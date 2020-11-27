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Данілов (1189) РНБО (1714)

РНБО готує нове рішення щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях, - Данілов

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РНБО готує нове рішення щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нове рішення відомства щодо ситуації на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус",  коментуючи закінчення 9 грудня терміну дії плану "А", що передбачає вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

"Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях", - сказав Данілов.

При цьому він зазначив, що не знає, в якому форматі пройде засідання, відкритому чи закритому.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Начувайтесь українці, зелена пліснява готує чергове рішення по Даунбасу !!!)))
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27.11.2020 13:01
+5
Звучит угрожающе... Только не для лугандонов, а для украинцев. Наверняка очередная сдача интересов Украины.
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27.11.2020 13:18
+4
Во блин договорились оказывается сопротивляца оккупации нельзя это противоречит международному праву? Где они такое право находят?
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27.11.2020 13:19
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Начувайтесь українці, зелена пліснява готує чергове рішення по Даунбасу !!!)))
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27.11.2020 13:01 Відповісти
Чем тебя Данилов не устраивает?Или просто абы шо кавкнуть?
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27.11.2020 13:06 Відповісти
никакого секрета! старо как мир - укро-банкоматы в "ордло"! и ПОБЕДА!
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27.11.2020 13:11 Відповісти
Закидать их деньгами правильное решение
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27.11.2020 23:04 Відповісти
Дебилы, мля! Все "волшебную палочку" ищите? А Израилем стать не, никак? Работать надо? Не ваше это?
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27.11.2020 13:04 Відповісти
что, опять?
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27.11.2020 13:04 Відповісти
Перейдет с правой на левую руку при маструбации.
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27.11.2020 13:08 Відповісти
Звучит угрожающе... Только не для лугандонов, а для украинцев. Наверняка очередная сдача интересов Украины.
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27.11.2020 13:18 Відповісти
Во блин договорились оказывается сопротивляца оккупации нельзя это противоречит международному праву? Где они такое право находят?
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27.11.2020 13:19 Відповісти
Аж интересно стало. Что ж там опять такое. Столько идей и планов. Еще одно кпп открыть? Это моцно... Надеюсь дядя Вова не обидеться.. не наша сопля конечно, а тот.. другой... САМ который.
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27.11.2020 13:24 Відповісти
Нашли "золотую пилюлю" от *****?
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27.11.2020 13:42 Відповісти
а що змінилось на сході україни? кацапи покинули наші землі? терористи склали зброю? чи може в обласних радах більшість від "свободи", а на вежі український прапор?
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27.11.2020 13:56 Відповісти
Итак, наш найвелычниший бубочка с начала своей каденции добился встречи с ****** всего один раз - это было 9 декабря прошлого года.
А ведь это была его самая заветная мечта - встречаться с Путиным.
А вы говорите реформы и рост благосостояния украинцев...
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27.11.2020 14:06 Відповісти
это не ситуация, шан. панове, а пиковая ситуяйция
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27.11.2020 14:12 Відповісти
Рішення має бути одне, поки даунбасята не вивісять прапор України - перекрити КПВВ, перекрити постачання води, електроенергії та іншого, припинити виплату пенчій і пособій. Скільки можна годувати ворогів? Крпаще це віддайте матерям, які відправили своїх синів і дочок захищати Українців і цих немочних і тупих "квартальців".
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27.11.2020 14:37 Відповісти
 
 