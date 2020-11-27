РНБО готує нове рішення щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нове рішення відомства щодо ситуації на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус", коментуючи закінчення 9 грудня терміну дії плану "А", що передбачає вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.
"Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях", - сказав Данілов.
При цьому він зазначив, що не знає, в якому форматі пройде засідання, відкритому чи закритому.
Топ коментарі
+7 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар27.11.2020 13:01
+5 Серая Лиса
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+4 ан пав
показати весь коментар27.11.2020 13:19
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А ведь это была его самая заветная мечта - встречаться с Путиным.
А вы говорите реформы и рост благосостояния украинцев...