Понад 10% малих і середніх підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства і скоро підуть з бізнесу через COVID-19, - ПРООН

Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева вважає, що український уряд повинен продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам, оскільки більш як 10% з них вже на межі банкрутства і скоро підуть з бізнесу.

Про це Герчева повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

"Необхідно продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам. Якщо ми подивимося на приватний сектор, зокрема малий і середній бізнес, то понад 10% цих підприємств уже на межі банкрутства й незабаром підуть із бізнесу. Вони потребують фінансових стимулів та інших гарантій підтримки, щоб мати можливість продовжувати працювати", - сказала Герчева.

"Також тут важливо наголосити, що в період кризи на кшталт нинішньої мають бути напрями політики, що сприяють зростанню і створенню робочих місць. Для нас важливо йти цим шляхом і не відхилятися від нього", - додала постпред ПРООН.

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За її словами, з оцінки соціально-економічного впливу коронавірусної інфекції COVID-19, проведеної ПРООН, випливає, що до кінця цього року понад 9 млн людей опиняться у фінансовій скруті. "Рівень безробіття зростає. З травня понад 4 млн осіб були зареєстровані як безробітні. Проте ми вважаємо, що насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика", - зазначила Герчева.

Серед ключових результатів соціально-економічної оцінки дії COVID-19 - різке зниження споживання, падіння ВВП. "Багато людей були змушені звільнитися за власним бажанням, багато хто став безробітним і не має такого прибутку, як раніше", - розповіла Герчева.

Постійний представник ПРООН в Україні зазначила, що існує дуже тонка межа між тим, щоб дотримуватися протоколу реагування на коронавірус (карантин, обмежувальні заходи), при цьому забезпечуючи нормальне функціонування економіки.

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"Адже повний карантин більше зашкодить економіці та країні загалом, ніж захистить населення. Потрібно знайти баланс, і такий баланс має базуватися на детальному аналізі й оцінці ситуації. Я знаю, що малі та середні підприємці дуже незадоволені ситуацією. Але якщо ми подивимося на епідеміологічну ситуацію в країні та швидке зростання кількості людей із коронавірусним захворюванням, нам треба бути дуже обережними в наших діях", - пояснила вона.

Герчева додала, що також необхідно забезпечити, щоб усі заходи з запобігання захворюванню справді виконувалися, зокрема носіння масок, дотримання правил особистої гігієни, дотримання соціальної дистанції та інші заходи. "Так, це непросте рішення і компромісний варіант, але навіть якщо підприємства не будуть закриті, їм усе одно важко працювати в таких умовах", - наголосила вона.