Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан
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Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням COVID-19. Він вважає за необхідне найближчим часом запровадити локдаун.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".
За його словами, нині розглядати ситуацію в окремих регіонах не доцільно.
"Це має бути єдине рішення по всій країні. Необхідно запровадити локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити наступного тижня.
Як повідомлялося раніше, в Офісі Президента розглянуть можливість запровадження локдауну через тиждень. До того часу буде зрозуміло, чи був ефективним карантин вихідного дня.
Зауважмо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне запровадження в Україні радикального локдауну щонайменше на три тижні.
При цьому Степанов заявив, що підстав для запровадження жорсткого карантину поки немає.
Будь ласка, зачекайте...
А у нас в кожному обласному центрі по 5-6 ВНЗ для чого?? Для кого? В біса така наука? Он мені тут один кандидат якихось наук писав типу такого: "що ти б в мене іспит не склав". То от навіщо нам ця купа кандидатів наук, тупих та безмізків?
источник:Интересная новость: апелляционный суд Португалии признал ПЦР-тестирование не надежным, а карантин незаконным
ПЦР-Тесты На COVID Бессмысленны С Научной Точки Зрения
За півроку можна було б зробити дуже багато, навіть кошти були (що для України дивина). Зміцнитися, підготуватися. Але ні...
В понедельник выступал президент Зеленский и всей стране сообщил, что карантин выходного дня дает хорошие результаты!
https://censor.net/ru/news/3232665/*****************************************************************************************
Или вы живете в разных странах, или курите разную травку.
Но законы природы таковы, что дебилы обучаются исключительно на своих собственных ошибках.
Локдаун если делать, то только на праздники между 25 декабря и 14 января.
Все равно в это время народ больше бухает, чем работает)
Кстати вопрос знатокам:
на планете 8 млрд человек. В одном миллиарде - 1000 миллионов. За год в мире ковид убил чуть больше миллиона человек. Внимание вопрос. За сколько тысяч лет коронавирус убьет человечество?
" Смерть человека - трагедия, смерть миллионов - статистика, смерть кацапов - просто праздник какой-та"
Ведь когда беда где-то далеко тебе все ровно, пока она не коснется лично тебя... Все остальное не важно
Я так понимаю, увеличено число подвижного состава на линиях, прекратились бесконечные ремонты на подъездах к мостам, уменьшилась плата за проезд не во время пик, вагоны метро оборудованы ИК- излучателями, установлены автоматы по продаже масок, проводятся регулярные рейсы для контроля масляного режима.
Ну, значит, принятые меры не дают результатов.
А, если, ты и Кличко, кроме воровства, нихрена не делаете, идите за решетку и там кукарекайте!
Если бы в стране был президент, надо было бы ввести в Киеве прямое президентское правление.
Чужоземне слово "вихідний" (хто куди виходе, тим паче - в карантин?) має точний переклад - вільний день.
Тому карантин вихідного (одного) дня в перекладі нонсенс. А на практиці теж.
СИНОНІМИ: ізолювання; відокремлення, відгородження, відособлення
мабуть найправильніше буде відособлення (якщо суто українською), але карантин - це вже усталений термін (як і ізолювання)
lockdown - замкнути внизу (закривали в трюмах, по камерах в тюрмах, по хатах) -- це далеко не найкращий відповідник то відособлення.
Чому не запроваджуєте лазерну терапію? 2-4 дні - і хворий здоровий.
Скільки можна здійснювати саботаж???
Сколько нас в живых останется после таких экспериментов?!