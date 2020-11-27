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На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1 358 школярів і більше 960 педагогів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1 358 школярів і більше 960 педагогів, - Кличко

На карантин у столиці закриті 6 шкіл та 8 дитсадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в столиці закриті на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання переведені 1082 класи в 277 школах. Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві - 1358. Також хворіють понад 960 педагогів", - повідомив мер.

Також Кличко зазначив, що в дитячих садах через виявлених випадків вірусу, тимчасово закриті 205 груп в 154-х садках. 8 садків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у садках сьогодні - понад 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявили рекордні 1 520 випадків коронавірусу, померли 26 осіб, видужали - 375, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
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