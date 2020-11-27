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Понад 10% малих і середніх підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства і скоро підуть з бізнесу через COVID-19, - ПРООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 10% малих і середніх підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства і скоро підуть з бізнесу через COVID-19, - ПРООН

Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева вважає, що український уряд повинен продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам, оскільки більш як 10% з них вже на межі банкрутства і скоро підуть з бізнесу.

Про це Герчева повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

"Необхідно продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам. Якщо ми подивимося на приватний сектор, зокрема малий і середній бізнес, то понад 10% цих підприємств уже на межі банкрутства й незабаром підуть із бізнесу. Вони потребують фінансових стимулів та інших гарантій підтримки, щоб мати можливість продовжувати працювати", - сказала Герчева.

"Також тут важливо наголосити, що в період кризи на кшталт нинішньої мають бути напрями політики, що сприяють зростанню і створенню робочих місць. Для нас важливо йти цим шляхом і не відхилятися від нього", - додала постпред ПРООН.

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За її словами, з оцінки соціально-економічного впливу коронавірусної інфекції COVID-19, проведеної ПРООН, випливає, що до кінця цього року понад 9 млн людей опиняться у фінансовій скруті. "Рівень безробіття зростає. З травня понад 4 млн осіб були зареєстровані як безробітні. Проте ми вважаємо, що насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика", - зазначила Герчева.

Серед ключових результатів соціально-економічної оцінки дії COVID-19 - різке зниження споживання, падіння ВВП. "Багато людей були змушені звільнитися за власним бажанням, багато хто став безробітним і не має такого прибутку, як раніше", - розповіла Герчева.

Постійний представник ПРООН в Україні зазначила, що існує дуже тонка межа між тим, щоб дотримуватися протоколу реагування на коронавірус (карантин, обмежувальні заходи), при цьому забезпечуючи нормальне функціонування економіки.

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"Адже повний карантин більше зашкодить економіці та країні загалом, ніж захистить населення. Потрібно знайти баланс, і такий баланс має базуватися на детальному аналізі й оцінці ситуації. Я знаю, що малі та середні підприємці дуже незадоволені ситуацією. Але якщо ми подивимося на епідеміологічну ситуацію в країні та швидке зростання кількості людей із коронавірусним захворюванням, нам треба бути дуже обережними в наших діях", - пояснила вона.

Герчева додала, що також необхідно забезпечити, щоб усі заходи з запобігання захворюванню справді виконувалися, зокрема носіння масок, дотримання правил особистої гігієни, дотримання соціальної дистанції та інші заходи. "Так, це непросте рішення і компромісний варіант, але навіть якщо підприємства не будуть закриті, їм усе одно важко працювати в таких умовах", - наголосила вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
сейчас выживают те кто торгует медикаментами (аптеки) и продуктами. остальные просто в жопе
падение обьема продаж на в четыре-пять раз
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27.11.2020 13:05
+5
Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 6946
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27.11.2020 13:06
+3
Это же не мешает росту экономики на 40%, правда?... Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 1820
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27.11.2020 13:10
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10% ,це занадто оптимістично !!))
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27.11.2020 13:02 Відповісти
Головна проблема відсутність грошей у споживачів, потрібно давати фінансову допомогу простим громадянам.
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27.11.2020 13:20 Відповісти
размечтался
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27.11.2020 14:43 Відповісти
Так робили США та Китай, роздавали чеки споживачам на 1200 доларів, або на купівлю техніки і меблів! Думаю що США та Китай розбираються в економіці, тому в них немає колапсу через карантини та коронавірус.
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27.11.2020 15:08 Відповісти
гораздо больше
примерно половина точно
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27.11.2020 13:04 Відповісти
Не меньше 50%, это точно.
У нас в Мельбурне закончился дурантин, а последствия его будут "аукаться" еще очень долго.
Сегодня проезжала мимо станции Риверсдейл, 70% парковочных мест для машин свободно. А раньше уже в 7 утра свободным мест не было, пересаживались с машин на электрички (гибрид между электричкой и метро).
На торговом участке Хай Стрит роуд, в районе Эшбёртон, насчитала 7 закрытых магазинов. Часть закрылась до дурантина, но вот что-то не открываются больше.
Фотографии Сити в СМИ замечательные, забитые двери магазинов и граффити на них, как в Бронксе или Детройте.
И Вы знаете, мне лохторат нашего коммуняки-премьера совершенно не жалко, раз выбрали - пусть теперь жрут до отрыжки.
Но вот почему нормальные люди должны страдать из-за того, что вши с избирательным правом выбрали во власть предателей свой страны?
Вот в чем вопрос.
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27.11.2020 14:30 Відповісти
сейчас выживают те кто торгует медикаментами (аптеки) и продуктами. остальные просто в жопе
падение обьема продаж на в четыре-пять раз
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27.11.2020 13:05 Відповісти
Смотрела в youtube репортаж портного из Лимы, Перу. Сказал, что магазин, где он закупал ткани "килограммами" закрылся, не пережил дурантина.
И так везде.
И нас швейные/крафтовые магазины бесплатную доставку стали предлагать, если покупаешь на больше чем 120 баксов. И это сейчас, в самое время распродаж по случаю Дня Благодарения.
А, может, тех. кто убил экономику, таки судить?
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27.11.2020 14:32 Відповісти
Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 6946
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27.11.2020 13:06 Відповісти
Это же не мешает росту экономики на 40%, правда?... Более 10% малых и средних предприятий в Украине оказались на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса из-за COVID-19, - ПРООН - Цензор.НЕТ 1820
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27.11.2020 13:10 Відповісти
Не из-за ковида, а из-за беспощадной борьбы с ним!
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27.11.2020 13:17 Відповісти
не из-за ковида, а шариковых при власти, которые довели Украину до ручки..
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27.11.2020 13:18 Відповісти
зато, есть классная отмазка- ковид
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27.11.2020 13:21 Відповісти
Не 10% , а больше половины на грани выживания и даже ниже ! И они не просто закроются , а свалят отсюда как можно дальше , и делают уже этот!
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27.11.2020 13:26 Відповісти
Зебилятина, свинарчуки оказывается ангелы после зеленого осла-наркрмана.
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27.11.2020 13:31 Відповісти
Хотят сказать, только 1 из 10 пострадали?
Остальные процветают?
Почему тогда дыра в Бюджете 30%.
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27.11.2020 13:36 Відповісти
"Хуже не буде", "Подивимося, якщо що, то зметемо", "маладоц, свай бізнес створий, то зробить і Україну", " не краде, самий чесний".... Його ж привели до влади малий і середній бізнес і бенінканал 1+1
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27.11.2020 14:32 Відповісти
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох", - ведь верно, а, зебилы?
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27.11.2020 14:33 Відповісти
 
 