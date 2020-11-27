Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для ексміністра фінансів Ігоря Уманського були створені всі можливості, щоб донести будь-яку необхідну інформацію про корупцію до керівництва держави, Уряду та правоохоронної системи.
Про це Єрмак повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому nfrt. У нас нульова толерантність до корупції - це неодноразово повторював Президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди. Також я повторив те, що сказав йому телефоном раніше - вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті", - повідомив глава Офісу президента.
"Я поважаю роботу і професійний шлях Ігоря Уманського. Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника. За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього", - зазначив Єрмак.
"Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас. Бажаю Ігорю удачі з його новими проєктами, сподіваюсь що він візьме вектор на конструктивність, і ми всі разом працюватимемо над тим, щоб подолати корупцію в Україні!" - резюмував Єрмак.
Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.
Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".
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19 листопада Уманський заявив, що на особисте прохання глави ОП Андрія Єрмака не буде до зустрічі з ним з'являтися в телеефірах.
Будь ласка, зачекайте...
Капец, какие они , эти зеленожопые, конченные твари!
Что это так Президент Ермак так зашевелился, что виноватых стал искать?
Неужто поняли, что бежать нечего, и ишут козла отпущения?
Кто же виноват?
на кого "всех собак повесить", кого сдать?
А я так скажу: в сортах вашего г*вна не разбираюсь, все вы одинаковые, Слуги Народные!
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а как же алкоголизм?
А Єгор Черняєв? - он, стаття-в'ю на Цензорі...
А чого чи не кожен тиждень один-два представники від влади виступають з подібними викриттями?
tZE inform
"Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак"
Судя по тому, что вы его уволили за 28 дней после назначения, он хотел действовать
На лицо умышленный вред, и взяточничество.
Это все Уманский(не путать с Оманским)!
Вот кто виноват в том, что не "преодолел коррупцию"!
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Так Уманский, будучи министром финансов, встретился с президентом Зеленским
и сообщил ему факты о коррупции в налоговой и таможенных службах!
На следующий день Уманский был уволен!!!
Ні, блііін...
Народ форумний, оце перед вами Валерій Андрійович - типовий 73/43%зебіл...
Хтось скажіть Єрмаку, що йому для переконливості не вистачає капелюха з бубенцями.
Зєлю і Єрмака в одну камеру. Дострокові.
Ермак - и есть коррупция. И тех, кто хотя бы пробует с ним бороться, быстренько вышвыривают.
На кол бы посадить за враньё и за то что намыливает глаза президенту.....
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Можна подумати що, хтось комусь давав право щемити любих-друзів годувальників.