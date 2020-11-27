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Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція

Нетверезий чоловік агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски. Коли охорона вивела чоловіка з приміщення, він дістав пістолет і вистрілив в асфальт. За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився одягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який після прибуття вивів правопорушника на вулицю. Утім, чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також дивіться: 30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Короче, як бачиш ****** без маски, знай, перед тобою неадекват.
Так виходить
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27.11.2020 12:38
+9
Это тоже следствия ограничений - у людей отказывает психика. Иррациональные реакции будут усугубляться и дальше. Обыватели находятся на грани нервного срыва, самые неустойчивые будут вот так реагировать. Предсказуемо.
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27.11.2020 12:30
+5
В Корее мужчина хотел заразить проституток коронавирусом, но заразился триппером

В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.

16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.

Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.

Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7307
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27.11.2020 13:16
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Наркоман какой-то
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27.11.2020 12:29 Відповісти
Кривбааассс!!!
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27.11.2020 12:30 Відповісти
- Мне кажется даже, что атмосферный столб давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. И, кроме того, я не член профсоюза. (с)
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27.11.2020 13:39 Відповісти
Дайошь всем короткоствол !!! Ура!


Правильно я написал любители оружия?
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27.11.2020 12:39 Відповісти
Правильно.
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27.11.2020 12:44 Відповісти
Изменим ситуацию. Не в асфальт среди бела дня, а ночью в подворотне. Штопорнет тебя такое дерьмо, а с ним еще парочку отморозков. Краткоствол лишним будет?
Есть поговорка про огнестрел - "лучше пусть судят трое, чем несут четверо"
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3876
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27.11.2020 12:50 Відповісти
- мнение сторонника легализации явлющегося тренером по стрельбе

большинство «стрелков» пользоваться оружием не умеют. Зато, прикупив пистолет, сунув за голенище нож и за пазуху газовый баллончик, вид имеют бравый, заносчивый и мимо драки - нередко - пройти не в состоянии... Я даю гарантию, что человек, ранее не державший в руках оружия, в 99 случаях из ста промахнется, стараясь попасть в человека с одного метра.
Впрочем, многие считают, что таки «пусть лучше трое судят, чем четверо несут», вот только среди них слишком мало VIP-ов, да и вдобавок попадание в российскую/украинскую/да любую постсоветскую зону лет на семь-десять является настоящим ******** для небыдла, по статистике шансы выжить чисто физически у бывшего офисного планктона на строгорежимной зоне в окружении ,,реальных пацанов,, при сроке от 5 лет практически равны нулю, а для его/ее семьи по последствиям равно социальной смерти, так как услуги ушлых адвокатов по ,,убойным,, делам от 15-20 тыс. баксов
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27.11.2020 13:09 Відповісти
Текста много. смысла мало. Тренер по стрельбе, всего лишь тренер, а не социолог и не аналитический центр МВД Далее. Мы все разные и мне лично роль офисного планктона не подходит, хотя и в драку просто так не полезу. И про "прикупив пистолет, сунув за голенище нож и за пазуху газовый баллончик, вид имеют бравый" скажу просто, банда "бравых" бомжей тебя ночью простыми кирпичами забьет и не моргнет
Последнее. Пургу про выживание на зоне гнать не надо.
П.С. с вашей логикой не стрельбе учить надо, а в монастырь валить
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27.11.2020 15:43 Відповісти
+++
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27.11.2020 13:22 Відповісти
Совершенно правильно, глядишь аптекарша пристрелила бы ******
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27.11.2020 13:55 Відповісти
И присела на 15 годков?
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27.11.2020 16:56 Відповісти
При условии урегулировании УК Украины, в части статей самообороны и применении огнестрела- премию получит.
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01.12.2020 09:14 Відповісти
можна тільки з жахом уявити,а що буде творитись на вулицях ,коли дадуть дозвіл на носіння вогнепалу. Нашій краЇні не потрібно буде ні війни ,ні епідемій - населення швидкими темпами буде скорочуватись. Це не для нас -ми дикуни!!!
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27.11.2020 15:18 Відповісти
Ты считаешь себя тупее раисянина или америкоса? Или молдпаванина? Тогда не надо трындеть за всех
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27.11.2020 15:46 Відповісти
то нарітний вірусолог самоучка
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27.11.2020 12:46 Відповісти
Дальше будет только хуже...
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27.11.2020 12:30 Відповісти
В Корее мужчина хотел заразить проституток коронавирусом, но заразился триппером

В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.

16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.

Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.

Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7307
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27.11.2020 13:16 Відповісти
Прямо таки иллюстрация к "Страшной мести" по корейски. Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5058
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27.11.2020 14:22 Відповісти
Это тоже следствия ограничений - у людей отказывает психика. Иррациональные реакции будут усугубляться и дальше. Обыватели находятся на грани нервного срыва, самые неустойчивые будут вот так реагировать. Предсказуемо.
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27.11.2020 12:30 Відповісти
Категорически с вами не согласен. Вся наша жизнь состоит из ограничений. Была бы вседозволенность то был хаос и ужас. За свою жизнь мы сталкиваемся с сотнями тысяч различных ограничений. И если добавилось ещё одно, в определенных местах носить маску, я не вижу в этом проблемы, тем более это мера временная. Любой адекватный человек ее адекватно воспримет.
Иначе по вашей логике можно сказать что из-за ограничений которые есть в ПДД, у кого то отказывает психика и он садится пьяным за руль. Устал просто человек...
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27.11.2020 17:40 Відповісти
На самом деле ваше "категорическое несогласие" проистекает из вашего категорического непонимания сути моего комментария. Вы выдумали себе тезисы, которые опровергаете. Я ни в одной букве не сказал, что возражаю против ограничений, масочного режима, карантина и даже локдауна (в нужное время и на нужный срок). Перечитайте мой комментарий, затем вернитесь к этому моему ответу.

Перечитали? Продолжаю разжевывать. Я говорил лишь о том, что нам нужно быть готовым к последствиям усиления ограничений, когда у людей будет отказывать психика.

Думаю, в следующий раз вам следует считать до 20, прежде чем садиться писать ответ на комментарии кого-либо.
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27.11.2020 19:04 Відповісти
Хотел он купить зеленку и налить на асфальт, так как заметил яму, а ведь наложен был недавно, но получил отказ, а списали шо маску не хотел наморднуть, вот и подумал - так не доставайся ж ты никому - и асфальт был убит(из выступления адвоката мущинки вна суде)

Не, ну а как еще объяснить такую тупость - на ровном месте так обосрался? Там тех аптек как шлака, мона было пойти в другую. Хотя могли и унизить в аптеке настолько шо аж надо было ждать охрану, а потом ранить асфальт а потом еще и полицию ждать....
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27.11.2020 12:32 Відповісти
А из стартовых пистолетов запрещено стрелять?..
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27.11.2020 12:33 Відповісти
нашёл:
Многих также интересуют правовые основы покупки сигнального оружия. Ведь по своему внешнему виду его сложно отличить от обычного боевого. В ст. 15 (ч. 3) указано, что приобрести сигнальное оружие без получения специального разрешения могут все граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста. Но при этом нужно помнить, что законом запрещено использование даже стартового оружия в местах, не предназначенных для этого. К таковым относятся парки, детские площадки, любые общественные заведения, места скопления людей и пр. За нарушение правил использования и хранения предусматриваются меры административной ответственности. В целом же такой пистолет можно свободно носить с собой, а сотрудники правоохранительных органов не имеют прав на его изъятие.
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27.11.2020 12:36 Відповісти
А такое мона? Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9708
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9442 (если кто знает что это)
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27.11.2020 13:30 Відповісти
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ?!!

(а что это?)
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27.11.2020 13:48 Відповісти
Резинострел. Детство у вас компьютерное было , сразу втдно
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27.11.2020 13:56 Відповісти
хм...
у нас были со спусковым крючком, как положено ...
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27.11.2020 13:58 Відповісти
ниже))
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27.11.2020 14:10 Відповісти
хм... стрельба велась алюминиевыми брачками, только вместо прищепки был зажим со спусковым крючком на резинке... всё по уму...
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2618

зачем интересуешься - на дело идёшь?..
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27.11.2020 14:20 Відповісти
ниже см.
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27.11.2020 14:08 Відповісти
Этот ствол сделал Диллинджер и успешно свалил из-под строжайшей охраны)
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27.11.2020 14:07 Відповісти
это просто какая-то дискриминация безмасочников!..
скоро на дверях появятся таблички: животным и людям без масок вход воспрещен..
а потом начнутся концлагеря и геноцид безмасочников..
истинно вам говорю, это всё Бил Гейтс и рептилоиды придумали..
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27.11.2020 12:34 Відповісти
Срочно, срочно ввести локдаун и отлавливать каждого покинувшего квартиру.
Отменить комендантский час только если в течение года не будет подозрительных заболеваний.

Только так мы победим злобный коронавирус.
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27.11.2020 12:39 Відповісти
а с рептилоидами что будем делать?!
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27.11.2020 12:41 Відповісти
Будем с них по три шкуры лупить! Они ж кожу меняют? - Молнию приделал и готовый костюм из змеиной или крокодиловой кожи" Но когда у рептилоидов брачный период, мужикам такой костюм носить не стоит. Не дай бог молнию заест, при приближении самца-рептилоида... Хотя, среди мужиков есть мужики, которые уже не совсем и мужики... Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7279
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27.11.2020 12:52 Відповісти
это отличная идея!.. у нас появился шанс выжить! Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8360
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27.11.2020 13:03 Відповісти
подождите, еще вакцина впереди- представляю себе кто будет добровольно колоться, неизвестной ширкой неизвестно от чего...
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27.11.2020 13:02 Відповісти
может, он давал старт забегу, или заплыву, улица то Бассейная
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27.11.2020 12:36 Відповісти
никто из обычных граждан не будет соблюдать никакие законы и предписания, наблюдая вокруг себя тотальное беззаконие, воровство и хаос творящиеся во властных структурах и рядах их приспешников. все просто поступают так же как и "хозяева народа". Carpe Diem основной закон нынешних времён уже не только для слуг всех мастей но и остального населения.
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27.11.2020 12:37 Відповісти
Ти, конкретно, маску одягай, е.
За всю Галактєго нєхєр розписуватись.
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27.11.2020 12:40 Відповісти
не боись, алкаш. я одягаю ))
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27.11.2020 12:52 Відповісти
Хто особисто тобі надав повноваження розповідати іншим, що їм робити? А особливо, що стосується медичного втручання?
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27.11.2020 13:02 Відповісти
Аптекарі часто самі працюють без масок.
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27.11.2020 12:38 Відповісти
та не гони... разве что за стеклом...
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27.11.2020 12:41 Відповісти
Короче, як бачиш ****** без маски, знай, перед тобою неадекват.
Так виходить
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27.11.2020 12:38 Відповісти
Не вівця з отари виходить.
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27.11.2020 13:32 Відповісти
А як купити маску, якщо її не має? Те шо нетверезий йому мінус, маски усі одноразові, але люди носять їх місяцями... Ситуація патова.
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27.11.2020 12:42 Відповісти
То у тебе на Лахтє -2 немає.
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27.11.2020 12:45 Відповісти
А в тебе ще з березня ходить, на лахтє 1, чи де ти там.
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27.11.2020 12:52 Відповісти
Не, ну а вы бы как отреагировали на отказ в продаже вам бояры на опохмел?! Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 174
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27.11.2020 12:47 Відповісти
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1571
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27.11.2020 13:15 Відповісти
краще так: чоловік побачив працівників поліції без масок і відкрив по них вогонь із предмету, що схожий на стартовий пістолет, після прибуття оперативної групи на працівників поліціїї також було складено протокол за відсутність масок
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27.11.2020 12:48 Відповісти
)))) народ рулит, всё как всегда)
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27.11.2020 12:49 Відповісти
Из стартового пистолета ,чтобы пугнуть надо стрелять ни в асфальт а в воздух ... Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8821
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27.11.2020 12:52 Відповісти
Гарна казочка. А заголовок який маніпулятивний.
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27.11.2020 13:01 Відповісти
при чем здесь маски? у него оружие, а акцент мусорне надо поставить на масках..
отсутствие масок - не преступление..
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27.11.2020 13:21 Відповісти
рекашет. это слово легко подведет под статью о опасности жизни и здоровья окружаюи. впаять казлу лет 5 реальной тюрьмы и месяц крутить по всех каналах. может у других дебилов пропадет желание так делать
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27.11.2020 13:36 Відповісти
Насильницькі дії "охорони" не можна виправдати відсутністю маски. Законом передбачено штраф. Його складають поліцаї. А щодо свавілля зграї в одностроях там є інша стаття та право на самозахист.
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27.11.2020 13:43 Відповісти
Забули Мазурка?
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27.11.2020 13:48 Відповісти
лучше бы застрелился
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27.11.2020 15:19 Відповісти
мусор какой то
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27.11.2020 17:42 Відповісти
 
 