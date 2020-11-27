На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1 358 школярів і більше 960 педагогів, - Кличко
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На карантин у столиці закриті 6 шкіл та 8 дитсадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"На сьогодні в столиці закриті на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання переведені 1082 класи в 277 школах. Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві - 1358. Також хворіють понад 960 педагогів", - повідомив мер.
Також Кличко зазначив, що в дитячих садах через виявлених випадків вірусу, тимчасово закриті 205 груп в 154-х садках. 8 садків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у садках сьогодні - понад 51%.
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