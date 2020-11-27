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Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для ексміністра фінансів Ігоря Уманського були створені всі можливості, щоб донести будь-яку необхідну інформацію про корупцію до керівництва держави, Уряду та правоохоронної системи.

Про це Єрмак повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому nfrt. У нас нульова толерантність до корупції - це неодноразово повторював Президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди. Також я повторив те, що сказав йому телефоном раніше - вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті", - повідомив глава Офісу президента.

"Я поважаю роботу і професійний шлях Ігоря Уманського. Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника. За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього", - зазначив Єрмак.

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"Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас. Бажаю Ігорю удачі з його новими проєктами, сподіваюсь що він візьме вектор на конструктивність, і ми всі разом працюватимемо над тим, щоб подолати корупцію в Україні!" - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.

Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

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19 листопада Уманський заявив, що на особисте прохання глави ОП Андрія Єрмака не буде до зустрічі з ним з'являтися в телеефірах.

Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 3294
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27.11.2020 11:35
+29
Лживая мразь.
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27.11.2020 11:37
+15
Судя по тому, что вы его уволили за 28 дней после назначения, он хотел действовать
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27.11.2020 11:42
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Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак - Цензор.НЕТ 3294
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27.11.2020 11:35 Відповісти
Єрмак чомусь думає що присутність на нарадах і можливість щось там озвучувати це прямо абсолютна влада! Ну озвучів ти корупціонерам та хабарникам що вони бандити, ну був присутній з ними на нараді і що далі? А далі тебе вбили в темному провулку. Боротьба з мафією це не присутність на нарадах і не озвучування чогось вголос - це кропітка системна робота по виявленню та припиненню злочинних дій влади, депутатів, олігархів, бандиітв! А що озвучувати людині яка зустрічаєтсья з головним бандитом - коломойським і веде з ним таємні переговори? Говорити Зеленському в обличчя що він корупціонер?
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27.11.2020 11:43 Відповісти
Має працювати антикорупційна вертикаль - НАБУ, Антикорупційний суд, тюрма. А злочинна влада намагаєтсья цю антикорупційну вертикаль розвалити, щоб уникнути відповідальності. НАБУ по заявам Уманського мало відкривати кримінальні провадження і Зеленський та Єрмак мали контролювати що ці провадження ефективно та швидко розслідуються і винні сідають в тюрму! Але першим арештованим НАБУ буде Аваков, і що з цим робити? А другим арештованим буде Єрмак і як з цим жити?
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27.11.2020 11:46 Відповісти
Лживая мразь.
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27.11.2020 11:37 Відповісти
Уманский сколько проработал, месяц , два????? и как он посмел не победить коррупцию, вот бубочка почти за два года столько сделал! Например возглавил эту коррупцию! гы-гы. А Уманский посмел не победить всемирное зло аж за два месяца!
Капец, какие они , эти зеленожопые, конченные твари!
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27.11.2020 12:17 Відповісти
ВІДНОШЕНЯ ДО КРУПЦІОНЕРІВ 0,.
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27.11.2020 12:23 Відповісти
Белое это чёрное ,чёрное белое ! Захват Украины гебней рашистской и иуд коллаборантов
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27.11.2020 13:22 Відповісти
Для того щоб перемогти корупцію, зелене чмо вирішило очолити її
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27.11.2020 14:04 Відповісти
"Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак"

Что это так Президент Ермак так зашевелился, что виноватых стал искать?
Неужто поняли, что бежать нечего, и ишут козла отпущения?
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27.11.2020 11:37 Відповісти
Выскочил як Пылып з конопель! откуда из твоей ОПы с коррупцией бороться?
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27.11.2020 11:37 Відповісти
Твой раб мажорный из слуг назвал Уманского алкашом - нахера подобрал алкаша на свою ...ОПУ?
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27.11.2020 11:39 Відповісти
Імітація боротьби з корупцією триває !!! Корупціонери нищать корупцію нанівець !!))
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27.11.2020 11:37 Відповісти
Ищут ответ на вопрос: кто виноват в том что денег у нас нет и не предвидится, потому что не даст никто (соседи дадут, но потом повесят, когда танки войдут)?
Кто же виноват?
на кого "всех собак повесить", кого сдать?

А я так скажу: в сортах вашего г*вна не разбираюсь, все вы одинаковые, Слуги Народные!
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27.11.2020 11:39 Відповісти
а им на такое насРАТЬ
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27.11.2020 12:04 Відповісти
б этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook" - для такого колоритного персонажа слепить двойника, эт не хухры-мухры.
Источник:
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27.11.2020 11:39 Відповісти
Знову невiстка?
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27.11.2020 11:39 Відповісти
"нулевая терпимость к коррупции" - посмеялся от души
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27.11.2020 11:39 Відповісти
"Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил бы присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника."

а как же алкоголизм?
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27.11.2020 11:40 Відповісти
Судя по тому, что вы его уволили за 28 дней после назначения, он хотел действовать
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27.11.2020 11:42 Відповісти
Саакашвілі також "міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали? Також мав абсолютну свободу і всі можливості для цього? Також для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи"? А чого він позавчора і вчора виступав в прямому ефірі - про корупцію, але в інших структурах?

А Єгор Черняєв? - он, стаття-в'ю на Цензорі...

А чого чи не кожен тиждень один-два представники від влади виступають з подібними викриттями?
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27.11.2020 11:44 Відповісти
Эта свобода длилась ровно 28 дней Потом, когда дело дошло до дела, свобода закончилась. Но дело продолжается. Взялись за госрезерв и великое будивництво. Затем возьмутся за бубочкины бубочки. Но это уже другая история.
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27.11.2020 11:45 Відповісти
Так это Уманский должен был победить коррупцию?... Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1497
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27.11.2020 11:46 Відповісти
Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2347
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27.11.2020 11:47 Відповісти
НУ ДА А ХТО УМАНСЬККИЙ ШЕРЛОК ,АЛЕ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ, А ЗЕ І Є НА КОРУПЦІЮ 0 ПОЛОЖИЛИ.
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27.11.2020 12:29 Відповісти


tZE inform

"Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак"

Судя по тому, что вы его уволили за 28 дней после назначения, он хотел действовать
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27.11.2020 11:47 Відповісти
Головний корупціонер держави пропісочує зебіла-чиновника, який не поборов корупцію в країні - Оруелл перевертається в гробу.
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27.11.2020 11:49 Відповісти
Расстрелять паразита!
На лицо умышленный вред, и взяточничество.
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27.11.2020 11:50 Відповісти
Вот оно чё, Михалыч!
Это все Уманский(не путать с Оманским)!
Вот кто виноват в том, что не "преодолел коррупцию"!
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27.11.2020 11:51 Відповісти
и по этому его и сняли, дали "полную свободу" и возможности
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27.11.2020 11:51 Відповісти
для экс-министр финансов Игоря Уманского были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию о коррупции до руководства государстваИсточник: https://censor.net/ru/n3233604
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Так Уманский, будучи министром финансов, встретился с президентом Зеленским
и сообщил ему факты о коррупции в налоговой и таможенных службах!
На следующий день Уманский был уволен!!!
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27.11.2020 11:55 Відповісти
МАБУТЬ НЕ ЗЕЛЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗАНІС ЗЕ.
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27.11.2020 12:31 Відповісти
А не надо ничего доносить до правоохранительных органов! Их у нас просто НЕТ!! Есть алчные существа с развитыми хватательными рефлексами, сидящие непонятно почему на должностях в МВД, ГПУ, НАБУ, САП, ВАКС, НАПК, СБУ, судьи-следователи-прокуроры.... , которые давно всё прекрасно знают практически про каждого и используют эти факты исключительно для личного обогащения, а не для посадки проворовавшихся ублюдков в камеры. Пока мы не поломаем систему радикально, ничего не поменяется в государстве. И да, с коррупцией по прежнему никто не борется, поэтому зеле пора уходить, как не выполнившему своих главных обещаний.
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27.11.2020 11:55 Відповісти
і невже це все наші Люди.... - аж не віриться
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27.11.2020 12:02 Відповісти
"У нас нулевая толерантность к коррупции....." - перевожу, кради, мути, бреши как получается и как можешь пока у КОРЫТА...- все равно реальной ответственности никакой...- идем в ЕС...
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27.11.2020 12:01 Відповісти
Все заявы дерьмаков-зеленских ориентированы на безмозгий люмпен. Ведь любой здравомыслящий человек подтвердит, что министр экономики, согласно законодательства, не имеет полномочий бороться с коррупцией
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27.11.2020 12:01 Відповісти
Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3748
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27.11.2020 12:05 Відповісти
молодець Єрмак,правильно сказано,не пиндякати потрібно і красти,а мовчки і наполегливо працювати,що і робить команда президента Зеленського!!!
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27.11.2020 12:06 Відповісти
це стьоб?
Ні, блііін...

Народ форумний, оце перед вами Валерій Андрійович - типовий 73/43%зебіл...
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27.11.2020 12:26 Відповісти
Хай цей вгодованый хряк ответит только на два вопроса:с каких это пор бороьба с коррупцией возложена на советников? Какие полномочия в рамках законодательства они имеют в отличии от преЗЕдента, и антикоррупционных органов?
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27.11.2020 12:06 Відповісти
І зелі пора уходить і агенту єрмаку. Геть, сволота! Зрадники і шарлатани, мародери на крові.
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27.11.2020 12:08 Відповісти
"Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, Правительства и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не через нас.- Лерос улыбнулся
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27.11.2020 12:08 Відповісти
А ЧТО ТВОЙ БРАТ АТКРЫВАЛ ЛЕВОЙ НОГОЙ ДВЕРЬ ОФФИСА ПРЕЗИДЕНТА С ЛЕВЫМИ ЦЕЛЯМИ А ? МОРДА ЛЖИВАЯ И ЖИРНАЯ ВМЕСТЕ СОПЛЕЖУЮЩИМ ДИЛЕТАНТОМ ?
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27.11.2020 12:08 Відповісти
Ну кто захочет связываться с зебилами, если они того же Уманского обозвали алкашом, как только он что-то вякнул про "Велике крадівництво"
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27.11.2020 12:12 Відповісти
Чекаємо Уманського на ефірі у Шустера з нетерпінням !!!
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27.11.2020 12:15 Відповісти
Это как получается-коррупционер и коррупционеры из "слуг ковида" будут "бороться сами против себя?! Всё намного проще-"коррупционеры" от сей банды имеют неуёмные аппетиты-обворовали "своё население" и хотят еще.Правда МВФ показал им "большой КУКИШ",поэтому и зашевелились с оправданиями..
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27.11.2020 12:19 Відповісти
хахахахахахахахахахахах
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27.11.2020 12:42 Відповісти
так боролись чтобы сделать вид, что забыли про экономику
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27.11.2020 12:46 Відповісти
Понятно, что Ермак - это лживая тварь. Но предъява конструктивная. Очень хотелось бы услышать такой же конструктивный ответ Уманского. Не просто "я пытался". А где, когда, кому именно и что докладывал и какая была реакция.
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27.11.2020 12:50 Відповісти
Хитровыкрученный пропагандон ЗЕлупленый ты. Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8381 Государство имеет многочисленный силовой аппарат, который обходится бюджету (гражданам) в охеренную сумму, а потому, что толку от всего его никакого, виноват, оказывается, Уманский.
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27.11.2020 13:06 Відповісти
Затрудняюсь подобрать к тебе обращение. Ну, давай называть тебя "чмо", как наиболее подходящее определение к людям, которые оскорбляют незнакомого человека. Скажи, чмо, в статье идет речь о каком-либо "силовом аппарате"? К чему эта дешевая попытка съехать с темы и перевести стрелки?
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27.11.2020 13:15 Відповісти
Есть такое радио- Новое время. Вот вчера было там достаточно подробное интервью. передача называлась "Запитання тут ставимо ми". Поищите, послушайте
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27.11.2020 17:32 Відповісти
Уманский, что - Zorro?
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27.11.2020 12:52 Відповісти
Який же він всесильний цей Уманський! Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5787 Вся мусорня, включно з ДБР, НАБУ, прокурватура, СБУ, судова гілка влади нічого з корупцією вдіяти не може, а от Уманьський зі слів д*Єрмака запросто.
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27.11.2020 13:03 Відповісти
Особливо кумедно виглядає брехун, коли всі вже добре знають правду.
Хтось скажіть Єрмаку, що йому для переконливості не вистачає капелюха з бубенцями.
Зєлю і Єрмака в одну камеру. Дострокові.
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27.11.2020 13:03 Відповісти
«Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак». Уманський то да, справжній козак, мав таку можливість, не то що ці, не знаю як їх назвати, Єрмаки-Зеленські.
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27.11.2020 13:04 Відповісти
Вот особенно от Ермака про борьбу с коррупцией хорошо получается.

Ермак - и есть коррупция. И тех, кто хотя бы пробует с ним бороться, быстренько вышвыривают.
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27.11.2020 15:42 Відповісти
Лжец, которых ещё поискать надо.

На кол бы посадить за враньё и за то что намыливает глаза президенту.....

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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27.11.2020 15:50 Відповісти
Що там казав Станіславський про таких акторів?
Можна подумати що, хтось комусь давав право щемити любих-друзів годувальників.
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27.11.2020 16:03 Відповісти
Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6949
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28.11.2020 00:19 Відповісти
 
 