акцизів. Тобто є низка статей доходів, які можна було б ще більше збільшити. Хоча, хочу зазначити, що прогноз щодо збільшення від надходження внутрішнього ПДВ на 30% - це хороший знак і гарна робота служби фінансового моніторингу спільно з Державною податковою службою цього року. Вважаю, що це одна з наших перемог. А саме - суттєве зменшення шахрайства з ПДВ, скруток", - пояснив Гетманцев.

Крім того, за словами "слуги народу", в проєкті Держбюджету-2021 потрібно зменшувати закладений дефіцит.

"Це потрібно робити однозначно. Також впевнений, що необхідно переглянути джерела дефіциту. Це потрібно зробити в будь-якому разі. Також має бути врахований обмежений обсяг гарантій, які залучаються. І ми зобов'язані зробити все можливе, щоб скоротити той обсяг запозичень, який Мінфін планує залучити наступного року", - додав Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доопрацьований Держбюджет-2021 надійшов у Раду

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Можно подумать вы сделаете что-то по другому? Все , к чему вы прикасаетесь имеет в конечном итоге катострофические последствия.
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27.11.2020 11:21
+6
Воно щось знає.
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27.11.2020 11:24
+5
Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 934
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27.11.2020 11:19
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Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 934
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27.11.2020 11:19 Відповісти
Можно подумать вы сделаете что-то по другому? Все , к чему вы прикасаетесь имеет в конечном итоге катострофические последствия.
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27.11.2020 11:21 Відповісти
А придется
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27.11.2020 11:23 Відповісти
Воно щось знає.
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27.11.2020 11:24 Відповісти
А как же, конечно знает.
Знает, что нечем платить ни пенсий, ни зарплат бюджетникам, и, что самое главное - нет денег на ВСУ.

"Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое."
Источник: https://censor.net/ru/n3233599

Вот такой вот красивый афоримз "недовыполнение бюджета по расходной части" называется технический дефолт, то есть каогда в Казначействе денег нет на бюджетные выплаты.
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27.11.2020 11:35 Відповісти
кыш, лахтабот! Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9080
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27.11.2020 11:58 Відповісти
Ни газа, ни нефти, ни земли и леса........
Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6272
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27.11.2020 11:27 Відповісти
Значит Воландом будешь работать не ты - там море аферистов в ОПе найдется.
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27.11.2020 11:28 Відповісти
после Арестовича набор продолжается.
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27.11.2020 11:28 Відповісти
Не, всё равно не дадуд Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5956
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27.11.2020 11:29 Відповісти
Значит станок в три смены сношают
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27.11.2020 11:31 Відповісти
Интересно мнение Витренко о 17 млрд. гривен убытков в Нафтогазе, в Фейсбуке.

Даша Воронцевич

Такой вопрос: 17 млрд убытков - это результат неэффективного управления "Нафтогазом" или эти деньги целенаправленно перенаправили из "Нафтогаза" нужным людям - Коломойскому и Фирташу?

Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Даша Воронцевич а почему или?
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27.11.2020 11:32 Відповісти
"Кроме того, по словам "слуги народа", в проекте Госбюджета-2021 нужно уменьшать заложенный дефицитИсточник: https://censor.net/ru/n3233599"

Нужно.
Уменьшайте.
"Киздеть - не работать", - так в народе гворят.
Киздеть вы умеете, как будете обеспечивать ВСУ, сволочи?
Какие же вы сволочи, Слуги Народные.
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27.11.2020 11:33 Відповісти
У народа-идиота и слуги сволочные. Все логично.
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27.11.2020 11:47 Відповісти
"Бюджет в части доходов перевыполняется за счет грамотной работы налоговой. Налоговая по состоянию на 24.11 перевыполнила индикативные показатели бюджета на 4,6 млрд. грн. (всего 462,9 млрд. грн.). Это успех. При том, что возмещение НДС производится своевременно" - вже можна сміятися?
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27.11.2020 11:46 Відповісти
Оцените красоту игры, программу МВФ провалили, но спихнули все на Минфин)
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27.11.2020 11:48 Відповісти
Совещание у Ермака.
Ермак- у нас катастрофа, деньги печатать будем?
Марченко-без вариантов.
Вова- ураы! ( мечтательно) денег будет...... сериалы "патриотические" наснимаем, типа Сватов в шароварах.....
Ермак- Володя, снимешь ролик о вреде печататья денег. Шевченку-Кирилл, готовьте станки. Решение принято!
Гетманцев- ( задумчиво) Вообще то печатать деньги придется ( тихо ругается), но сказали же, что снимем ролик.....
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27.11.2020 12:02 Відповісти
Ото зелесрань дохазяйнувалась!
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27.11.2020 12:17 Відповісти
дурачек .такое понимает даже бабушка пенсионерка с села
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27.11.2020 12:26 Відповісти
Не верю ни одному слову этого укиаирофоба, из ближайшего окружения украинофоба, комуняки шоумена.
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27.11.2020 12:31 Відповісти
план по заимствованиям... а как же пошли в опу, и мы сами могем
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27.11.2020 12:48 Відповісти
 
 