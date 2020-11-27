Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського

Вищий антикорупційний суд 27 листопада закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського в декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на рішення ВАКС від 27 листопада і повідомлення Центру протидії корупції в Telegram.

У ВАКС зазначили, що кримінальне провадження закрито через рішення Конституційного Суду про визнання неконституційною статті 366-1 КК (декларування недостовірної інформації).

За даними ЦПК, йдеться про ексдепутата від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського, який не задекларував корпоративні права членів сім'ї на три компанії, люксовий автомобіль "Мерседес" і нежитлове приміщення на 1,5 млн грн.

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Як повідомлялося, 6 вересня 2019 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Сергію Скуратовському.

Колишній депутат підозрюється в приховуванні корпоративних прав дружини на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, а також користування автомобілем Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн грн.

У САП зазначили, що в зв'язку з тим, що місцезнаходження Скуратівського не встановлено, про підозру повідомлено заочно.