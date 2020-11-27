Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція

Нетверезий чоловік агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски. Коли охорона вивела чоловіка з приміщення, він дістав пістолет і вистрілив в асфальт. За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився одягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який після прибуття вивів правопорушника на вулицю. Утім, чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також дивіться: 30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція. ФОТОрепортаж