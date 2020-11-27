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Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від

Вищий антикорупційний суд 27 листопада закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата 8 скликання від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського в декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на рішення ВАКС від 27 листопада і повідомлення Центру протидії корупції в Telegram.

У ВАКС зазначили, що кримінальне провадження закрито через рішення Конституційного Суду про визнання неконституційною статті 366-1 КК (декларування недостовірної інформації).

За даними ЦПК, йдеться про ексдепутата від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського, який не задекларував корпоративні права членів сім'ї на три компанії, люксовий автомобіль "Мерседес" і нежитлове приміщення на 1,5 млн грн.

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Як повідомлялося, 6 вересня 2019 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Сергію Скуратовському.

Колишній депутат підозрюється в приховуванні корпоративних прав дружини на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, а також користування автомобілем Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн грн.

У САП зазначили, що в зв'язку з тим, що місцезнаходження Скуратівського не встановлено, про підозру повідомлено заочно.

Автор: Анастасія Потіха
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Зебіли зробили це разом.
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27.11.2020 11:45 Відповісти
а может кто-то другой? ты уверен, что зебилы?
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27.11.2020 12:27 Відповісти
Ну так дела надо возбуждать в отношении т.н. "судей" КС в первую очередь! Которые нагло и цинично прикрывают свои задницы и огромного числа чиновников-мародеров госбюджета от уголовной ответственности. Если возникнут трудности, то на помощь приходит суд Линча, который, подозреваю не за горами. Вал народной ненависти, терпения и обнищания имеет границы и украшение пейзажа в виде предновогодних тушек, развешанных красивыми гроздьями на фонарях, однозначно поможет паскудам в мантиях принять правильные решения
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27.11.2020 11:48 Відповісти
Они так и сказали что все с рать на народ хотели.
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27.11.2020 11:58 Відповісти
Все барыг прикрыли. Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського - Цензор.НЕТ 2269
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27.11.2020 12:29 Відповісти
Зробив це РАЗОМ!
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27.11.2020 12:55 Відповісти
Антикоррупционныйе судьи просто падают от переутомления. Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського - Цензор.НЕТ 7720 Нет, ну где вы еще найдете в мире такую ***-утую страну, в которой за три года, за кучу немеряную из бюджета создали целую мегамашину, единственным выхлопом которой является закрытие дел против явных коррупционеров. Антикорупційний суд закрив справу за брехню в декларації екснардепа від "Радикальної партії" Скуратовського - Цензор.НЕТ 6034
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27.11.2020 12:43 Відповісти
 
 