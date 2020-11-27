Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція
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Нетверезий чоловік агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски. Коли охорона вивела чоловіка з приміщення, він дістав пістолет і вистрілив в асфальт. За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився одягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.
У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який після прибуття вивів правопорушника на вулицю. Утім, чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Унаслідок події ніхто не постраждав.
Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
Правильно я написал любители оружия?
Есть поговорка про огнестрел - "лучше пусть судят трое, чем несут четверо"
большинство «стрелков» пользоваться оружием не умеют. Зато, прикупив пистолет, сунув за голенище нож и за пазуху газовый баллончик, вид имеют бравый, заносчивый и мимо драки - нередко - пройти не в состоянии... Я даю гарантию, что человек, ранее не державший в руках оружия, в 99 случаях из ста промахнется, стараясь попасть в человека с одного метра.
Впрочем, многие считают, что таки «пусть лучше трое судят, чем четверо несут», вот только среди них слишком мало VIP-ов, да и вдобавок попадание в российскую/украинскую/да любую постсоветскую зону лет на семь-десять является настоящим ******** для небыдла, по статистике шансы выжить чисто физически у бывшего офисного планктона на строгорежимной зоне в окружении ,,реальных пацанов,, при сроке от 5 лет практически равны нулю, а для его/ее семьи по последствиям равно социальной смерти, так как услуги ушлых адвокатов по ,,убойным,, делам от 15-20 тыс. баксов
Последнее. Пургу про выживание на зоне гнать не надо.
П.С. с вашей логикой не стрельбе учить надо, а в монастырь валить
В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.
16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.
Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.
Иначе по вашей логике можно сказать что из-за ограничений которые есть в ПДД, у кого то отказывает психика и он садится пьяным за руль. Устал просто человек...
Перечитали? Продолжаю разжевывать. Я говорил лишь о том, что нам нужно быть готовым к последствиям усиления ограничений, когда у людей будет отказывать психика.
Думаю, в следующий раз вам следует считать до 20, прежде чем садиться писать ответ на комментарии кого-либо.
Не, ну а как еще объяснить такую тупость - на ровном месте так обосрался? Там тех аптек как шлака, мона было пойти в другую. Хотя могли и унизить в аптеке настолько шо аж надо было ждать охрану, а потом ранить асфальт а потом еще и полицию ждать....
Многих также интересуют правовые основы покупки сигнального оружия. Ведь по своему внешнему виду его сложно отличить от обычного боевого. В ст. 15 (ч. 3) указано, что приобрести сигнальное оружие без получения специального разрешения могут все граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста. Но при этом нужно помнить, что законом запрещено использование даже стартового оружия в местах, не предназначенных для этого. К таковым относятся парки, детские площадки, любые общественные заведения, места скопления людей и пр. За нарушение правил использования и хранения предусматриваются меры административной ответственности. В целом же такой пистолет можно свободно носить с собой, а сотрудники правоохранительных органов не имеют прав на его изъятие.
(если кто знает что это)
(а что это?)
у нас были со спусковым крючком, как положено ...
зачем интересуешься - на дело идёшь?..
скоро на дверях появятся таблички: животным и людям без масок вход воспрещен..
а потом начнутся концлагеря и геноцид безмасочников..
истинно вам говорю, это всё Бил Гейтс и рептилоиды придумали..
Отменить комендантский час только если в течение года не будет подозрительных заболеваний.
Только так мы победим злобный коронавирус.
За всю Галактєго нєхєр розписуватись.
Так виходить
отсутствие масок - не преступление..